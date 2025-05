He generado este vídeo en menos de un minuto y desde el móvil. Así funciona Veo 2 en la app de Gemini

El día de ayer tuvo como protagonista a Google, y entre todas las novedades que presentaron estuvo Veo 3. Su inteligencia artificial generativa de texto a vídeo adelantaba por la derecha a todos sus competidores, siendo la primera capaz de generar audio junto al propio vídeo.

Con la llegada de Veo 3, Veo 2 se convierte en una versión accesible. Tanto, que ya la puedes probar en la propia app de Gemini tanto en iOS como en Android. En Xataka hemos querido ponerla a prueba, y los resultados son... buenos, muy buenos.

Cómo acceder a Veo 2. Veo 2 forma ahora parte del plan Google AI Pro, por 21,99 euros al mes. Este incluye acceso al modelo 2.5 Pro de Gemini, Veo 2, Flow, NotebookLM, Gemini en apps como Gmail o Google Docs, y 2 TB de almacenamiento en la nube.

El acceso a Veo 3 requerirá el plan de 250 dólares, por lo que Veo 2 se convierte automáticamente en la opción más mainstream y accesible para usuarios que no busquen usos profesionales con esta IA.

En iOS y Android. Si tienes el plan Pro de Gemini, nada más abrir la app en Android ahora verás una opción de vídeo, junto a las de Research y Canvas. Basta con pulsar en dicha opción para acceder al modo de creación de vídeo, con una generación de hasta ocho segundos.





En el caso de iOS, tenemos que ir al apartado superior de la app, y cambiar del modelo que tengamos seleccionado (2.5 Flash, 2.5 Pro o Deep Research) a Veo 2. Una vez esté configurado así, podremos introducir los Prompt.

Las instrucciones. Usar Veo 2 en Gemini es bastante fácil: tan solo tenemos que ser lo más descriptivos posibles. Cuanto más detallada sea la descripción, mejor será el resultado.

Para su correcto funcionamiento no es necesario escribir el prompt en inglés, funciona a la perfección si le damos la instrucción en español.

Probando Veo 2. Uno de los grandes memes de ayer tenía que ver con un reto que se le sigue atragantando a muchas IAs: el de una persona comiendo spaguetti. Este benchmark de lo absurdo implica comprensión compleja de texturas, movimiento, deformación... Y sí, Veo 2 lo resuelve. No a la perfección, pero lo resuelve.

No es una IA perfecta. En una petición tan simple como la de "vuelo de dron sobre playa paradisiaca. Hay gente haciendo surf, palmeras, gaviotas volando" me ha generado un resultado bastante pobre. ¿Una idea para mejorarlo? Haberle pedido que no hubiese personas, ya que generar tantos elementos ha distorsionado el resultado.

En este último ejemplo, de dos personas bailando flamenco con un fondo negro, sorprende la calidad del pelo, cómo ha cuidado el maquillaje, los gestos... Al haber hecho un plano tan cercano no se aprecia bien el baile, pero es otra prueba de cómo trabaja esta IA.

No hay barra libre. No hay más ejemplos no porque yo no quiera, sino porque Google no me ha dejado. Tras generar unos pocos vídeos (3,4) me ha dicho que no podía generar más hasta pasada media hora. Pasada esa media hora... tampoco me ha dejado.

Está claro que pagar 20 euros no es suficiente para crear vídeos infinitos, así que tendremos que usar con cierta mesura esta herramienta.

