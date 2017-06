Así queda Xbox One X frente a PS4 Pro y Xbox One S: es la consola más potente jamás creada

Xbox One X es la nueva consola de Microsoft, nos podemos olvidar de nombres preliminares como Scorpio, y empezamos a centrarnos en las posibilidades que puede ofrecer un dispositivo con 6 teraflops de potencia gráfica.

Tengo claro que la lucha de la consolas de videojuegos no se va a ganar con la calidad de las texturas, la distancia de dibujo o la resolución 4K, pero es una realidad que cuanto mejor se vea, mejor versiones de juegos tendrás, o mejores juegos exclusivos se podrán conseguir.

No solo es la consola más potente creada, también es la más pequeña Xbox, y también cuenta con un gran diseño, que bebe de la líneas utilizadas en la fantástica Xbox S





A por los juegos 4K sin trucos

La lógica dice que si eres un monstruo tan grande como Microsoft o Sony, y tienes que sacar una consola en tal fecha, siempre será más potente que lo anterior presentado - si no pensamos en Nintendo -. Este es el papel que le toca a Xbox One X y no tenemos dudas de que será así.

Microsoft asegura que con sus 6 teraflops va a estar en condiciones para crear juegos con resolución 4K sin trucos, ahí está la principal diferencia que pueden marcar con PS4 Pro, que parece andar bastante justa para esto con sus 4,2 teraflops.

Cuando hablo de “truco” me refiero al sistema de escalado que está empleando PS4 Pro, llamado Checkerboard rendering, para subir los juegos a 4K. Microsoft dice que su consola trabaja esa resolución de forma nativa, pero yo tengo mis dudas de que pueda mover 4K a 60 imágenes por segundo en los niveles más altos de calidad. comparado con un PC es como una RX480 vitaminada.

Si nos fiamos de los teraflops, queda claro que la nueva Xbox es un portento. Una comparativa rápida: una Nvidia GTX 1080Ti de más de 800 euros ofrece 11,3 teraflops

Entrando en datos más concretos, decir que en la consola se utiliza una nueva GPU diseñada por AMD para la ocasión, más personalizada que en anteriores consolas Xbox. Vamos con una comparativa, en especificaciones clave, con anteriores modelos y la competencia:

Xbox One X PS4 Pro Xbox One S CPU AMD, arquitectura X86 8 núcleos personalizados 2,3GHz AMD 8 núcleos Jaguar 2,1GHz AMD 8 núcleos Jaguar 1,75GHz GPU 40 unidades "personalizadas" a 1.172MHz 36 Radeon GCN a 911MHz 12 Radeon GCN a 914MHz MEMORIA 12GB GDDR5 8GB GDDR5 1GB DDR3 8GB DDR3 32MB ESRAM TFLOPS 6 4,2 1,4 ANCHO DE BANDA 326GB/s 218GB/s 219GB/s DISCO DURO 1TB en formato 2,5 pulgadas 1TB en formato 2,5 pulgadas 1TB/500GB en formato 2,5 pulgadas UNIDAD 4K UHD Blu-Ray Blu-Ray 4K UHD Blu-Ray PSU 245W 289W 120W Dimensiones 30x24x6cm 32,7x29,5x5,5cm 29,5x23x6,5cm Peso 3,8 kilos 3,3 kilos 2,9 kilos Precio 499 euros 400 euros 250 euros

Microsoft sigue pensando que su "consola" con Windows 10 debe tener soporte UHD Blu-Ray, se convertirá en uno de los reproductores más interesantes de este estándar, mientras que Sony sigue sin pensar en dar el salto.

El poder extra de Xbox One X va a permitir meterle mano a una serie de juegos más exigentes, con resolución 4K nativa

Otro avance que Microsoft dice haber implementado por primera vez en una consola, y del que tenemos ganas de ampliar información, es el sistema de cámara de vapor refrigerada por líquido, que como podéis imaginar servirá para enfriar a la One X.

La retrocompatibilidad Xbox

También tenemos que destacar que los más de 300 títulos de Xbox One son compatibles - también los periféricos y accesorios - y mejorados por la nueva máquina. Como novedad hay que contar que la primera Xbox entra en el juego de la compatibilidad.

70 juegos actuales de Xbox One X se actualizarán para sacar mejor jugo de la Xbox One X

Microsoft presume de que no hay que trabajar los juegos con un parche como se hace en PS4 Pro, el cambio será automático, siempre teniendo en cuenta límites, como que un juego no esté diseñado para 4K.

El 7 de noviembre la Xbox One X será una realidad, por 499 euros. Lo más interesante, al margen de especificaciones, es la aparición de 22 títulos exclusivos - 42 en total -, que al final es lo que consigue vender consolas. El Forza 7 ya anda demostrando que el 4K se puede hacer a 60 imágenes por segundo: