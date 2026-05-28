Hoy tienes una cita con Xataka: nos vemos a las 17:00 en el segundo Q&A con editores. Solo para miembros de Xataka Xtra

Llega el 28 de mayo y eso, xatakeros, significa una cosa: ¡habemus nuevo encuentro virtual entre xatakeros, xatakeras y editores de Xataka! Como ya sabéis, esta es una de las muchas ventajas exclusivas incluidas en la suscripción a Xataka Xtra y, al menos desde nuestro punto de vista, es también una oportunidad magnífica para ponernos al día, hablar, conversar y hacer piña con vosotros.

La sesión tendrá lugar hoy, 28 de mayo, a las 17:00 hora peninsular española. Se llevará a cabo a través de Google Meet, de manera que no será necesario descargar ningún software. El enlace os llegará a vuestro correo, siempre y cuando tengáis marcada la casilla "Comunidad Xtra" en vuestra área de socio. Os dejamos las coordenadas mientras tanto:

Día : jueves. 28 de mayo.

: jueves. 28 de mayo. Hora : 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias, 9:00 en México).

: 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias, 9:00 en México). Asistentes : Amparo Babiloni, César Muela, Javier Jiménez, Javier Márquez, Antonio Vallejo y Jose García.

: Amparo Babiloni, César Muela, Javier Jiménez, Javier Márquez, Antonio Vallejo y Jose García. Link de conexión: os lo facilitaremos enseguida por correo.

Las sesiones de Q&As son una de las ventajas exclusivas de Xataka Xtra, nuestra nueva comunidad para suscriptores que incluye sorteos, descuentos, newsletters exclusivas y más.

De qué van los Q&As

Los Q&As son una de las muchas ventajas incluidas en la suscripción a Xataka Xtra. Son sesiones en vivo de más o menos una hora (más 'más' que 'menos' , para que engañarse) en la que participan tanto xatakeros como editores de Xataka. La idea es hablar de cualquiera de las cosas que tratamos normalmente en la web, pero sin agenda y en un ambiente más distendido. Es como si quedáramos para tomarnos algo después de trabajar.

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El encuentro se realizará por Google Meet, así que no será necesario instalar nada y podréis entrar desde el PC, el móvil o la tablet. Enviaremos el enlace por correo en los próximos minutos para que podáis ubicarlo y conectaros cuando queráis. Sobra decir que el uso de la cámara, el micrófono y la participación son totalmente opcionales.

En lo que respecta a los participantes, rotaremos en cada sesión para que podáis conocernos a todos (y nosotros a vosotros). En este segundo encuentro participarán Amparo Babiloni, César Muela, Javier Jiménez, Javier Márquez, Antonio Vallejo y servidor, Jose García.

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