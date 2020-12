Este cubo de basura "inteligente" se abre al acercarse y cambia la bolsa él solo: lo hemos probado y ya no queremos volver atrás

Hay tecnologías que una vez las pruebas te preguntas cómo has podido vivir hasta ahora sin ellas. Es ese efecto 'wow' que te hace automáticamente pensar en el resto de productos como algo anticuado. Es lo que nos ha pasado con el cubo de basura de Townew, una papelera "inteligente" que incluye sensor de apertura automática, sellado y reemplazo automático de la bolsa.

Yo vivía contento con mi sencilla basura de plástico, pero después de haber pasado un mes con él, me han creado una necesidad que no tenía. Como ahora os explicaré, quizás no sea un producto que puedas recomendar a todo el mundo, ya que su precio es bastante elevado, pero creedme cuando os digo que es de esas tecnologías sencillas que todos desearemos tener en casa.

Cubo de basura Townew: especificaciones técnicas

Townew es un fabricante asiático, perteneciente al ecosistema Xiaomi, según explica la propia compañía. La marca nos presenta este cubo inteligente para reducir el contacto con la basura. Disponemos de un cubo de basura con una capacidad de unos 15 litros, terminado en color blanco y con un sensor en la zona superior para que se abra automáticamente la compuerta al acercar la mano.

Además del sensor automático, cuenta con varias tecnologías para automatizar el cambio de bolsa. Una vez la bolsa está llena, podemos pulsar un botón y el propio cubo de basura cerrará la bolsa mediante un sellado termoplástico, nos permitirá recoger la bolsa y seguidamente pondrá el cubo la bolsa nueva. Townew incorpora además un neutralizador de olores, muy en la línea con la experiencia de pulcritud que quieren ofrecer.

El cubo de Townew tiene una capacidad de 15 litros y se abre automáticamente al acercar la mano a una distancia inferior a los 35 centímetros. Una vez el cubo está lleno, el sistema lo detecta para cerrar la bolsa con un sellado termoplástico y colocar una nueva.

El cubo cuenta con una batería de 2.200 mAh, suficiente para un mes de autonomía. La parte superior del cubo es donde se ubican las bolsas. En total disponemos de 25 recambios y se podrán comprar nuevas bolsas a un coste de 29,99 euros por 125 bolsas, unos 25 céntimos por bolsa.

El precio oficial de este cubo de basura inteligente es de 129 euros. No es precisamente un rango de precios que muchos estemos dispuestos a invertir en una basura. Previsiblemente en el futuro este tipo de cubos baje de precio y esperamos que así sea, porque la experiencia obtenida bien vale la pena probarla.

Cubo de basura Townew T1 Dimensiones 240 x 310 x 402 mm Peso 3.6 kg Capacidad 15.5 litros Sensor Infrarrojos (hasta 35 cm)

Detección bolsa llena Batería 2.200 mAh

12 V

Tiempo carga 10 horas Sellado Sellado automático

Reemplazo bolsa Otros Adaptador USB, anillo de recarga de bolsas Precio 129,99 euros

Townew Cubo de Basura Inteligente, Blanco, Capacidad 15.5 litros PVP en Amazon 129,99€

Un diseño muy limpio para ser una basura, aunque algo pequeño

El diseño blanco es bastante sencillo y encaja en todos los rincones. El único "pero" es su tamaño.

Al lado de mi antiguo cubo de basura parece algo completamente distinto. Cuando me propusieron realizar el análisis acepté rápidamente porque necesitaba un nuevo cubo, pero no pensé que sería así. Lo digo principalmente por el tamaño. La papelera de Townew me ha encantado, pero pese a que durante las primeras semanas estuvo en la cocina, finalmente ha terminado en el despacho debido a su tamaño.

15 litros se antojan algo cortos para un cubo de basura de cocina donde vayamos a echar todos los restos. Sí me parece muy acertado su diseño, con un color blanco muy limpio y sin nada fuera de lugar. El diseño del cubo de Townew pega en todos los lugares de la casa y afortunadamente no se ensucia con facilidad. Pese a ser de color blanco, ha mantenido su aspecto limpio con el paso del tiempo.

El cuerpo del cubo dispone de un anillo en la zona superior, donde se ubican las bolsas. Está fabricado en polietileno y las bolsas son biodegradables. El único elemento característico es un pequeño botón táctil en la zona frontal y un sensor negro arriba. La tapa dispone del logo de la marca.

El cambio de bolsa queda perfecto. Muy útil para que no se cuele ningún resto en el fondo.

Cuando acercamos la mano se abre la tapa y deja al descubierto el interior del cubo. La bolsa se encuentra perfectamente colocada aprovechando todo el ancho del cubo, aunque la apertura por donde echamos la basura es ligeramente más pequeña que la tapa. No sería de extrañar que en el futuro este diseño pueda optimizarse.

Las bolsas quedan perfectamente encajadas y el diseño es muy minimalista, aunque echamos en falta una mayor capacidad y una apertura con más espacio.

En la zona trasera del cubo tenemos el conector para enchufarlo a la corriente y un botón de apagado/encendido. Al contrario que otros cubos, no hay pedal ni nada extra. Es lógico, ya que con el sensor de infrarrojos podremos abrirla automáticamente. Esto le da una apariencia muy compacta que personalmente me ha gustado mucho. En la cocina quizás no había tanta necesidad, pero en el despacho sí agradezco el diseño.

Otro punto que la basura "inteligente" nos ofrece es la neutralización de los olores. Sí hemos notado una mejora respecto a otros cubos, pero no hace milagros y los olores más fuertes como el del pescado seguirán presentes. Más que los olores, nos ha parecido muy interesante la compactación de la basura. Algo que compensa su poca capacidad.

Muy a favor de los sensores de apertura

El cubo "inteligente" de Townew no es el primero, ni mucho menos, que incorpora un sensor infrarrojos para que se abra solo. Hoy en día es fácil encontrar cubos con sensor, con un coste mucho más económico. Dicho esto, sí es el primer cubo de este estilo que un servidor ha probado. Por otro lado, el cubo de Townew ofrece otras funciones que muchos cubos no tienen.

Gracias al sensor infrarrojos, el cubo detecta el movimiento de nuestra mano y se abre automáticamente. La distancia es de unos 35 centímetros y tenemos que estar en posición vertical al sensor, no sirve que lo hagamos desde delante. Pero es la posición natural, ya que cuando vamos a tirar algo solemos hacerlo desde arriba. Una vez se abre, queda completamente abierta y podemos elegir que se mantenga abierta. En caso contrario, al cabo de un par de segundos se cierra la tapa.

Abrir el cubo sin tocarlo es extremadamente útil. Desde cuando vas a tirar algo que apenas puedes sujetar hasta para no perder segundos. Es un movimiento muy natural.

La velocidad de apertura es suficiente rápida como para que no tengamos que cortar nuestro movimiento, aunque no nos importaría que este punto se mejorase. Más interesante es que la tapa se cerrase más rápido e hiciera algo menos de ruido con el proceso. Durante la apertura y cierre se emite un ligero sonido, aunque no es nada molesto.

Si colocamos peso encima de la basura, el cubo no se abrirá. El sensor entiende que hay algo que lo obstaculiza y no intentará constantemente abrirse. Para avisarnos se encenderá una luz LED azul. Unos segundos después de que el peso desaparezca, el cubo volverá a funcionar normal.

El funcionamiento del sensor es como podíamos esperar y es práctico en la mayoría de ocasiones. Sí hay un punto que no nos ha convencido y es que no podremos colocar la basura debajo de un mueble a menos de 35 centímetros, porque el sensor detectará que hay algo que lo obstaculiza. No suele ser lo normal, ya que difícilmente podremos tirar la basura en esa situación.

El sensor automático es toda una tentación para los gatos.

En caso de tener mascotas, debéis saber que este tipo de cubos con sensor automático es toda una tentación para ellas. Al abrirse solo, es muy probable que acaben jugando a abrirla. Algo no muy agradable cuando se trata de la basura.

No podemos hablaros mucho de la batería, porque hemos estado utilizándola durante un mes y medio y todavía no nos ha pedido de cargarla.

Sobre la autonomía, Townew nos ofrece un cargador vía USB y tardaremos unas 10 horas en cargar por completo la batería, según la compañía. Lo cierto es que la cargamos al completo la primera semana y desde entonces, hace más de mes y medio, no la hemos vuelto a cargar pese a utilizarla todos los días. Podemos decir con tranquilidad que su batería de 2.200 mAh es más que suficiente.

El sellado y recambio de la bolsa es una maravilla

Si el sensor de apertura es útil, lo del sellado y recambio de la bolsa es otro nivel. Escribiendo estas líneas pienso que la tecnología nos ha convertido en unos vagos, que hasta abrir la tapa o cambiar la bolsa nos cuesta. No es eso, pero sí es un lujo que me gusta. Muchas veces, al cambiar la bolsa de basura hay que luchar con los restos para que no se salgan o al colocarlo, no siempre queda bien sujeta. Con el cubo de Townew esto desaparece.

Os explico su funcionamiento. Cuando el cubo detecta que la bolsa está llena, automáticamente activa el cierre. Es esto o bien podemos pulsar el botón central durante tres segundos para hacerlo. El cubo empieza a sonar y sin necesidad de tocar nada, el sistema compacta y cierra la bolsa, aplicándole un toque final de calor para que quede totalmente sellada.

Para finalizar el sellado de la bolsa, la papelera de Tomwnew utiliza un toque de calor.

Una vez sellada la bolsa, el cubo se abre y podemos retirarla. Una vez detecta el cubo que hemos quitado la bolsa, automáticamente se cierra, suena durante un par de segundos y coloca la nueva bolsa solo. Una vez ha colocado la nueva bolsa, emite un pequeño pitido y ya podemos utilizarla de nuevo, con la bolsa vacía perfectamente colocada.

Las bolsas de basura quedan completamente cerradas.

Las bolsas quedan perfectamente selladas y no se pierde ningún resto. Sí es cierto que si lo activamos antes que esté completamente llena, la bolsa tendrá algo de aire en el interior. Esto ocurre en ocasiones, cuando el cubo por error activa el cerrado automático aunque no esté completamente lleno. Nos ha ocurrido en un par de ocasiones durante estas semanas, donde pese a que el cubo no estaba a rebosar, entendió que debía proceder a cerrarlo. Por el lado contrario, en ningún momento podremos llenarlo más de la cuenta. Ahí sí que acierta siempre.

El cubo incorpora 25 bolsas de basura y tenemos la posibilidad de comprar anillos extra, que incluyen otras 25 en cada uno. El coste extra de las bolsas contribuye a aumentar el ya de por si considerable coste del producto, por ello este cubo nos encaja mejor como un cubo adicional que utilicemos para pequeños restos y no tanto como ese cubo principal donde echamos todo tipo de basura.

Cubo de basura Townew: la opinión de Xataka

A nadie le gusta cambiar la basura. Y cuando queremos tirar algo, cuanto más rápido sea mejor. En todas las casas se convive con esta tarea y ya forma parte de nuestro día a día. Afortunadamente, la tecnología existe para facilitarnos la vida. El cubo "inteligente" de Townew hace que estas "desagradables" tareas sean más triviales.

¿Es recomendable el cubo de Townew? Veamos. Su precio es de 129,99 euros. Siendo sinceros, difícilmente se me pase por la cabeza recomendar a alguien que invierta tal cantidad de dinero. Sería un capricho, un lujo. Probablemente innecesario. Eso sí, una vez te olvides de haberlo pagado, difícilmente te arrepentirás.

Se antoja difícil recomendar un cubo de basura de casi 130 euros, pero sí creemos que estas tecnologías suponen una clara mejora para nuestro día a día. Un lujo innecesario pero del que una vez te acostumbras no quieres volver atrás.

El movimiento de apertura podría ser más rápido, nos habría encantando que su tamaño fuera algo más grande y creemos que el espacio de apertura puede ampliarse. El cubo de Townew tiene margen de mejora. También podría ser algo más silencioso cuando aplica el cierre. Pero en general cumple muy bien con su cometido. El sensor infrarrojos detecta a la perfección cuando nos acercamos para tirar algo y el cierre de las bolsas es perfecto.

Después de estas semanas, creo que este cubo es un gran tesoro. Quizás no sea una compra para todo el mundo, pero si la casa del futuro está llena de bombillas inteligentes y sensores, necesariamente tendrá que tener uno de estos cubos de la basura.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Townew. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.