SPC Ether Pro, análisis: la autonomía por encima de todo lo demás

La marca española SPC no ha perdido la oportunidad de sumarse al resto de fabricantes de electrónica y dentro de su catálogo de auriculares ya ofrece un modelo inalámbrico con sistema de cancelación activa del ruido.

Los SPC Ether Pro son fácilmente reconocibles por su diseño, y con un precio por debajo de los 100 euros, presentan su candidatura a modelos asequibles de auriculares TWS con ANC (cancelación activa del ruido). Los hemos puesto a prueba para comprobar cuáles son sus mejores argumentos de compra.

Ficha técnica de los SPC Ether Pro

SPC Ether Pro Tipo auricular In-ear Peso 3,5 g cada auricular

35 g (base de carga) Dimensiones base 68x48x28 mm Diseño y conexiones USB-C, IPX5 Unidad de diafragma Driver de 10 mm Batería 40 mAh (7,5 horas)

Base de carga (30 horas) Tiempo de recarga 2 horas Conectividad Bluetooth 5.0 con ANC Precio 69 euros

La ligereza por bandera

Los SPC Ether Pro son unos auriculares inalámbricos con un diseño que mezcla las dos líneas más habituales del mercado, resultando un equipo al que cuesta algo acostumbrarse.

Ni son completamente redondeados ni tampoco cuentan con una protuberancia grande. Sin embargo, el atrevimiento les ha salido bien de manera global.

La colocación de los auriculares requiere de un pequeño giro una vez situados de la manera natural, pero tras ello, los SPC Ether Pro se mantienen con firmeza en el oído. Al principio pueden resultar algo molestos por su rigidez y forma, pero es fácil acostumbrarse si los colocamos correctamente. Y siempre dependiendo de la experiencia personal de cada usuario.

Lo que sí que no admite ninguna duda es su ligereza. Al poco de colocarlos nos olvidamos completamente de que los llevamos puestos.

Si por algo destacan los SPC Ether Pro es por su ligereza. Es como no llevar nada en el oído

Parte del buen ajuste de los auriculares depende de las almohadillas. Junto a las de serie vienen otras dos en la caja, unas más grandes y otras más pequeñas. Conviene probarlas para ver si podemos mejorar la comodidad de uso y sobre todo para que el aislamiento pasivo sea el más adecuado.

Autonomía para olvidarnos de que hay que cargarlos

Como el resto de auriculares TWS de nivel, la caja de transporte es elemento esencial en el funcionamiento del producto.

La de los SPC Ether Pro es muy ligera y de tacto suave, justo como los auriculares. Las dimensiones son algo más grandes de las que esperábamos pero no hay problema en llevarla cómodamente en el bolsillo de los pantalones.

El cierre de la tapa de la caja es magnético, con una fuerza adecuada. Lo mismo ocurre con la sujeción de los auriculares, los cuales se insertan de lado con facilidad, contando con los conectores de carga cerca, lo que a la larga me parece un acierto para evitar problemas de falsas cargas, algo que lamentablemente no es extraño en el sector.

La recarga de la caja se realiza vía USB-C (el cable viene incluido en el paquete de venta), y contamos con cuatro LEDs que nos marcan el estado de la batería interna de la caja, que más o menos se corresponde con las cuatro cargas potenciales completas de los auriculares. También sirven para comprobar lo que resta para la carga de la caja vía USB-C, la cual la podemos tener completa en menos de dos horas y media.

Las más de 24 horas de autonomía real son uno de los pilares de los SPC Ether Pro

Esas cuatro cargas potenciales le proporcionan a estos SPC Ether Pro uno de sus puntos fuertes: más de 24 horas de autonomía reales. La marca la establece en 7.5 horas con una carga y hasta 30 usando el estuche, pero en nuestras pruebas, variadas en los modos de uso y con volumen alrededor del 60%, hemos medido alrededor de 24-25 horas, una cifra bastante destacada habida cuenta de las características de este modelo.

Controles táctiles y ANC limitados

Hasta aquí, la experiencia con los SPC Ether Pro la podríamos asociar a la de otros muchos auriculares TWS de precio inferior. La diferencia de este modelo queda marcada por la cancelación activa de ruido.

El funcionamiento de la misma es bastante justo. Cuesta mucho apreciar sus efectos salvo en condiciones de ruido externo muy concreto, tales como transporte con mucho ruido de fondo y además de tipo continuo. Y en todo caso no es una cancelación especialmente destacable y en la que, por ejemplo, las conversaciones siempre están presentes.

Aunque cuenta con cancelación activa de ruido, no es el punto fuerte de estos auriculares de SPC

El otro modo de funcionamiento, llamado de transparencia, permite saltarse la cancelación pasiva de ruido de los auriculares y recibir todo el sonido exterior incluso algo amplificado. Es el modo que mejor funciona o al menos el que lo hace de manera más natural y sin demasiados artefactos sonoros, algo que sí que ocurre en el modo ANC.

En relación con la activación o no de los modos de uso hay que hacer referencia a otro de los puntos débiles de este modelo de auriculares. Sin demasiada información disponible en el manual impreso o en la web, la puesta en marcha de los mismo no me parece preparada para cualquier usuario.

La caja no incluye ningún botón para formar la sincronización bluetooth

Para empezar no hay aplicación asociada. Eso podría parecer una buena noticia ya que, el primer emparejamiento de los auriculares se realiza sin intervención del usuario. Basta abrir la caja, colocarse los auriculares y nos saltará un aviso de emparejamiento en el teléfono o tablet, ya sea iOS o Android.

Echamos mucho en falta una aplicación de SPC para poder gestionar las opciones o configuración de los auriculares

Sin embargo, el usuario queda sin opciones de configuración en un entorno amigable. De hecho no hay configuración posible para estos auriculares y tenemos que conformarnos con los controles táctiles de serie. Y no son muchos.

Con un solo toque sobre la superficie de cualquiera de los dos auriculares, que suelen responder bien, podemos pausar o volver a reproducir contenido. Y manteniendo esa pulsación dos segundos se cambia entre modos. Pero no hay aviso sonoro hasta que dejamos de pulsar en la superficie y se nos comunica en qué modo hemos entrado.

Para lanzar los asistentes de voz que tengamos habilitados hay que dar dos toques en la superficie táctil de cualquiera de los dos auriculares.

Es entonces cuando una voz nos indica la activación o no del modo de cancelación activa del ruido, así como el paso al modo de transparencia, que es la tercera posibilidad que tenemos con estos auriculares.

Los controles táctiles funcionan bien, pero no hay posibilidad de variarlos

Otro problema que nos hemos encontrado en la prueba de los SPC Ether Pro tiene que ver con el hecho de ser un dispositivo que no admite estar emparejado más que con un dispositivo. Una vez hecho, por ejemplo con un smartphone, al querer usarlo con otro dispositivo, no nos deja ni tan siquiera añadirlo. Hay que eliminarlo del primer dispositivo y luego iniciar la búsqueda en el nuevo.

Para usuarios que no caigan en esta idea o lo consulten al servicio técnico de la marca (para ello sí hay aplicación y es de destacar la rápida y completa respuesta de la marca), el no disponer de un botón de sincronización bluetooth en la caja puede llevar a confusión e incluso desesperación.

Calidad de sonido justa

Los SPC Ether Pro son unos auriculares en cuya ficha técnica destaca su diafragma de 10 mm fabricados en titanio y polietileno y con imanes de neodimio, lo que facilita el refuerzo de graves.

Eso graves correctos no se acompañan de la fidelidad ni calidez en el resto de frecuencias, donde si bien el nivel de sonido es grande, echamos de menos más calidad general. Incluso modelos más asequibles nos ofrecen mejor sonido global.

SPC Ether Pro, la opinión de Xataka

Disponibles actualmente por algo más de 60 euros, los SPC Ether Pro son uno de los auriculares TWS con ANC más asequibles del mercado.

Sin embargo, esa característica no está entre lo más destacado de estos auriculares. Hemos comprobado que el funcionamiento es limitado, lo que unido a una calidad de sonido muy justa y una experiencia de uso también mejorable, nos generan dudas si lo que buscamos es precisamente que los auriculares destaquen en estos dos aspectos.

Mucho más satisfechos quedaremos si nos centramos en la comodidad de uso, donde destacan por su poco peso, y sobre todo, en la autonomía, donde son claramente los mejores que hemos analizado dentro de esta gama de precio y características.

7,2 Diseño8 Calidad de sonido6 Cancelación de ruido7 Ergonomía8 Experiencia de uso6,5 Autonomía9,25 A favor De las mejores autonomías de la gama

Muy ligeros

Buen aislamiento pasivo En contra Calidad de sonido demasiado justa

La cancelación de ruido apenas es apreciable

Experiencia de uso en configuración y controles táctiles limitada



