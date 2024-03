El Excel se ha usado en la Fórmula 1 hasta que se han dado cuenta que no es la mejor forma de controlar las 20.000 piezas del coche

El Excel está por todas partes. Hay una gran cantidad de sistemas de SQL, pero el paquete de ofimática de Microsoft para bases de datos parece resistir incluso ante las soluciones profesionales. Es lo que ha descubierto este año James Vowles, el nuevo jefe del equipo Williams de Fórmula 1.

2024 y siguen usando Excel en la Fórmula 1. En una entrevista con The Race reconoció que el histórico equipo estaba muy por detrás de sus rivales y uno de los motivos era precisamente el cómo gestionaban la información de todas las piezas del coche.

"Es imposible de navegar e imposible de actualizar. Debe ser una broma", describía Vowles. Frente a él tenía un excel para controlar las 20.000 partes del coche de Fórmula 1. Una de esas hojas de cálculo casi infinitas donde para encontrar un elemento o realizar cálculos complejos supone un esfuerzo enorme.

Caos, retrasos y problemas para encontrar las piezas. Con la complejidad que requiere un equipo de Fórmula 1, el Excel simplemente se queda corto. "La hoja de cálculo se queda corta y el equipo humano también. Y ahí es exactamente donde estamos", reconoce el nuevo jefe de Williams.

Las consecuencias de tener un excel para un equipo de Fórmula 1 son un cúmulo de caos y retrasos. Un simple error humano hacía que esa pieza estuviera en otro lado provocaba que los ingenieros de Williams tuvieran que buscarla físicamente por toda la fábrica.

Sustituir el excel por una base de datos moderna no es inmediato. El problema no es únicamente que Excel no es eficiente en estos niveles, sino que una vez has acostumbrado a todo un equipo a trabajar con él, cambiarlo no se puede hacer de la noche a la mañana. Tiene un coste estratosférico, según describe Pat Fry, el nuevo jefe de ingenieros de Williams.

No obstante, el presupuesto de un equipo de Fórmula 1 se sitúa alrededor de los 150 millones de dólares. Hablamos de una competición que dispone de la última tecnología.

Williams no han sido los únicos. Lamentablemente, Williams no es el único equipo que hacía uso de Excel. En Renault también tuvieron un episodio similar en 2017, con una hoja de cálculo que tenía más de 77.000 líneas, según apunta Ars Technica,

El Excel se ha convertido en un programa de software tan querido como odiado. Ha provocado estragos en documentos científicos, ha provocado pérdidas millonarias y también vemos como genera quebraderos de cabeza entre equipos profesionales como los de Fórmula 1.

