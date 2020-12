AMD Radeon RX 6900 XT, análisis: esta tarjeta gráfica devuelve a AMD a la liga de campeones, y sí, compite con lo mejor de NVIDIA

Esta tarjeta gráfica soporta una carga muy pesada sobre sus transistores. Por un lado debe consolidarse como una propuesta más ambiciosa que la Radeon RX 6800 XT, una solución que pudimos probar a fondo hace solo unos días y que nos dejó un sabor de boca estupendo por su interesante relación precio/prestaciones. Pero su mayor reto no es este. El desafío más contundente que tiene por delante es demostrar que puede medirse de tú a tú con lo mejor que tiene NVIDIA actualmente. Con las GeForce RTX 30 más potentes.

Durante la presentación de la familia de tarjetas gráficas Radeon RX 6000 a finales del pasado mes de octubre, Lisa Su, la directora general de AMD, aseguró que esta tarjeta gráfica rivaliza por sus prestaciones con la GeForce RTX 3090 de NVIDIA. Sin embargo, el precio oficial de la Radeon RX 6900 XT es 550 euros más bajo que el de la GeForce RTX más potente. Aún no hemos tenido la oportunidad de analizar la RTX 3090, pero hemos tomado el pulso a la ambiciosa Radeon RX 6900 XT enfrentándola a dos monstruos gráficos: la GeForce RTX 3080 y la Radeon RX 6800 XT. Os prometemos un duelo encarnizado.

AMD Radeon RX 6900 XT: especificaciones técnicas

Los procesadores gráficos de la familia Radeon RX 6000 estrenan la arquitectura RDNA 2. De hecho, esta es su principal baza porque es lo que los desmarca con claridad de las GPU de la familia Radeon RX 5000. En la siguiente sección de este análisis indagaremos en las principales características de esta arquitectura, pero ahora nos viene bien saber que los nuevos chips están siendo fabricados, al igual que sus predecesores, por el fabricante taiwanés de semiconductores TSMC utilizando fotolitografía de 7 nm.

Estas GPU han pasado de los 10 300 millones de transistores del procesador gráfico Radeon RX 5700 XT a los 26 800 millones de los nuevos Radeon RX 6900 XT y 6800 XT

No obstante, la complejidad de los procesadores gráficos de la familia Radeon RX 6000 es sensiblemente mayor que la de sus predecesores. Y es que estas GPU han pasado de los 10 300 millones de transistores del procesador gráfico Radeon RX 5700 XT a los 26 800 millones de los nuevos Radeon RX 6900 XT y 6800 XT.

Mantener la misma tecnología de integración de la generación anterior y multiplicar por 2,6 el número de transistores tiene un impacto directo en el espacio que ocupa el núcleo de la GPU, que en las nuevas Radeon RX 6000 alcanza unos notables 519 mm2. En la sección dedicada a nuestro banco de pruebas comprobaremos si el sistema de refrigeración del diseño de referencia de la Radeon RX 6900 XT consigue mantener la GPU permanentemente por debajo de su umbral máximo de temperatura.

Los procesadores gráficos Radeon RX 6900 XT y 6800 XT incorporan más unidades de cálculo, más procesadores stream y más unidades ROP (unidades de renderizado) que las GPU Radeon RX 5700 XT. Pero este incremento de la fuerza bruta de las nuevas GPU era previsible. Lo que no era fácil intuir es que, además, iban a ser capaces de trabajar a frecuencias de reloj superiores a los 2 GHz.

Los procesadores gráficos Radeon RX 6900 XT y 6800 XT incorporan más unidades de cálculo, más procesadores 'stream' y más unidades ROP (unidades de renderizado) que las GPU Radeon RX 5700

Las CPU franquearon esta barrera hace mucho tiempo, pero las GPU nos habían acostumbrado a trabajar a unas frecuencias de reloj sensiblemente más bajas. Siguen siendo inferiores a las de los microprocesadores, eso no ha cambiado, pero ahora la distancia que las separa es un poco menor. Más adelante revisaremos el impacto que este incremento de la frecuencia de reloj tiene en la temperatura de la GPU en alta carga.

Una característica muy interesante que la Radeon RX 6900 XT comparte con los modelos 6800 XT y 6800 es su memoria VRAM. Estas tres tarjetas se apoyan en 16 GB GDDR6, mientras que las GeForce RTX 3090 y RTX 3080, que son los modelos de NVIDIA con los que está llamada a competir la RX 6900 XT, cuentan con 24 GB GDDR6X y 10 GB GDDR6X respectivamente. A medida que avance la generación descubriremos si es o no crucial apostar por 16 GB de VRAM o más para jugar a 2160p en los próximos títulos.

AMD Radeon RX 6900 XT AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6800 ARQUITECTURA RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 FOTOLITOGRAFÍA 7 nm 7 nm 7 nm TRANSISTORES 26 800 millones 26 800 millones 26 800 millones ÁREA DEL NÚCLEO 519 mm2 519 mm2 519 mm2 UNIDADES DE CÁLCULO 80 72 60 ACELERADORES DE RAYOS 80 72 60 PROCESADORES STREAM 5120 4608 3840 FRECUENCIA DE RELOJ DE LA GPU Hasta 2015 MHz Hasta 2015 MHz Hasta 1815 MHz FRECUENCIA MÁXIMA DE LA GPU 2250 MHz 2250 MHz 2105 MHz RENDIMIENTO MÁXIMO EN PRECISIÓN SIMPLE 23,04 TFLOPS 20,74 TFLOPS 16,17 TFLOPS RENDIMIENTO MÁXIMO EN MEDIA PRECISIÓN 46,08 TFLOPS 41,47 TFLOPS 32,33 TFLOPS TASA DE RELLENO DE TEXTURAS MÁXIMA 720 GT/s 648 GT/s 505,2 GT/s UNIDADES ROP 128 128 96 TASA DE RELLENO DE PÍXELES MÁXIMA 288 GP/s 288 GP/s 202,1 GP/s AMD INFINITY CACHE 128 MB 128 MB 128 MB MEMORIA INTEGRADA 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 ANCHO DE BANDA DE LA MEMORIA 512 GB/s 512 GB/s 512 GB/s INTERFAZ DE MEMORIA 256 bits 256 bits 256 bits CONSUMO MÁXIMO 300 vatios 300 vatios 250 vatios PRECIO 1099,90 euros 669,99 euros 599,99 euros

MSI Radeon RX 6900 XT 16 GB GDDR6 PVP en PcComponentes 1099,90€

Las bazas de la arquitectura RDNA 2, explicadas

Las tecnologías implementadas por AMD en el procesador gráfico Radeon RX 6900 XT son idénticas a las de la GPU Radeon RX 6800 XT que analizamos hace varias semanas, por lo que esta sección del análisis es la misma del artículo que dedicamos a esta última tarjeta gráfica. Si ya habéis leído nuestro análisis de esta última solución y no necesitáis repasar en qué consisten estas innovaciones os sugerimos que paséis esta sección por alto. De lo contrario, aquí tenéis la información más interesante.

El objetivo más ambicioso que se propusieron los ingenieros de AMD durante la fase de diseño de la microarquitectura RDNA 2 fue incrementar la eficiencia energética de sus nuevos procesadores gráficos y hacer posible que trabajasen a frecuencias de reloj más altas sin necesidad de introducir un proceso fotolitográfico más avanzado. Y parecen haberlo conseguido. Según la propia AMD las GPU de la familia Radeon RX 6000 nos proponen un incremento de la relación rendimiento/vatio de hasta el 54% frente a la arquitectura RDNA, una mejora muy notable en la que intentaremos indagar en la sección de este artículo dedicada a nuestro banco de pruebas.

La primera diapositiva en la que merece la pena que nos detengamos refleja algunas de las características de las nuevas tarjetas gráficas de AMD que a los usuarios nos interesa conocer. La comunicación con la CPU la resuelve un enlace PCI Express 4.0 de 16 líneas, y la interfaz de memoria, que, como hemos visto, utiliza un bus de 256 bits, consigue alcanzar una velocidad de transferencia máxima de 16 Gbps (más adelante indagaremos en la novedosa arquitectura de la caché de estas tarjetas gráficas). Un apunte más: las salidas HDMI de estas Radeon RX 6000 implementan la norma 2.1.

La microarquitectura RDNA 2 consigue, como hemos visto, incrementar de forma notable la relación rendimiento/vatio que nos ofrece la primera generación de RDNA. Para hacerlo posible los ingenieros de AMD han trabajado en varios frentes, entre los que destacan el refinamiento de la propia microarquitectura, el rediseño del cauce de renderizado, la optimización del desplazamiento de los paquetes de datos y el incremento del rendimiento por ciclo de reloj, una estrategia en la que adquiere un rol crucial la novedosa arquitectura de caché en la que estamos a punto de indagar.

En la siguiente diapositiva podemos ver cómo es la nueva jerarquía de memoria caché implementada por AMD en las GPU de la familia Radeon RX 6000. Además de recurrir a las cachés de nivel 0, 1 y 2 se apoyan en una nueva caché con una capacidad de 128 MB que actúa como intermediaria entre la memoria caché de nivel 2 y la memoria VRAM integrada en la tarjeta gráfica. Según AMD la estrategia de escritura en los subniveles de caché que han puesto a punto sus ingenieros consigue minimizar el movimiento de los paquetes de datos, la latencia y el consumo reutilizando de forma inteligente tantos datos como sea posible.

La caché Infinity, que es como AMD llama a ese subnivel de caché adicional de 128 MB, persigue incrementar el ancho de banda drásticamente sin necesidad de recurrir a un bus de memoria más «ancho» o a chips de memoria más rápidos y caros. Como podemos ver la estrategia de AMD en este ámbito es muy diferente a la de NVIDIA, que ha apostado por chips de memoria GDDR6X y un bus de 384 bits en su GeForce RTX 3090, que es la tarjeta gráfica con la que aspira a competir la Radeon RX 6900 XT. Esta aproximación permite a las nuevas Radeon, siempre según AMD, multiplicar por cuatro la velocidad de transferencia máxima de la interfaz de memoria. Sobre el papel esta tecnología pinta realmente bien.

La última diapositiva en la que nos interesa detenernos describe la estructura que tienen las nuevas unidades de cálculo integradas en las GPU de la familia Radeon RX 6000. La arquitectura de estos componentes tan importantes del procesador gráfico ha sido refinada para, según AMD, multiplicar su rendimiento por 1,3 sin que su consumo se vea alterado.

AMD ha refinado la arquitectura de las unidades de cálculo de sus nuevas GPU para multiplicar su rendimiento por 1,3 sin que su consumo se vea alterado

La GPU Radeon RX 6900 XT incorpora 80 unidades de cálculo, y el procesador gráfico Radeon RX 6800 XT integra 72 de estas unidades, por lo que esta mejora debería tener un impacto perceptible en el rendimiento global del procesador gráfico. Un último apunte: estos chips incorporan la misma cantidad de núcleos dedicados al procesado del ray tracing que de unidades de cálculo.

El diseño de referencia de la Radeon RX 6900 XT, bajo nuestra lupa

Las nuevas Radeon RX 6900 XT y 6800 XT son esencialmente idénticas si nos ceñimos a su diseño y dimensiones. Ambas incorporan tres ventiladores de bajo nivel de emisión de ruido con un diámetro de 79 mm y apuestan por un recinto mayoritariamente de aluminio impecablemente mecanizado. Las dos tienen una longitud de 267 mm y ocupan dos ranuras y media, por lo que antes de hacernos con ellas es una buena idea cerciorarnos de que caben sin problema dentro de nuestro PC. Sin la menor duda, son las tarjetas gráficas mejor construidas que AMD ha colocado en el mercado hasta ahora.

Las Radeon RX 6900 XT y 6800 XT incorporan tres ventiladores de bajo nivel de emisión de ruido de 79 mm y apuestan por un recinto de aluminio impecablemente mecanizado

El disipador se responsabiliza de recoger por conducción la energía térmica que le transfieren los componentes de la tarjeta gráfica que más se calientan, como la GPU o los chips de memoria. A continuación una parte de esa energía térmica es transferida al aire por convección, y ese aire caliente es expulsado hacia el interior de la caja del PC a través de los paneles laterales de la tarjeta. Habría sido una buena idea que una parte de ese aire cálido fuese a parar directamente al exterior de la caja a través del panel en el que residen las salidas de vídeo de la tarjeta, una estrategia ingeniosa por la que han apostado las tarjetas gráficas GeForce RTX 30 de NVIDIA.

La salida HDMI que acompaña a los dos puertos DisplayPort 1.4 con tecnología DSC (Display Stream Compression) implementa la norma 2.1, una prestación muy atractiva para todos aquellos usuarios que tienen la intención de enviar la señal de vídeo de su PC a un televisor que también incorpore esta especificación. Utilizando esta conexión podemos transportar hasta el televisor señales de vídeo 2160p con una cadencia de hasta 120 FPS, una posibilidad que, como estamos a punto de comprobar, está al alcance de esta tarjeta gráfica en algunos juegos.

Esta tarjeta gráfica recurre a dos conectores de alimentación de 8 pines convencionales, por lo que, a diferencia de las nuevas soluciones gráficas de NVIDIA, no requiere que utilicemos un adaptador. Según AMD el consumo máximo de la Radeon RX 6900 XT asciende a 300 vatios, y la fuente de alimentación que recomienda debe tener una potencia de salida máxima de 850 vatios.

Esta es la tarjeta gráfica más rápida a 2160p que hemos analizado hasta ahora

La configuración del equipo que hemos utilizado para evaluar el rendimiento de la tarjeta gráfica Radeon RX 6900 XT es la siguiente: microprocesador Intel Core i9-10900K con 10 núcleos, 20 hilos de ejecución (threads) y una frecuencia de reloj máxima de 5,30 GHz; dos módulos de memoria Corsair Dominator Platinum DDR4-3600 con una capacidad conjunta de 16 GB y una latencia de 18-19-19-39; una placa base Gigabyte Z490 AORUS Master con chipset Intel Z490; una unidad SSD Samsung 970 EVO Plus con interfaz NVMe M.2 y una capacidad de 500 GB; un sistema de refrigeración por aire para la CPU Corsair A500 con ventilador de rodamientos por levitación magnética y una fuente de alimentación modular Corsair RM 750x.

Hemos utilizado esta plataforma de pruebas porque es la misma que usamos hace varias semanas para analizar las tarjetas gráficas GeForce RTX 3080 de NVIDIA y Radeon RX 6800 XT de AMD. Sin embargo, la nueva generación de tarjetas gráficas de AMD está diseñada para entregarnos el máximo rendimiento cuando convive junto a un procesador Ryzen 5000 de la propia AMD porque esta combinación nos permite habilitar la tecnología Smart Memory Access, por lo que en la siguiente sección del artículo pondremos a prueba esta tarjeta tanto al activar esta innovación como el modo de funcionamiento mediante overclocking automático 'Rage'.

Las tarjetas gráficas con las que hemos comparado el rendimiento de esta Radeon RX 6900 XT son la Radeon RX 6800 XT de la propia AMD; la GeForce RTX 3080 Founders Edition equipada con 10 GB GDDR6X; la GeForce RTX 3070 Founders Edition dotada de 8 GB GDDR6, y la GeForce RTX 3060 Ti equipada con 8 GB GDDR6. Por último, el monitor que hemos utilizado en las pruebas es un ROG Strix XG27UQ de ASUS equipado con un panel LCD IPS de 27 pulgadas con resolución 4K UHD y capaz de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz.

Todas las pruebas las hemos ejecutado con la máxima calidad gráfica y habilitando la API DirectX 12 cuando está disponible

Todas las pruebas las hemos ejecutado con la máxima calidad gráfica implementada en cada juego o test y habilitando la API DirectX 12 en aquellos títulos en los que está disponible. El modo DLSS que hemos seleccionado en las tarjetas gráficas de NVIDIA en aquellos juegos que implementan esta tecnología es el que prioriza el rendimiento. Y, por último, las herramientas que hemos utilizado para recoger los datos son FrameView, de NVIDIA; OCAT, de AMD; y FRAPS. Las tres están disponibles gratuitamente.

Aunque no es una prueba afianzada sobre un juego comercial, 3DMark es un test útil para comparar el rendimiento de varias soluciones gráficas diferentes sobre la API DirectX 12. Y, como podéis ver en el primer gráfico, la Radeon RX 6900 XT ha salido muy bien parada de este reto. La categoría que más nos interesa de las tres que recoge el gráfico es Graphics Score porque es la que refleja el rendimiento de la tarjeta discriminándolo de la productividad de la CPU, y en esta prueba la Radeon RX 6900 XT ha conseguido imponerse con claridad tanto a la GeForce RTX 3080 como a la Radeon RX 6800 XT.

En 'Doom Eternal' la tarjeta gráfica más ambiciosa de AMD demuestra ser intratable. Y es que, como podéis ver en la siguiente gráfica, supera de forma rotunda a las otras cuatro tarjetas en todas las resoluciones. A 2160p la distancia que la separa de la Radeon RX 6800 XT y la GeForce RTX 3080 es algo más comedida que a 1080p y 1440p, pero, aun así, toma una ventaja clara.

En 'Wolfenstein: Youngblood' la Radeon RX 6900 XT se ha impuesto a las otras cuatro tarjetas gráficas, aunque la Radeon RX 6800 XT le pisa los talones en las tres resoluciones. A 1080p y 1440p la GeForce RTX 3080 queda algo rezagada, pero a 2160p la tarjeta gráfica de NVIDIA recorta distancias y se coloca muy cerca de las dos tarjetas gráficas de AMD.

Como podéis ver en la siguiente gráfica, 'Death Stranding' pone encima de la mesa el potencial de la tecnología DLSS de NVIDIA. Este juego es compatible con esta innovación, y, si bien a 1080p las dos tarjetas gráficas de AMD se mantienen en el liderato, a 1440p la tecnología DLSS ayuda a las tarjetas gráficas de NVIDIA a plantearles batalla. Y a 2160p marca la diferencia con claridad, permitiendo a las tres GeForce RTX superar a las Radeon RX sin apenas tener un impacto sobre la calidad de imagen, como comprobamos en el análisis de la GeForce RTX 3080.

'Control' es uno de los juegos que implementa ray tracing, por lo que nos ha ayudado a poner a prueba el rendimiento de las tarjetas cuando se enfrentan al trazado de rayos. La vencedora en este test, y con claridad, ha sido la GeForce RTX 3080 de NVIDIA. Un apunte importante: la técnica de reconstrucción de imagen (RI) utilizada por las tarjetas de NVIDIA es DLSS 2.0, mientras que en las Radeon RX hemos recurrido al algoritmo de reconstrucción desde una resolución inferior implementado en el motor del propio juego.

En 'Battlefield V' y con el trazado de rayos activado la Radeon RX 6900 XT y la GeForce RTX 3080 mantienen una pugna severa, pero es esta última la que consigue imponerse en todas las resoluciones. Eso sí, cuando activamos la tecnología DLSS a 2160p sucede lo mismo que en los dos juegos anteriores: el incremento de la cadencia de fotogramas por segundo en las tres tarjetas de NVIDIA es muy notable, e incluso la «modesta» GeForce RTX 3060 Ti consigue superar a las Radeon RX.

En 'DiRT 5' la Radeon RX 6900 XT se muestra intratable tanto a 1080p como a 1440p. A 2160p, curiosamente, la GeForce RTX 3080 consigue superarla por poco, pero a esta resolución ambas tarjetas gráficas se desmarcan con cierta claridad de las otras tres opciones. Aun así, la Radeon RX 6800 XT mantiene el tipo, sosteniendo una cadencia media superior a los 60 FPS, algo que no consiguen las GeForce RTX 3070 y 3060 Ti.

En 'Godfall' sucede algo similar a lo que acabamos de ver en 'DiRT 5'. La Radeon RX 6900 XT se alza con la victoria tanto a 1080p como a 1440p, pero a 2160p la GeForce RTX 3080 remonta y consigue igualar su rendimiento. La Radeon RX 6800 XT se mantiene ligeramente por detrás de ambas con un rendimiento también muy atractivo en este juego.

Un apunte: hemos eliminado el rendimiento de esta última tarjeta a 1080p porque su cadencia de imágenes a esta resolución era exageradamente alta (mucho más que las de la Radeon RX 6900 XT y la GeForce RTX 3080), lo que nos invita a pensar, a pesar de haber repetido la prueba varias veces, que se está produciendo un error en la medida que esperamos identificar lo antes posible.

En 'Final Fantasy XV' la Radeon RX 6900 XT arroja los mejores números en las tres resoluciones, si bien, una vez más, a 2160p la GeForce RTX 3080 consigue acercarse lo suficiente para pisarle los talones. Esta última tarjeta gráfica de NVIDIA y las dos Radeon RX nos permiten disfrutar este título a 2160p con una cadencia sostenida superior a los 60 FPS.

En 'Rise of the Tomb Raider' la Radeon RX 6900 XT se impone a todas las resoluciones, pero, una vez más, a medida que se incrementa la definición la GeForce RTX 3080 se va creciendo hasta llegar a pisarle los talones a 2160p. Este juego ya tiene varios años sobre sus espaldas, y, curiosamente, continúa retando al hardware de nueva generación. De hecho, como podéis ver en la gráfica, ninguna de estas cinco tarjetas consigue arrojar una cadencia media de imágenes por segundo superior a los 60 FPS a 2160p.

Sorprendentemente en 'DiRT Rally' se han invertido las tornas. A 1080p son las tarjetas de NVIDIA las que se han mostrado intratables, pero a medida que se incrementa la resolución las dos Radeon RX remontan posiciones. Y a 2160p la más rápida ha sido la Radeon RX 6900 XT, que ha conseguido batir a la GeForce RTX 3080 con bastante contundencia.

La siguiente gráfica describe el impacto que tiene el renderizado mediante trazado de rayos en el rendimiento de la tarjeta gráfica Radeon RX 6900 XT que estamos analizando. Como podéis ver, en los tres juegos, y en las tres resoluciones, se produce un descenso significativo de la cadencia de imágenes cuando activamos este exigente modo de renderizado.

A 2160p 'Battlefield V' y 'Godfall' siguen siendo perfectamente disfrutables, pero 'Control' cae por debajo de los 30 FPS, por lo que en este título si queremos activar el trazado de rayos a esta resolución tendremos que moderar nuestras exigencias gráficas, o bien recurrir a la técnica de reconstrucción de imagen que nos propone el motor del propio juego.

Así rinde cuando combinamos 'Smart Access Memory' y el modo 'Rage'

La plataforma de tests que hemos utilizado en este segundo escenario de pruebas recurre a los mismos componentes de la sección del análisis que acabamos de dejar atrás, pero la placa base que hemos usado en esta ocasión es una ASUS ROG Crosshair VIII Hero con chipset AMD X570, y el procesador un Ryzen 9 5950X con 16 núcleos, 32 hilos de ejecución (threads) y una frecuencia de reloj máxima de 4,9 GHz.

La tecnología Smart Access Memory (SAM) optimiza la utilización del ancho de banda de la interfaz PCI Express para permitir a la CPU acceder a toda la memoria VRAM

La tecnología Smart Access Memory (SAM) optimiza la utilización del ancho de banda de la interfaz PCI Express que enlaza la tarjeta gráfica con los demás componentes del sistema para permitir a la CPU acceder a toda la memoria VRAM, y no solo a los 256 MB que puede direccionar en una configuración tradicional. Como podemos ver en la gráfica, Smart Access Memory no rinde por igual en todos los juegos, pero en algunos y en determinadas condiciones activarla puede ayudarnos a arañar algunos fotogramas por segundo adicionales. Esta prestación se activa desde la BIOS de nuestra placa base.

Por otra parte, el modo 'Rage' se habilita desde la herramienta de configuración vinculada a los controladores de la tarjeta gráfica, y, según AMD, lleva la GPU al límite de sus posibilidades de una forma transparente para el usuario. Podemos considerarlo un overclocking moderado y automático. Como podéis ver en la gráfica, en algunos juegos y en determinadas condiciones recurrir a este modo puede permitirnos arañar algunos fotogramas por segundo más, pero, cuando se da, es una mejora sutil.

Como podéis ver en la siguiente gráfica, durante nuestras pruebas la Radeon RX 6900 XT alcanzó una temperatura máxima de 76 ºC, un valor tan solo un grado superior al que arrojó en el mismo banco de pruebas la Radeon RX 6800 XT. No obstante, las cinco tarjetas gráficas trabajan bajo estrés en un rango de temperaturas muy razonable, lo que avala el sistema de refrigeración que han puesto a punto tanto los ingenieros de AMD como los de NVIDIA en sus diseños de referencia.

Para medir el nivel de ruido máximo emitido por cada tarjeta gráfica bajo estrés utilizamos nuestro sonómetro Velleman DVM805, y, como podéis ver en la siguiente gráfica, la Radeon RX 6900 XT es la tarjeta más ruidosa de las cinco. Aun así, el nivel máximo de ruido que ha arrojado apenas supera en algún instante los 62 dB, por lo que durante la mayor parte del tiempo el nivel de ruido que generan estas tarjetas gráficas es similar y queda fácilmente enmascarado por la banda sonora de nuestros juegos.

AMD Radeon RX 6900 XT: la opinión de Xataka

Los resultados que ha arrojado esta tarjeta gráfica en nuestro banco de pruebas consolidan la conclusión a la que llegamos en nuestro análisis de la Radeon RX 6800 XT: las nuevas propuestas de AMD compiten de tú a tú con las GeForce RTX 30 más ambiciosas de NVIDIA. Y esta es una gran noticia porque no cabe duda de que a los usuarios nos interesa que ambas compañías sean capaces de colocar soluciones competitivas en el mercado. Y este año, si nos ceñimos a las prestaciones de sus nuevas tarjetas gráficas, lo han hecho.

La Radeon RX 6900 XT ha demostrado ser más rápida que la GeForce RTX 3080 y la Radeon RX 6800 XT en buena parte de las pruebas

La Radeon RX 6900 XT que ha protagonizado este artículo ha demostrado ser sensiblemente más rápida que la GeForce RTX 3080 y la Radeon RX 6800 XT en buena parte de las pruebas, aunque no ha superado a la tarjeta gráfica de NVIDIA en todas ellas. No obstante, es justo que no pasemos por alto que la RX 6900 XT cuesta casi 300 euros más que la RTX 3080, y también 550 euros menos que la RTX 3090. En el futuro esperamos tener la oportunidad de analizar también esta última tarjeta gráfica para comprobar si, como pretende AMD, la Radeon RX 6900 XT es una alternativa sólida a la solución más potente que podemos encontrar actualmente en el porfolio de NVIDIA.

En cualquier caso, esta última compañía sigue contando con un arma muy valiosa que le da cierta ventaja cuando comparamos el rendimiento de las Radeon RX 6000 y las GeForce RTX 30 a 2160p y con el trazado de rayos activado: la tecnología DLSS 2.0. En nuestros análisis esta innovación nos ha demostrado que consigue incrementar sensiblemente la cadencia de imágenes por segundo que arrojan las GeForce RTX sin deteriorar apenas la calidad de imagen, y esta baza a las resoluciones más altas puede tener un impacto profundo en nuestra experiencia. Crucemos los dedos para que la combinación de las tecnologías DirectML y FidelityFX permita a AMD competir con NVIDIA y su sorprendente DLSS 2.0. Si esto se confirma, de nuevo, los usuarios saldremos ganando.

MSI Radeon RX 6900 XT 16 GB GDDR6 PVP en PcComponentes 1099,90€

Esta tarjeta gráfica ha sido cedida para la prueba por parte de AMD. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | AMD