Los 25 análisis de Xataka en diciembre: 5 móviles, 3 altavoces inteligentes, smartwatches, componentes y todas nuestras reviews con sus notas

El mes está apunto de acabarse y con él el año, de ahí que este artículo salga hoy y no mañana (ya veréis que habrá un regalo de fin de año en este sentido). A noviembre le ha seguido un mes con bastante ritmo de reseñas y como veréis entre los análisis de Xataka del mes de diciembre hay productos muy singulares, por características y por importancia.

Vemos que, aunque los móviles parecen algo más diluidos entre más variabilidad, siguen siendo el producto rey de este mes. Aunque cabe destacar que los componentes se han hecho hueco y que, bueno, no todos los meses podemos decir que hemos analizado un cubo de basura. Os los ordenamos por nota y enlazamos sus vídeos y artículos.

Google Pixel 5 - 9,1

Google ha cambiado la estrategia con sus móviles y tras el Google Pixel 4a no hemos visto nada con procesador de gama alta (ni que se lanzase globalmente), pero el Google Pixel 5 supone su modelo con alta tasa de refresco, mayor batería y algunos extras de gama alta. Un móvil que se sale algo de la media en cuanto a tamaño y cámaras, aspectos en los que no importa tanto que no siga modas (sobre todo en cuanto al segundo).

Google Pixel 5 5G (2020) GTT9Q 128GB Factory Unlocked SIMFree Smartphone (Just Black) - International Version PVP en Fnac (Francia) 629€ PVP en Amazon 899,00€

9.1 Diseño8.75 Pantalla8.75 Cámara9.5 Software9,25 Autonomía9 A favor La cámara es superlativa, sigue siendo un Pixel.

La batería dura dos días en uso medio.

Pixel Experience es una ROM limpia y fluida.

A nivel de ergonomía y tamaño es sobresaliente. En contra La relación calidad-precio es mejorable.

El sonido no es realmente estéreo.

No se vende en España.



ASUS ZenBook S UX393 - 9

El ASUS ZenBok S UX393 es un firme candidato a ser una referencia dentro del sector gracias a una combinación asombrosa de diseño, espectacular pantalla y un teclado listo para sacarle todo el partido a los nuevos procesadores de Intel (Tiger Lake). Podremos llevarlo de un lado a otro cómodamente sin preocupación mucha preocupación al cargarlo en la mochila al cumplir con el estándar de grado militar MIL-STD 810G de resistencia.

ASUS ZenBook S UX393 (11th Gen Intel) PVP en ASUS 1.599€

9 Diseño9,25 Pantalla 9,5 Rendimiento8,5 Teclado/trackpad9,25 Software8,75 Autonomía9 A favor Calidad de la pantalla

Diseño compacto, ligero y resistente

Excelente teclado y touchpad En contra Conectividad algo limitada y sin lector de huellas

Autonomía justa para un ultrabook de nivel

Pocas opciones de configuración



Sony XH90 - 8,8

El Sony XH90 no es ni mucho menos un televisor más dentro del catálogo del fabricante japonés, es el primero de precio razonable que incorpora conectividad HDMI 2.1 y el primer televisor «Ready for PS5» de la marca junto al ZH8. Tiene retroiluminación Full Array LED con atenuación local y un procesador de imagen que nos ha demostrado ser muy competente en éste y otros modelos de esta marca que hemos analizado.

TV LED 165,1 cm (65") Sony KD-65XH9096 Full Array Android TV 4K HDR X1 y 4K X-Reality PRO PVP en El Corte Inglés 1249€

8,8 Diseño8,5 Calidad de imagen8,5 Sonido9 Interfaz y Software9,25 A favor Su contraste nativo es sobresaliente

El algoritmo de atenuación local de la retroiluminación reduce el ‘blooming’ a la mínima expresión

El rendimiento de Android TV en este televisor es fantástico gracias al buen trabajo que lleva a cabo el SoC de MediaTek

Una próxima actualización del ‘firmware’ habilitará el soporte completo de la norma HDMI 2.1

Su tiempo de respuesta y su latencia de entrada son reducidos, por lo que nos ofrece una gran experiencia con videojuegos En contra Procesa metadatos Dolby Vision, HDR10 y HLG, pero no HDR10+. Echamos de menos un soporte total de los contenidos HDR

No incorpora la tecnología X-Wide Angle, por lo que sus ángulos de visión son limitados

Solo los puertos HDMI 3 y 4 implementan la norma 2.1. Los otros dos son HDMI 2.0

El mando a distancia es muy conservador. Sony debería arriesgar más, y también introducir botones de acceso directo adicionales a las apps



Zepp Z - 8,3

El Zepp Z es un reloj inteligente hecho de titanio, con un diseño y acabado propio de los smartwatches de gamas mayores. De hecho, no es de los más económicos de esta marca, normalmente caracterizada por precios más ajustados (como Amazfit, su marca hermana).

8,3 Diseño9,5 Pantalla9 Software7 Autonomía9 Interfaz7 A favor Es exquisito en términos de diseño.

La pantalla se ve perfectamente.

La batería, sin ser la más alta del mercado, cumple. En contra El software se queda un poco cojo.

No tiene NFC.

Su precio es bastante elevado para lo que realmente ofrece.



Realme Watch S - 7,9

El Realme Watch S es una versión circular del Realme Watch con capacidad para medir el nivel de oxígeno en sangre y un precio de salida tan interesante como el de su predecesor: 79,99 euros. Lo mejora ligeramente la propuesta anterior, pero todavía sigue teniendo mucho margen de mejora y alguna que otra asignatura pendiente.

realme Watch S. Smartwatch con Pantalla de 1.3" TFT-LCD. Android y Bluetooth 5.0. Resistencia IP68, Color Negro. PVP en Amazon 79,99€ PVP en PcComponentes 79,99€

7,9 Diseño7,5 Pantalla7,5 Software7,25 Autonomía9 Interfaz8,25 A favor Dos semanas de batería.

Es bonito y elegante.

No es particularmente caro. En contra El frontal sigue pudiendo aprovecharse mejor.

La pantalla sigue siendo LCD.

Se queda a medio camino entre una pulsera y un smartwatch.



ZTE Axon 20 5G - 7,9

El ZTE Axon 20 5G es el primer móvil con cámara bajo la pantalla en presentarse al mercado. Nuestro análisis se ha centrado en ver qué tal resulta la solución pensada por esta marca china que anteriormente ya lo ha intentado con otras innovaciones, aunque en esta ocasión nos ha convencido un poco más (en la forma, no tanto en el fondo).

ZTE Axon 20 5G - 8 GB/128 GB - Negro PVP en ZTE 449€

7.9 Diseño8,75 Pantalla8,25 Rendimiento8,75 Cámara6 Software7,75 Autonomía8,25 A favor Éramos escépticos, pero la integración de la cámara bajo la pantalla está bien conseguida para ser el primer producto con ella. La mayor parte del tiempo es imperceptible y no molesta (aunque la puedas notar).

No se calienta apenas aunque juguemos un buen rato.

La carga rápida lo es y mucho. En contra Las cámaras en general tienen un rendimiento muy bajo, especialmente la frontal.

El sonido del altavoz tiene mucho margen de mejora.

Una autonomía de 14 horas hoy en día, aunque sea a 90 Hz, dista de ser competitiva. Si damos caña al móvil configurado a esta frecuencia nos deja un poco vendidos.



Samsung Galaxy Tab A7 2020 - 7,6

El Samsung Galaxy Tab A7 2020 es un tablet de línea media y 10,4 pulgadas de pantalla. Por su precio de salida se sitúa entre los 200 y los 300 euros y es una alternativa de precio más ajustado con Android aunque escondido tras la característica One UI.

Samsung Galaxy Tab A 7 | Tablet de 10.4" (WiFi, Procesador Octa-Core Qualcomm Snapdragon 662, 3GB de RAM, 64GB de Almacenamiento, Android actualizable) Color Gris [Versión española] PVP en Amazon 215,00€

7.6 Diseño8 Pantalla7.5 Rendimiento7 Software7 Autonomía8.5 A favor El sonido es realmente impresionante por potencia y calidad.

Una tablet muy bien construida para su rango de precio.

El formato 5:3 parece extraño pero acaba siendo muy cómodo. En contra Aquí hace falta más memoria RAM.

El sistema debería llegar más limpio para preservar los 32GB.

Las cámaras son quizá demasiado básicas.



Realme Air Buds Pro - 7,6

Los Realme Air Buds Pro, son, con diferencia, los auriculares más potentes que la firma ha lanzado hasta la fecha. Son los primeros auriculares completamente inalámbricos con Realme con cancelación de ruido activa, con un diseño con barra externa que recuerda bastante a los AirPods de Apple.

7,6 Diseño7 Calidad de sonido7,75 Cancelación de ruido8 Ergonomía8 Experiencia de uso7,5 Autonomía7,5 A favor Se escuchan realmente bien para el precio que tienen.

La cancelación de ruido funciona y se nota.

Son cómodos y disimulados. En contra El modo transparencia no termina de convencer.

Los acabado son mejorables.

El micrófono no se escucha demasiado bien.



Xiaomi POCO M3 - 7,6

El Xiaomi POCO M3 vino para completar el catálogo de la marca más competitiva en relación calidad-precio de Xiaomi de 2020, precisamente en el sector de la gama media más asequible y modesto en especificaciones. por 129 euros pocos milagros pueden lograrse, pero aún así el smartphone destaca en autonomía y no renuncia a una pantalla FullHD+.

Poco M3 - Smartphone 4+64GB, Pantalla 6,53" FHD+ con Dot Drop, Snapdragon 662, Cámara triple de 48 MP con IA, batería de 6000 mAh, Power Black (Versión oficial + 2 años de garantía) PVP en Amazon 129,00€

7,6 Diseño8 Pantalla8,25 Rendimiento6,5 Cámara6,75 Software7 Autonomía9,50 A favor La experiencia con la pantalla, tanto por resolución como tamaño y calidad del panel

Fabulosa autonomía sin que el peso del equipo se dispare

Diseño llamativo y original En contra Discreto apartado fotográfico, tanto en configuración como en resultados

MIUI 12 para Poco lastra sobremanera el rendimiento del equipo y la experiencia en el día a día

Pese a su precio atractivo, tiene competencia con mejores resultados globales



Vivo Y20S - 7,5

Uno de los móviles con los que Vivo hacía su desembarco en España es el Vivo Y20S. Con hardware contenido sobre el papel, diseño elegante y sin excesivos alardes es una buena opción en la gama media aunque no con un precio demasiado competitivo.

7.5 Diseño7.75 Pantalla7.5 Rendimiento6,75 Cámara6.25 Software8 Autonomía9 A favor La autonomía es excelente.

Tener 128 GB de serie es una buena noticia.

No tiene mal sonido. En contra El rendimiento deja que desear, sobre todo en la franja de precio.

Sin NFC y con micro USB.

El aspecto fotográfico es bastante flojo.



Realme 7i - 7,5

En Realme tampoco lo habían dicho todo este año en terreno móvil y lo último completó la remesa de los Realme 7 con el Realme 7i. El más básico de la familia de gamas media parte de un interesante precio de 149 euros, y nos parece que ofrece bastante para lo que cuesta.

7.5 Diseño7.75 Pantalla7.5 Rendimiento6,75 Cámara6.25 Software8 Autonomía9 A favor La autonomía es excelente.

Tener 128 GB de serie es una buena noticia.

No tiene mal sonido. En contra El rendimiento deja que desear, sobre todo en la franja de precio.

Sin NFC y con micro USB.

El aspecto fotográfico es bastante flojo.



OnePlus Buds Z - 7,4

Los nuevos OnePlus Buds Z son los auriculares bluetooth más recientes de la marca y vienen competir en un rango de precios más asequible, tal y como hemos visto en sus terminales. Con un diseño cómodo, con una barra externa, y certificación IP55 contra la suciedad, el polvo y las salpicaduras, los hemos puesto a prueba para ver si los 60 euros que cuestan merecen o no la pena.

OnePlus Buds Z: auriculares inalámbricos PVP en OnePlus 59,00€

7,4 Diseño8 Calidad de sonido7,75 Cancelación de ruido- Ergonomía8 Experiencia de uso6,5 Autonomía7,5 A favor Sonido de calidad pese a su precio reducido

Muy cómodos y con algo de aislamiento pasivo

Carga rápida y estuche compacto En contra El diseño de colocación horizontal en la funda no está muy bien pensado

La calidad de sonido en las llamadas es muy mejorable

Fuera de los terminales OnePlus, la experiencia y personalización está limitada



SPC Ether Pro - 7,2

La marca española SPC se suma al carro de los auriculares TWS. Lo hace con los SPC Ether Pro, unos auriculares de diseño similar a los AirPods Pro pero con un precio significativamente menor, y sin perder la cancelación activa del ruido.

SPC Ether Pro Auricular Bluetooth con cancelación Activa de Ruido, Control táctil, Asistente de Voz e IPX5 PVP en Amazon 63,82€

7,2 Diseño8 Calidad de sonido6 Cancelación de ruido7 Ergonomía8 Experiencia de uso6,5 Autonomía9,25 A favor De las mejores autonomías de la gama

Muy ligeros

Buen aislamiento pasivo En contra Calidad de sonido demasiado justa

La cancelación de ruido apenas es apreciable

Experiencia de uso en configuración y controles táctiles limitada



Otros análisis

Apple Mac mini (2020)

Uno de los productos que más ganas teníamos de probar por el gran salto que supone para la marca: el Apple Mac mini con procesador propio (basado en ARM). Le hemos dedicado muchas horas de prueba como suelen exigir estos casos, así que no os destripamos nada aquí para que podáis leer el concienzudo análisis con calma.

Mac mini - 256 GB PVP en Apple 799€

Cecotec Conga 6090

El Cecotec Conga 6090 es uno de los robots aspiradores más completos del amplio catálogo de la marca valenciana. Ofrece limpieza en seco, fregado, combina la limpieza húmeda con la seca y se controla al 100% desde el móvil, logrando mantener el precio para que no sea alto.

Cecotec Robot Aspirador y fregasuelos Conga 6090 Ultra. Láser, Potencia succión 10000 Pa, App, Sensor Óptico, Virtual Voice, 10 Modos Limpieza PVP en Amazon 449,00€

Huawei Sound X

El Huawei Sound X es el primer acercamiento que tenemos en España al audio de gama alta por parte del fabricante. Un producto que lanzaron en colaboración con Devialet, la marca francesa especialista en alta fidelidad y que suena de vicio, aunque no todo es de color de rosa en la experiencia con este producto.

Altavoz HUAWEI Sound X - Altavoz con Cable con subsubwoofers Dobles Devialet, Graves a 40 Hz, 6 potentes tweeters 360°, Huawei Share, NFC, Bluetooth, Starry Night PVP en Amazon 299,00€

Samsung SSD 980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2

Este mes ha habido algunos componentes más en nuestra mesa de análisis y uno de ellos es una unidad SSD reciente y prometedora: la Samsung SSD 980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2. Esta unidad implementa la interfaz PCI Express 4.0, pero también mantiene la compatibilidad con PCI Express 3.0, y nuevas soluciones de control térmico que harán que se diferencie de su competencia.

Samsung 980 Pro M.2 250 GB Pci Express 4.0 V-Nand Mlc Nvme 980 Pro, 250 GB, M.2, 6400 MB/S PVP en Amazon 103,60€

Apple HomePod mini

Otro altavoz, pero en formato bastante más pequeño que el de Huawei. Se trata del Apple HomePod mini, el hermano pequeño del HomePod, que pese a su reducido tamaño no queda nada mal en su desempeño.

Apple HomePod mini Gris Espacial PVP en Apple 99€

AMD Radeon RX 6900 XT

El desafío más contundente que tiene por delante la AMD Radeon RX 6900 XT es demostrar que puede medirse de tú a tú con lo mejor que tiene NVIDIA actualmente, las GeForce RTX 30 más potentes. De hecho, en el análisis comprobamos que logra estar a la altura, costando en su salida 550 euros menos que la GeForce RTX más potente.

MSI Radeon RX 6900 XT 16 GB GDDR6 PVP en PcComponentes 1099,90€

reMarkable 2

La idea de los reMarkable es la de tener un tablet minimalista, ligero y sencillo, ideal para reuniones y con el que poder leer y escribir en cualquier parte y sin distracciones, lo cual hemos podido poner a prueba en el análisis del reMarkable 2. Tiene una serie de limitaciones que no lo hacen para todos los públicos, pero desde luego es válido como sustituto de una libreta "a la antigua" en muchas situaciones y escribir es muy agradable.

reMarkable 2 PVP en reMarkable 399€

Cubo de basura de TowNew

¿Os habéis preguntado alguna vez cómo habéis podido vivir sin cierto artículo al probarlo? A nosostros nos ha pasado este mes con el el cubo de basura de Townew , una papelera "inteligente" que incluye sensor de apertura automática, sellado y reemplazo automático de la bolsa. Sí, de todo lo que probamos, con un cubo de basura.

Townew Cubo de Basura Inteligente, Blanco, Capacidad 15.5 litros PVP en Amazon 129,99€

Dyson Pure Humidify+ Cool

Los purificadores de aire se han popularizado y cada vez más marcas tienen su apuesta propia. En el caso de Dyson hemos probado el Dyson Pure Humidify+ Cool, que se ubica en el segmento más ambicioso tanto por precio como por prestaciones, y es que es al mismo tiempo un ventilador, purificador y humidificador.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Mes de análisis de componentes interesantes y esperados. A lo anterior se sumó éste, el de la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, una tarjeta gráfica que queda en la serie más de entrada del fabricante y que incorpora 8 GB GDDR6 de VRAM (la misma que la NVIDA RTX 3070.

Gigabyte Technology GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro 8GB Tarjeta gráfica (GV-N306TGAMINGOC PRO-8GD) PVP en Amazon 851,66€

Vodafone Átika

Otro altavoz inteligente que integra, de hecho, dos voces: una para hablar con el descodificador de su televisión digital y otra con Alexa. La parte de inteligencia artificial requiere alguna mejora, pero la calidad de sonido del Vodafone Átika nos pareció alta.