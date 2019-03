Huawei X GENTMONSTER EYEWEAR: unas gafas conectadas con altavoces estéreo y doble antena que pasan por unas lentes normales

El bombo esta vez ha sido aún más sonante para los nuevos Huawei P30 y Huawei P30 Pro, pero las primeras joyas de la corona del fabricante para 2019 no han venido solas. A los nuevos terminales de Huawei les han acompañado las EYEWEAR, unas gafas de sol que en apariencia son estándar pero que son en realidad gafas conectadas.

El fabricante se ha asociado con Gentle Monster para lanzar estas gafas que integran antena, batería y otros componentes electrónicos sin olvidar el diseño. La propuesta: precisamente que pasen por unas gafas de sol normales, sin electrónica, a diferencia de modelos de smart glasses que hemos visto con anterioridad, como las Google Glass o las Spectacle de Snapchat.

Nos dejan con el misterio

Richard Yu, CEO de Google, ha dirigido casi todo el evento de presentación y también ha sido el encargado de hablar de estas nuevas gafas cuya función está aún por definir. ¿Qué hemos visto? Que podemos interactuar con ellas con un doble toque en una de las patas y por voz, de modo que pueden leernos por ejemplo la agenda del día.

Esto se consigue gracias al sistema de altavoces estéreo y al doble micrófono que están integrados en las patas de las gafas, los primeros con salida que parece caer y dirigirse al canal auditivo. Junto a ello, además, vemos que hay un módulo de carga, una doble antena y la batería, ésta ya en lo que es la parte final de la pata.

Los módulos de carga son la superficie que hace contacto en la funda especial que también engaña a las apariencias, ya que encierran un sistema de carga inalámbrica que funciona por NFC (según la compañía el primero en el mundo). Se ve algo más claro en el vídeo con renders que de momento hemos visto y que han compartido por redes.

¿Unas Spectacles más complejas o unas Google Glass más "cuquis"?

Esto es lo que por el momento han confirmado: han trabajado en unas gafas que disponen de electrónica, con doble antena, micrófonos con cancelación de ruido y sonido estéreo. Pero desconocemos el chip que integran y la capacidad de esa batería, así como la autonomía de la misma, aunque lo que más intriga son las funciones y cómo se verá a través de ellas, sobre todo con eso de que "llevan su inteligencia portátil".

No han hablado de pantallas, así que puede que el usuario no vea nada a través de los cristales. Lo que han querido matizar es que la tecnificación de un accesorio no implica desenlazarse de las tendencias en la moda y la estética y al menos por el momento sí parece que podrían pasar por unas gafas de sol corrientes (aunque da la impresión de que son grandes). Veremos si finalmente hablamos de unas gafas inteligentes y qué funciones avanzadas con respecto a proteger nuestros ojos del sol aportan.