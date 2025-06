Cada vez es más difícil distinguir si el último vídeo chorra viral está hecho con IA o no. Y nos da exactamente igual

Abrir cualquier red social que tengamos instalada en nuestro teléfono móvil, toparnos con un vídeo creado por IA y... partirnos la caja. Que el entretenimiento haya cambiado en los últimos años era tan inevitable como lógico. Ya no vemos el Club de la Comedia, escuchamos a Juan el Pescaero por WhatsApp, y ya no esperamos a que las noticias entrevisten a estudiantes recién salidos de la PAU, nos enganchamos a sus reacciones en TikTok.

Hasta aquí, tan solo son las mismas realidades de siempre llevadas a las nuevas plataformas de consumo. La clave está en que estamos empezando a entretenernos sin saber si lo que vemos es real o no. Y nos da absolutamente igual.

La reportera, el agujero, y el cerdo. Si has abierto X o Instagram en la última semana es posible que te hayas encontrado con un vídeo que cuenta con tres elementos clave.

Una reportera contando las noticias de última hora en vivo

Una pareja de motoristas que cae en un agujero enorme

Un cerdo que aparece corriendo por detrás y al que persigue la reportera

La clave no está en el vídeo. Está en la conversación.

No busques más trama, porque no la hay. Tampoco parece necesario estirar más el chicle: este vídeo acumuló más de un millón de descargas en X a pocas horas de su publicación. Y es tan solo la punta del iceberg.

El nuevo YouTube. YouTube es el mejor ejemplo de cómo la cultura del vídeo generado por IA está llegando a cotas inimaginables hace unos años. Rabbit's Journey es uno de los canales más fuertes en el entretenimiento por IA. Son historias sencillamente absurdas, en las que vemos historias al nivel de:

Un conejo se encuentra un bebé en mitad del campo

Se hace amigo de una vaca

Le coge un biberón de leche

Se lo da al bebé y baila alegre

Acaba enfrentándose a un gigantesco gorila amenazador que acaba siendo disparado por un señor que pasaba por allí

Más de 640 visitas tiene el vídeo, y casi tres millones de suscriptores tiene el canal.

Llamándote "Bombardino Crocodilo" las probabilidades de éxito son del 100%.

Tum Tum Sahur. Cuando hace unos días, en la feria del Corpus Christi de Granada vi en el clásico puesto ambulante un peluche de Tung Tung Sahur, supe que la broma se había de las manos: había trascendido fuera de internet. La fiebre en TikTok de personajes creados por IA y con nombres tan rimbombantes como Tralalero Tralala, Tung Tung Sahur o Bombardino Crocodilo.

Los vídeos de Tung Tung bailando rozan las 100 millones de descargas, cifras absolutamente alejadas de lo que logran en shorts los youtubers más potentes de España como Mikecrack o Vegeta 777. ¿Su contenido? Siempre brevísimo y de lo más absurdo.

No es algo (tan) nuevo. Los contenidos de entretenimiento por IA están empezando a terminar de explotar en 2025, pero llevamos años con algunos intentos de lo más particular.

YouTube tuvo que eliminar por derechos de autor (y por cómo estaba creciendo) el canal de AI Spongebob, un canal que transmitía en 2023 contenidos de Bob Esponja modificados por IA. WatchMeForever lleva dos años retransmitiendo en Twitch de forma ininterrumpida, un canal de contenido pixel-art generado con IA que acumula más de 143.000 seguidores.

Nos da igual si es real o no. El entretenimiento se consume rápido y, la IA está en un punto en el que este consumo fast food no nos deja siquiera pensar si lo que estamos viendo es real o no. Y es que esto, en el fondo, nunca ha importado.

El fenómeno es similar al del auge de las fake news en 2016. Estudios como "The science of fake news" demostraron que las creencias falsas no se mantienen porque la gente se las crea: se mantienen porque la gente se las quiere creer. Un buen ejemplo son los millones de personas que hay ahora mismo enganchadas a Juegos Olímpicos en los que participan gatos. Gatos que, por supuesto, no existen.

Hacia lo indistinguible. Vídeos como el de la reportera y el cerdo están creados con las últimas versiones de Veo, el motor de generación de texto a vídeo de Google. La clave aquí está en que el avance interanual de estos modelos es más que notable. Hace poco pude probar Veo 2 en Gemini, con mi móvil (la última versión es Veo 3), y los resultados ya eran brutales.

Las próximas generaciones de texto a vídeo nos dejan ante un futuro claro: uno en que no tendremos ni idea de si el contenido está creado o no por una IA, y en el que nos dará absolutamente igual que así sea.

