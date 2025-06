Muchas veces el arte es inexplicable, y un jubilado de Málaga usa la herramienta más ilógica para crearlo: Excel

Explicar qué es arte es tan complicado como, a veces, acertar el pronóstico del tiempo. Pocas cosas hay más subjetivas y, mientras para muchos un plátano es una simple fruta, para otros es una obra que cuesta 6,2 millones de dólares. Pero dentro de esa subjetividad, reflejar la realidad en una pintura es una de las formas más “aceptadas” de crear arte. ¿Y si esa pintura se hace no con Photoshop, sino en Microsoft Excel?

Pues eso es, precisamente, con lo que disfruta Jesús Villanueva.

Sin tutoriales. “Normal”, puedes pensar, ya que a quién se le habría ocurrido. Pues deja que te diga que… no es tan raro. Lo vamos a ir viendo a lo largo de este viaje pictórico con un programa tan aburrido (y útil) como Microsoft Excel. El programa, que tiene casi 40 años a sus espaldas, se lanzó como un sistema de hojas de cálculo exclusivo para Mac en 1985 y sus bases no han cambiado: sigue siendo un programa de cálculo. Sin embargo, cada versión se fue volviendo más potente y versátil.

En el blog de Microsoft encontramos la historia de Jesús Villanueva, de 78 años, que se entretiene no jugando al ‘Skyrim’, haciendo streaming de ‘Leage of Legends’ o atrapando pokémon: se entretiene con el Excel. Estudió un curso de delineante de construcción y es a lo que se ha dedicado, pero tras la jubilación y en la pandemia del COVID-19, algo cambió

El Miguel Ángel del Excel. Con tiempo libre (porque hay que tenerlo para crear semejantes obras), Jesús empezó a utilizar el Excel como lienzo. “Nunca encontré un tutorial que explicara cómo hacerlo. Ha sido prueba tras prueba, dibujo tras dibujo”, comenta. Empezó recreando edificios en un formato sin perspectiva, pero a medida que aprendía a dominar la herramienta, fue pasando a composiciones más complejas.

Imagen | Jesús Villanueva

Imagen | Jesús Villanueva

Lo más impresionante es que no se dedica a tomar prestados recursos externos o a pegar imágenes, sino a dibujar con colores directamente en la cuadrícula, combinando formas complejas y simples para dar vida a su idea. Se basa en fotografías, sí, pero dibuja todas las formas de manera manual en la aplicación.

¿Su secreto? “Todo es cuestión de paciencia, incluso en trabajos que pueden llevar hasta tres meses, como el de la Catedral de Siena”. Otros edificios religiosos en su porfolio son la Mezquita de Córdoba o la catedral de Florencia, para los que tuvo que dibujar los pequeños personajes en grande y, después, reducir su tamaño para poder incrustarlos en la imagen general.

El pincel de “Insertar formas”. Esa es la herramienta básica para Jesús. Elige una figura, calcula las proporciones para que case en una imagen de referencia y ahí empieza a adaptar, colorear y combinar con otras para dar vida al objeto que quiere. Cuando lo tiene, lo une al resto y así se va formando la escena. También juega con los trazos vectoriales y con el cambio de escala de elementos.

Imagen | Jesús Villanueva

Paisajista japonés. En el Instagram de Jesús se puede ver su obra, pero no es el único apasionado de este particular pincel. Tatsuo Horiuchi, un señor japonés de 84 años, también decidió dar rienda suelta a su particular visión del arte cuando se jubiló. Cuenta que tardó 10 años en crear algo que sintiera que podía enseñar con orgullo a la gente, pero también que había personas que no entendían su afición o que se reían de él.

“¿Por qué pones tanto esfuerzo en algo que no es útil? ¿Estás loco?”. “Pues sí”, responde él en un vídeo en el que podemos ver parte de su colección.

Excel tiene mucha vida. Horiuchi da una clave muy importante. “Creo que, incluso si no tienes talento para la pintura, puedes pintar algo siempre que tengas Excel”. Y esto es interesante porque hay gente -como yo- que es negada para pintar aunque le gustaría, y con una cuadrícula, puede que fuera más fácil empezar a dibujar.

De la forma que sea, siempre es curioso ver que Excel no es sólo la herramienta en la que se sustenta la economía mundial y hasta equipos de Fórmula 1: Excel también puede ser un deporte. Y gamificar una herramienta tan aburridísima como esta tiene todos mis respetos.

