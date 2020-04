Todos los que quieren ser el 'Age of Empires' del móvil y no lo están consiguiendo

Seguramente hayas oído hablar alguna vez de 'Age of Empires'. El juego de estrategia en tiempo real desarrollado primero por Ensemble Studios y luego por Skybox Labs, lleva desde 1997 entre nosotros y, en sus más de 20 años de vida, ha tenido tiempo para lanzar infinidad de ediciones con sus respectivas expansiones. Su éxito es indiscutible y la puntuación de los usuarios en Metacritic, si bien ha caído ligeramente en las últimas versiones, habla por sí sola. Sin embargo, ese éxito no ha ido acompañado de una estrategia móvil. Literalmente, 'Age of Empires' se ha olvidado de los smartphones.

Bueno, no, no se ha olvidado totalmente, aunque a efectos prácticos, como si lo hubiera hecho. Hace cinco años, Smoking Gun Interactive lanzó 'Age of Empires: Castle Siege' para PC, iOS y Android, pero los servidores cerrarán el próximo 19 de mayo, por lo que no se podrá volver a jugar en ninguna plataforma. Sea como fuere, la verdad que es 'Age of Empires' no tiene presencia en la App Store y Google Play, y es curioso viendo la popularidad del título y cómo se está moviendo el sector.

Varios estudios especializados en consolas y PC. como Square Enix o Bethesda, han lanzado versiones de sus juegos para móviles

Si echamos un vistazo a la industria, veremos que estudios clásicos de consolas y PC han hecho pequeñas incursiones en el mundo móvil. Bethesda, por ejemplo, tiene 'Fallout Shelter' y 'The Elder Scrolls: Blades'; Activision Blizzard tiene en el horno 'Diablo Inmortal'; Square Enix tiene varios 'Final Fantasy' y demás títulos; Epic Games y Tencent no dudaron al lanzar sus dos Battle Royale, 'Fortnite' y 'PUBG Mobile', en iOS y Android. Son solo algunos ejemplos, ya que la lista se podría alargar bastante.

Que una franquicia tan potente como 'Age of Empires' no tenga presencia móvil deja un vacío, un vacío que, dicho sea de paso, es muy, muy jugoso. Ante esta situación, varios estudios han lanzado otros títulos que intentan llegar a ese público que Skybox Labs ha dejado huérfano. Juegos con apuestas similares y que, por suerte o por desgracia, no son difíciles de encontrar. Ahora bien, ¿son dignos sucesores? ¿Ofrecen lo mismo que ofrece 'Age of Empires'? Salgamos de dudas.

Doble ración de ASO, por favor

Si buscas 'Age of Empires' en Google Play y App Store aparecen decenas y decenas de juegos que poco o nada tienen que ver con el título original. ¿Por qué? La respuesta la tiene el ASO (App Store Optimization), que viene a ser el SEO (Search Engine Optimization) de las tiendas de aplicaciones.

Cuando un desarrollador publica una aplicación en una store debe poner, entre otras cosas, una serie de palabras clave y un nombre a la aplicación. Si pones 'Age of Empires' como keyword, el juego se indexará en Google Play o App Store cuando la gente busque dicho término. Ante la falta de un 'Age of Empires' original, las tiendas de aplicaciones devuelven resultados relacionados, juegos que no son 'Age of Empires', pero quieren a su público.

Cuando un usuario descarga una aplicación, la tienda entiende que esa app es relevante para dicho término, por lo que la sube en el ranking. Eso explica, por ejemplo, que un juego llamado 'Ace of Empires II: Guerra de Imperios' aparezca el primero cuando buscamos 'Age of Empires' en Google Play. Esa sútil sustitución de "Age" por "Ace", junto a una estética muy parecida en las fotos de la descripción, pueden llevar al usuario a pensar que o bien es lo mismo que 'Age of Empires' o, en su defecto, es algo parecido.

Un gigante al que hacer sombra es demasiado complicado

Pero 'Age of Empires' es mucho 'Age of Empires'. Por ejemplo, a pesar de haber sido lanzado en 1999, 'Age of Empires II' sigue estando más vivo que nunca. Puede que por nostalgia, puede que por ser un juego de estrategia en tiempo real sin micropagos, puede que por ser un clásico que todo el mundo debería jugar. El caso es que tapar el agujero que 'Age of Empires' ha dejado en el mundo móvil no es fácil.

'Age of Empires' es un juego de estrategia en tiempo real que depende, en gran medida, de los periféricos, algo que no ofrecen los juegos móviles

Como decíamos, hay varias alternativas, aunque casi ninguna se acerca a la experiencia que ofrece 'Age of Empires'. Tenemos que tener en cuenta que la jugabilidad de 'Age of Empires' dependía, en gran medida, del acceso a periféricos, principalmente el ratón, y eso es algo que los juegos móviles no ofrecen. El factor forma hace que los juegos tengan que adaptarse a las pantallas móviles, lo que provoca que el gameplay cambie radicalmente, alejándose mucho de lo que ofrecía 'Age of Empires'.

'Ace of Empires II: Guerra de imperios'

Empezamos por el primero. 'Ace of Empires II' (desarrollado por the Flamingo Games) empieza con una animación en la que tienes que decidir si atacar o no un castillo enemigo. Hagas lo que hagas vas a perder, porque total, es una excusa para que tengas que empezar desde el principio. Sabes que no puedes esperar que sea un sucesor de 'Age of Empires' cuando una de tus primeras tareas es poner a incubar el huevo de un dragón.

Luego comienzas un enorme, tedioso, aburrido y poco útil tutorial en el que tienes que construir edificios, hacer misiones y, de paso, darles 'Me gusta' en Facebook. La interfaz está extremadamente cargada de iconos, animaciones y avisos, hasta el punto de que llega a ser desagradable. Como todos los juegos de este tipo, se pierde una de las claves de 'Age of Empires' como es seleccionar a tus ciudadanos o soldados, crear formaciones, mandarlos a hacer diferentes tareas, etc.

Aunque 'Ace of Empires II' intenta emular la estética de Age of Empires, la jugabilidad y experiencia dista mucho de ser la misma

Todo se hace dando toques con el dedo y dista mucho de ser divertido. 'Age of Empires' te invitaba a explorar, a recoger materiales (para lo que tenías que emplear ciudadanos), a pensar de forma estratégica tus ataques y a mejorar los edificios con cabeza, según cuál fuese tu estilo de juego. 'Ace of Empires' (y todos los que vamos a ver en este artículo), por otro lado, desde el momento uno ya te indica que es un pay-to-win en toda regla.

¿Quieres materiales? Paga. ¿Quieres adelantar las construcciones? Paga. ¿Quieres mejorar tus tropas con gemas? Paga. ¿Quieres hacer cualquier cosa? No te preocupes, hay un micropago preparado para satisfacer tus necesidades. En 'Age of Empires' es verdad que tenías que esperar para completar edificios, recoger materiales y reclutar soldados, pero la espera era parte de la experiencia global del juego. Y no te la podías saltar salvo poniendo más ciudadanos a trabajar.

'Ace of Empires II' deja mucho que desear. Los gráficos están poco cuidados, la interfaz es complicada, el chat global que hay abajo del todo aporta entre poco y muy poco y está pensado para que pases por caja cuanto antes. Nada que ver con el 'Age of Empires' original.

Ace of Empires II: Guerra de Imperios Desarrollador: The Flamingo Games

Precio: Gratis

Disponible en: Google Play

Categoría: Estrartegia

'Forge of Empires' y 'Empire: Four Kingdoms'

Forge of Empires.

Seguramente te suenen 'Forge of Empires' y 'Empire: Four Kingdoms', ya que hace unos cuantos años se anunciaron a bombo y platillo en televisión. Desarrollados por InnoGames y Goodgame Studios, son uno de los más populares y, entre otras cosas, es multiplataforma, es decir, que puedes jugar con la misma cuenta en el ordenador y en el móvil y compartir progreso.

Como el resto de títulos contemplados en este artículo, todo se hace dando toques en la pantalla. No se puede seleccionar a un ciudadano para que haga tal tarea mientras otro hace otra, sino que tienes un límite de construcciones simultáneas y tienes que esperar la cola para poder seguir avanzando.

Empire: Four Kingdoms.

Sí, tienes investigaciones, puedes ordenar las edificaciones como quieras, puedes combatir, pero se aleja mucho de la experiencia de 'Age of Empires'. Es cierto que se basa en la evolución de edificios, en avanzar a lo largo de la diferentes épocas de la historia, pero no es lo mismo, ni de lejos.

Además, ambos juegos son unos pay-to-win de manual. Tienes cofres, aceleradores de tiempo, posibilidad de comprar monedas para progresar más rápido... Puedes conseguirlo todo con el paso del tiempo y con mucha paciencia, pero si al principio todo se construye y mejora en cuestión de segundos, a la larga se hace eterno. Por fortuna, ahí tienes un micropago disponible para echarte una mano.

Otro muy parecido es 'Rise of Kindoms' (Lilith Games), que se encuentra en el top 6 de juegos más rentables de Google Play. Es la misma mecánica, la misma esencia, pero con otro maquillaje.

Forge of Empires Desarrollador: InnoGames

Precio: Gratis

Disponible en: Google Play

Disponible en: App Store

Categoría: Estrategia

Empire: Four Kingdoms Desarrollador: Goodgame Studios

Precio: Gratis

Disponible en: Google Play

Disponible en: App Store

Categoría: Estrategia

Los juegos plantilla

Diferentes juegos, misma interfaz. Jugado uno, jugados todos.

Los juegos plantilla abundan en Google Play y App Store. ¿Qué son los juegos plantilla? Títulos cuya jugabilidad, interfaz, disposición del mapa, sistema de construcción y de combate son exactamente iguales. A lo mejor cambia que el castillo está a la derecha o la izquierda, pero jugado uno, jugados todos.

Tienes un castillo principal con diferentes slots enfrente para construir edificios que, por cierto, no pueden moverse. El edificio va ahí y solo ahí, no es como en 'Age of Empires', que puedes crear tu propia ciudad. Algunos de ellos somo 'March of Empires' (Gameloft), 'King of Avalon' (FunPlus, aparece como anuncio cuando buscas Age of Empires en App Store), 'Game of War' (Machine Zone), 'Lords Mobile' y 'Mobile Royale' (IGG) y mi favorito, 'Age of Warring Empire' (Elex), que no funciona salvo que les permiso para hacer llamadas telefónicas y acceder a los contactos.

Todos los juegos de este tipo tienen en común que están enfocados a los micropagos y no ofrecen nada diferente al resto

El comienzo es el mismo para todos. Hay una batalla, pelea, catástrofe o lo que sea y tienes que empezar a construir tu reino. Te explican qué hace cada botón y, al acabar el tutorial, aparece un enorme banner a pantalla completa que te ofrece un pack de inicio de gemas, monedas y recursos que puedes comprar para empezar con ventaja.

Las misiones también son clavadas. Mejora este edificio a nivel tal, mata a un enemigo de nivel dos, ahora mejora este cuartel, luego pon la cantera a nivel seis, únete a un clan... Varían el diseño de los edificios y el nombre de las tropas, pero en esencia son lo exactamente lo mismo. Son como las películas antiguas de Disney, que usaban la misma plantilla para todo.

'DomiNations'

Puede que uno de los más interesantes sea 'DomiNations' (desarrollado por Nexom M). No se acerca a 'Age of Empires', pero al menos ofrece una experiencia distinta. Empiezas en un llano sin construir y tienes que montar el centro urbano, cazar, recolectar, explorar nuevas zonas y seguir avanzando. Conforme lo hagas, avanzaras de Edad y mejorarás.

Además, un punto interesante es que el número de ciudadanos que tengas cuenta. Cada edificio requiere un número de habitantes determinado para poder mejorarse, si quieres cazar animales grandes necesitarás más personas... Eso hace que tengas un motivo para construir casas, no solo porque den oro, sino porque a más manos, más rápido avanzas.

Aunque no deja de ser un juego móvil, 'DomiNations' tiene algunos elementos que hacen que, al menos, se disfrute

Sí, es verdad que tiene micropagos y que, en cierto modo, si pagas avanzas más rápido y tienes ventaja sobre el resto de jugadores, y sí, es cierto que todo se hace mediante pulsaciones y la estrategia de combate brilla por su ausencia (las peleas son estilo 'Clash of Clans'), pero al menos ofrece algo parecido a 'Age of Empires', salvando las diferentes.

De hecho, 'DomiNations' es una de las recomendaciones de la App Store. Como el resto de juegos, es completamente gratuito y está disponible en iOS y Android. Me extrañaría que llenase el vacío de 'Age of Empires' si eres un apasionado de la saga, pero vistas el resto de alternativas, 'DomiNations' es, quizá, la más recomendable.

DomiNations Desarrollador: NEXON M

Precio: Gratis

Disponible en: Google Play

Disponible en: App Store

Categoría: Estrategia

¿Y si miramos los ingresos y descargas?

Como podemos ver, en cuanto a calidad y jugabilidad, ninguno de los títulos salvo 'DomiNations' puede hacerle demasiada sombra al mítico 'Age of Empires'. La cosa cambia si tenemos en cuenta las descargas y los ingresos, y es que no es un secreto que los juegos móviles gratuitos que se financian mediante micropagos son un éxito en toda regla.

La saga Age of Empires, allá por 2009, ya había vendido más de 30 millones de copias y generado más de 500 millones de dólares en ingresos

Desde su lanzamiento, la serie 'Age of Empires' ha vendido más de 30 millones de copias a lo largo y ancho del mundo y conseguido 500 millones de dólares en ingresos. Ese dato es de 2009 y han pasado 10 años desde entonces, por lo que acabe esperar que la cifra sea muy superior. Sea como fuere, los datos de Steam revelan que, en el último mes, 'Age of Empires II: HD' ha tenido una media de 13.486 jugadores simultáneaos

Consultar estas estadísticas en juegos móviles es complicado. No son datos públicos y acceder a ellos pasa por fiarse de las empresas consultoras y de inteligencia. El referente en este sector es Sensor Tower, aunque solo muestra los ingresos y descargas conseguidos en el último mes completo. En nuestro caso, abril de 2020. Si consultamos las cifras de todos los juegos mencionados en este artículo, la tabla queda de la siguiente forma:

JUEGO DESCARGAS ESTIMADAS (ABRIL 2020) INGRESOS ESTIMADOS (ABRIL 2020) ACE OF EMPIRES II: GUERRA DE IMPERIOS 100.000 descargas 50.000 dólares Forge of Empires 500.000 descargas 2 millones de dólares Empire: Four Kingdoms 200.000 descargas 900.000 Dólares March of Empires 20.0000 descargas 300.000 dólares Age of Forge 5.000 descargas < 5.000 dólares King of Avalon 1 millón de descargas 10 millones de dólares Game of War 10.000 descargas 1 millón de dólares Lords Mobile 5 millones de descargas 12 millones de dólares Mobile Royale 30.000 descargas 400.000 dólares DomiNations 80.000 descargas 600.000 dólares

Si nos ceñimos a los datos puros y duros, 'Lords Mobile' sería el referente móvil cuando hablamos de juegos de estrategia por volumen de ingresos y descargas. No tiene nada que ver con 'Age of Empires' salvando la temática, ya que en jugabilidad, misiones, calidad e interfaz es radicalmente distinto. Como dato a tener en cuenta, 'Lords Mobile' es una de esas aplicaciones patrocinadas que aparecen en las apps que prometen ganar dinero con el móvil.

Sea como fuere, lo cierto es que 'Age of Empires', a pesar de tener más de 20 años, sigue siendo un título importante tanto en la industria como en la historia de los videojuegos. El vacío que ha dejado en el mundo móvil es evidente y muchos son los títulos que intentan llenar su hueco. Sin embargo, basta con probar cualquiera de ellos para descubrir que sí, generan más ingresos y consiguen más descargas, pero que ese hueco, al menos por ahora, sigue estando ahí.