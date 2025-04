Los 11 análisis de Xataka en marzo: iPhone 16e, Xiaomi 15 Ultra, MacBook Air M4 y mucho más

Marzo ya forma parte del pasado, así que es el momento de repasar todos los dispositivos que han pasado por nuestras manos. Ha sido un mes repleto de smartphones, algo que tiene sentido si tenemos en cuenta que ha tenido lugar el Mobile World Congress. Así pues, y sin más dilación, vamos a ello en orden cronológico.

Realme 14 Pro+

Realme 14 Pro+ | Imagen: Xataka

Comenzamos con el Realme 14 Pro+, un dispositivo que nos ha gustado mucho y que destaca, entre otras cosas, por un diseño que otra cosa no, pero desapercibido tampoco: el terminal reacciona al frío y cambia de color con un resultado de lo más llamativo. Muy buen y redondo terminal.

8,1 Diseño 8,5 Pantalla 8,25 Rendimiento 8 Cámara 8,5 Software 7 Batería 8,5 A favor Rendimiento sin fisuras

Un conjunto de cámaras de alto nivel

Cumple en todo: batería, conectividad, sonido y pantalla

Un diseño distintivo que reacciona al frío En contra El sensor ultra gran angular queda por debajo del resto

Realme UI todavía no incluye herramientas IA aprovechables



Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro | Imagen: Xataka

Nothing vuelve al campo de batalla con el nuevo Nothing Phone (3a) Pro, un dispositivo de gama media premium. Aunque es un terminal equilibrado y con un diseño que no deja indiferente a nadie, su sistema de cámaras nos ha dejado un poco fríos.

7,4 Diseño 8 Pantalla 7,5 Rendimiento 7,5 Cámara 6,75 Software 7,25 Batería 7,5 A favor Ningún otro smartphone te anima tanto a enseñarlo a los demás

Equilibrado en relación calidad/precio

Buena autonomía y carga rápida En contra El potencial de su sistema de cámaras se ve afectado por el procesado

Lo exclusivo de la interfaz y sus trucos luminosos es para un nicho de mercado algo reducido

El enorme módulo de cámara afecta de manera importante a la ergonomía del equipo



MacBook Air M4

MacBook Air M4 | Imagen: Xataka

He aquí el nuevo portátil de Apple, el MacBook Air con chip M4. Es un dispositivo muy completo, potente y versátil que cumple sobradamente donde Apple sabe cumplir y peca donde pecan la generación anterior. El mejor resumen es que un MacBook Air con más de lo que ya era bueno y los mismos aspectos de mejora.

9,0 Diseño 8,75 Pantalla 8,25 Rendimiento 9,5 Teclado/Touchpad 9 Software 9 Batería 9,5 A favor Diseño atractivo y compacto

Apple vuelve a demostrar que, sin gráfica dedicada, nadie le hace sombra en potencia bruta

Autonomía de las que uno siempre quiere en un portátil para llevar de un lado a otro En contra Ahora el modelo básico es más barato y con mejores especificaciones, pero las ampliaciones siguen siendo muy caras

La tasa de refresco de 60 Hz en 2025 se nos queda muy corta

La conectividad es algo justa



iPhone 16e

iPhone 16e | Imagen: Xataka

El nuevo iPhone relación calidad-precio ha perdido la relación calidad-precio. El iPhone 16e nos ha dejado con un sabor de boca agridulce y, siendo un terminal potente, su propuesta general no está a la altura de su precio. ¿Es el iPhone 16e un mal teléfono? No. ¿Es un teléfono sin demasiado hueco en el mercado de 2025? Sí. La pantalla, la cámara única con un sensor inferior al de todos sus hermanos, la falta de ambición salvando el procesador...

8,2 Diseño 7,75 Pantalla 7,75 Rendimiento 9 Cámara 7,75 Software 9 Batería 8 A favor El rendimiento es excelente

La autonomía es bastante buena

Ciclo de vida altísimo al ser un iPhone En contra El diseño frontal... (toses)

60 Hz,1.200 nits, biseles. Esto no es un panel aceptable en 2025

Hay muchas mejores alternativas de compra en la familia iPhone

El sensor de cámara es más pequeño que el de modelos de hace cuatro años



Xiaomi 15

Xiaomi 15 | Imagen: Xataka

8,7 Diseño 8,75 Pantalla 9 Rendimiento 9 Cámara 8,75 Software 8 Batería 8,75 A favor Súper completo y en tamaño compacto.

Muy buena pantalla.

Fluido y rápido en todo momento. En contra A rendimiento máximo se calienta bastante.

Exceso de apps no deseadas.

El gran angular flojea.



El Xiaomi 15 es un móvil equilibrado y potente, con gran cámara, batería, pantalla y sonido. Su diseño compacto y construcción premium lo hacen cómodo, aunque sufre de throttling y calentamiento. HyperOS 2 funciona fluido, pero el gran angular y las apps preinstaladas restan puntos. Aun así, es una de las mejores opciones para 2025, especialmente con descuentos.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra | Imagen: Xataka

El Xiaomi 15 Ultra es un móvil excepcional, con hardware de primer nivel y una cámara sobresaliente, aunque con un procesado algo agresivo. Su alto precio está a la par de sus rivales, pero el soporte podría mejorar con más años de actualizaciones. Además, HyperOS debería eliminar la publicidad en un dispositivo de esta categoría. Aun con estos detalles, sigue siendo uno de los mejores móviles fotográficos de los últimos años.

8,9 Diseño 9 Pantalla 9 Rendimiento 9,25 Cámara 9,25 Software 8 Batería 9 A favor La cámara, pese a sus fallos, es sencillamente espectacular

El rendimiento es increíble

Mucha personalidad en diseño y concepto En contra La cámara es muy buena, pero hay que afinar algunos aspectos del procesado

HyperOS necesita menos bloatware

La IA está aún por explotar



Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro | Imagen: Xataka

Por poco más de 650 euros, el Xiaomi Pad 7 Pro ofrece gran potencia y una pantalla de más de 11 pulgadas, ideal para consumo, dibujo o productividad con su stylus y teclado Focus, recomendado por su touchpad integrado. Sin embargo, su mayor debilidad sigue siendo la falta de apps optimizadas, ya que, aunque HyperOS 2 mejora la multitarea, carece de un ecosistema sólido que refuerce su utilidad.

8,3 Diseño 8,75 Pantalla 9,25 Rendimiento 9 Software 6 Batería 8,5 A favor Sin ser el más ligero del mercado, es cómodo de usar en el día a día

Tanto sonido como calidad de pantalla nos invitan a usarlo mucho para disfrutar de contenido multimedia

El Snapdragon hace un gran papel para que nada se nos resista En contra No te debes fijar en el precio de partida del equipo porque sin accesorios tiene poco sentido este tablet

Qué lástima que el software penalice tanto un hardware de gran nivel

La autonomía no es para poder exprimirlo al máximo



Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 | Imagen: Xataka

El Xiaomi Watch S4 es un smartwatch elegante y funcional, con buena autonomía y lo esencial para la mayoría de usuarios. Su bisel intercambiable pasa desapercibido, y aunque carece de pagos móviles y un ecosistema de apps más amplio, cumple bien. Sin embargo, la gestión de notificaciones aún necesita mejoras.

8,1 Diseño 8,5 Pantalla 8,75 Software 7,5 Batería 7,5 Interfaz 8 A favor La pantalla se ve realmente bien

Es un reloj bonito y bien acabado

Las mediciones de salud son precisas En contra Los pagos móviles siguen sin funcionar a efectos prácticos

Las notificaciones no se muestran bien y además no se pueden responder

No admite apps de terceros ni asistente de voz



Huawei Mate XT

Huawei Mate XT | Imagen: Xataka

El Huawei Mate XT es un dispositivo innovador que rompe con la monotonía de los móviles actuales. Su formato móvil-tablet tiene sentido, aunque su alto precio y la inevitable degradación del segundo pliegue generan dudas. Con un procesador inferior, conectividad 4G y limitaciones de software, no es el más competitivo, pero su verdadero valor está en demostrar hasta dónde puede llegar Huawei en innovación.

7,9 Diseño 8,75 Pantalla 8,75 Rendimiento 8 Cámara 8 Software 5,5 Autonomía 8,5 A favor El concepto es una locura. Cuando lo pruebas, lo quieres.

La pantalla triple está bien calibrada y es una gozada.

Guste más o menos, por fin un teléfono que innova. En contra El software, pese a que es fácil instalar apps de Google, sigue siendo un problema.

El rendimiento es más cercano a un gama media que a un flagship.

Que el bisel sea pantalla arroja dudas sobre la durabilidad.



Poco F7 Ultra

POCO F7 Ultra | Imagen: Xataka

El Poco F7 Ultra da un paso adelante en rendimiento con un chip gráfico dedicado y mejoras en la cámara, justificando su nueva denominación. Mantiene el diseño característico de la marca y una gran pantalla, aunque su capa de Android se siente algo estancada, salvo por las novedades en IA. Con una buena oferta, deja de ser solo una opción de entrada y se vuelve aún más atractivo.

8,3 Diseño 8,5 Pantalla 8,5 Rendimiento 8,5 Cámara 8,5 Software 7,5 Batería 8,5 A favor Una ficha técnica y diseño impecable

Generosa pantalla con brillo y resolución ideal

No vamos a tener problemas de rendimiento en mucho tiempo En contra Si le exiges, el calentamiento llega incluso a incomodar para su uso

HiperOS 2 duplica servicios, apps y hasta funciones de IA que ya tenemos vía Google.

Las cámaras mejoran pero no es suficiente



Xiaomi Redmi 14C

Xiaomi Redmi 14C | Imagen: Xataka Android

El Redmi 14C es un móvil contenido en precio, pero con hardware ajustado y un rendimiento lastrado por HyperOS y su bloatware. Su gran pantalla pierde nitidez con resolución HD+ y su brillo es justo para exteriores. No es un mal teléfono, pero hay opciones más completas por el mismo precio. Aun así, su construcción es sólida y cumple como móvil de batalla, aunque limitado para un primer dispositivo.

6,1 Diseño 6,25 Pantalla 6 Rendimiento 5,75 Cámara 6 Software 5,75 Batería 7



Imágenes | Xataka

