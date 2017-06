Xbox One X versus PS4 Pro: ¿qué consola ha salido con más juegos 4K desde el principio?

Las especificaciones son importantes, los teraflops también, pero a la hora de comprar una videoconsola hay algo básico que queda fuera de todo esto (hasta cierto punto): los títulos disponibles. Con el soporte 4K que de momento la Xbox One X incorpora de manera nativa, algo que destaca es la lista de juegos que estarán disponibles en 4K para Xbox One X, que no son pocos.

Pero no es la única consola que soporta esta resolución, dado que la PS4 Pro se caracterizó en su salida por la potencia gráfica y el 4K, si bien no se trata de algo nativo sino de un reescalado. Teniendo en cuenta que en un caso o en otro los juegos han de ser compatibles, ¿qué consola ha tenido más juegos "4K-ready" en su salida?

Los juegos 4K para la Xbox One X en su presentación

En el E3 Microsoft subió al escenario para presentarnos a la nueva Xbox One X (que no Scorpio) y toda una ristra de títulos para éste y el año próximo, algunos nuevos y otros secuelas (algunas esperadas). Había parte de esos juegos que son exclusivos (al menos temporalmente) para la consola, un total de 22, pero ¿cuáles de éstos y de todos los disponibles se podrán disfrutar en 4K? Según recogen en MSPoweruser, un total de 63 juegos estarán en 4K para la Xbox One X, pero yendo a la web y especificando entre los que irán con 4K nativo o reescalado salen menos:

Juegos con 4K nativo

Juegos con reescalado

Esperados (por confirmar)

Hay 55 títulos confirmados y siete probables, junto a algunos están en el limbo mientras sus desarrolladores no se pronuncien de una manera clara, como el caso de 'Star Wars: Battlefront II', 'Call of Duty: WWII', 'Destiny', 'Far Cry 5' o 'Code Vein' (que apareció en la conferencia, pero sin comentar nada en este sentido). Veamos los que hubo cuando la PS4 Pro.

Los juegos 4K para la PS4 Pro en su salida

Volvemos atrás en el tiempo, concretamente a noviembre de 2016 para ir al lanzamiento de la PS4 Pro y su puesta a la venta. En aquel momento en VidaExtra nos contaban qué juegos podrían aprovechar las virtudes de la consola de Sony desde el primer día. La lista corta tampoco es:

Posteriormente ha habido algunos más, como 'Horizon: Zero Down' y algunos otros que podemos ver en esta lista hecha el pasado mes de abril por Digital Trends, pero aquí nos queríamos ceñir a los disponibles en la presentación/salida de la videoconsola. Y lo que vemos es que para Microsoft han preparado una artillería 4K mayor en su salida que la de la PS4 Pro, con al menos 55 juegos versus los 36 para PS4 Pro.

La primera batalla de una guerra que acaba de empezar

¿Se inclinará la balanza en cuanto a juegos disponibles en 4K a posteriori? Veremos cómo quedan con el tiempo las listas las listas, porque ya hemos visto en el caso de la PS4 Pro que tras algunos meses de su salida se han ido añadiendo títulos.

Será interesante ver cómo quedan también las ventas a su salida de la Xbox One X, una dura rival para la PS4 Pro como vimos por sus características, pero que también juega con la clave de la retrocompatibilidad.

