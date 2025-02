La historia de Power Balance: así fue cómo unas pulseras con pegatinas llegaron a estafar a medio mundo

Estamos en el año 2009. Eslovaquia se une a la zona euro, el nombre de Satoshi Nakamoto empieza a resonar en ciertos foros, se inaugura en Sevilla la primera línea de metro de Andalucía, España consigue el oro en el Eurobasket y las muñecas de medio mundo se visten con unas pulseras milagrosas llamadas Power Balance. Estas pulseras, cuyo precio era de apenas 30 euros, prometían mejorar la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad gracias a unos hologramas que arreglaban nuestro biocampo.

También resultaron ser una estafa millonaria.

La historia de Power Balance se remonta al año 2007, cuando los hermanos Josh y Troy Rodarmel fundaron la empresa en California. Aunque el concepto no era nuevo, los dos hermanos desarrollaron una campaña de marketing que funcionó perfectamente, empezando por regalar sus primeras 50.000 pulseras en el US Open of Surfing de 2007.

Pulsera Power Balance | Imagen: Wagner Bonifacio Leite

En apenas unos meses, estas pulseras empezaron a llegar a las muñecas de personalidades como Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio y hasta Shaquille O'Neal, que apareció en vídeo diciendo "No doy muchos testimonios, pero esto sí funciona". Las Power Balance llegaron a todo el mundo, España incluida. Hasta la infanta Elena tuvo una.

En el año 2010, la empresa reportó unas ventas por valor de 35 millones de dólares, nada mal para un producto sin ninguna base científica. Diversos estudios comenzaron a demostrar que estos productos no servían para nada, llegando así el principio del fin de la empresa. La clave era, indudablemente, el efecto placebo, pero lo de que había un holograma que equilibraba y aislaba frecuencias para mejorar nuestro cuerpo era, sencillamente, falso.

A finales de 2010, la empresa tuvo que admitir que sus productos no estaban basados en la evidencia científica. En 2011, fue condenada por estafa y obligada a pagar 57 millones de dólares. Eso llevó a Power Balance a la bancarrota. Finalmente, la empresa fue vendida en 2012 a una compañía china por ocho millones de dólares. Los fundadores originales se desentendieron de ella por completo, pero el producto se sigue vendiendo a día de hoy (solo que sin anunciar efectos de ninguno tipo).

Imagen de portada | Xataka

