Xbox One X: la consola más potente de la historia tiene juego 4K nativo

El próximo 7 de noviembre llegará al mercado la nueva Xbox One X. La primera consola de Microsoft con soporte 4K nativo a 60 fps para juegos es una realidad de la que ya conocemos todos los detalles.

Xbox One X: la consola más potente de la historia

Si definimos a la nueva Xbox One X como la consola de sobremesa más potente hasta ahora, no es por capricho. Su ficha técnica es toda una declaración de intenciones a nivel de fuerza bruta para alcanzar el objetivo principal marcado por Microsoft: juego nativo a 4K. Estamos ante la respuesta de la compañía de Redmond a la PS4 Pro de Sony.

Para alcanzar tal desempeño, Microsoft ha rediseñado el interior de la consola y muchos de los componentes, en la mayoría de los casos de la mano de AMD y con diseños exclusivos. El procesador se compone de ocho núcleos Jaguar modificados y que trabajan a una frecuencia de reloj de 2,3 GHz.

Nueva Xbox One X Procesador 8 núcleos x86 (2,3 GHz) GPU 40 unidades de computación (a medida) a 1172 MHz Memoria (ancho de banda) 12GB GDDR5 (326 GB/s) Disco Duro 1TB Lector 4K UHD Blu-ray

Sin embargo, el verdadero golpe de Microsoft (y AMD) está en la GPU, que alcanza una potencia de 6 TFLOPs (aquí todos los detalles de qué significa esto), lo mismo que una GTX 1070 de Nvidia y lejos de los 4 TFLOPs de la PS4 Pro, pero mucho más de la Xbox One S, que está por debajo de 1,5 TFLOPs.

Dos cifras impresionantes que demuestran la potencia de la nueva Xbox One X: 6 TFLOPs y un ancho de banda de 326 GB/s gracias a sus 12 GB de memoria GDDR5

La base de la GPU la conforman 40 "unidades de computación personalizadas" trabajando a 1.172 MHz. Pero no es lo más impresionante. Más clarificador respecto a la ambición para el juego 4K es el hecho de que cuentan con 12 GB de memoria GDDR5 para un ancho de banda total de 326 GB/s.

En el apartado de conectividad, la Xbox One X ofrece entradas y salidas HDMI, compatible con la especificación 2.1, así como con Freesync de AMD, lo que se traduce en compatibilidad plena con el juego y vídeo HDR. Y por supuesto tenemos una unidad Blu-Ray/DVD para contenido 4K nativo tanto de juego como de vídeo, pues la nueva Xbox One X está preparada para recibir contenido 4K en streaming de servicios como Netflix o Amazon Video. Para el sonido contaremos con la tecnología más avanzada actualmente: Dolby Atmos.

También disponemos de 3 puertos USB 3.0 plenamente funcionales para usar con unidades de almacenamiento externos. Y todo ello pese a que el disco duro principal es de 1 TB.

Retrocompatibilidad asegurada para tus juegos y accesorios

Una de las dudas razonables de cara a la salida al mercado de la nueva Xbox era la compatibilidad y exclusividad de sus juegos. La nueva consola de sobremesa no es considerada por Microsoft como un modelo que estrene una generación, por ello no habrá corte en el catálogo de juegos. Se confirma por parte de Microsoft lo que ya os adelantamos: el modelo de ciclo de consolas actual ha muerto.

La nueva Xbox One X también aspira a mejorar los juegos 1080p que ya están en el mercado, los cuales pueden alcanzar 4K nativos si así quieren los desarrolladores

Es en parte por ello que la nueva Xbox no llega con juegos exclusivos que solo sea posible jugarlos en ella. Su público es el jugador más ambicioso, incluso el que ya está en Xbox One y para el que promete que podrá disfrutar de una calidad mayor incluso en sus juegos 1080p actuales.

Aquí no habrá solo escalado a nivel de hardware sino que se da la posibilidad a los desarrolladores de que adapten un título actual para conseguir sacar partido al nuevo hardware y tener 4K nativo.

Juegos nativos en 4K ... incluso los ya lanzados

Los nuevos títulos que vaya anunciando la propia Microsoft y sus partners se podrán jugar tanto en la Xbox One como en la nueva consola One X de sobremesa. Lo mismo ocurre con los títulos ya existentes y con los retrocompatibles de generaciones anteriores que ya lo son con la Xbox One.

Piensa en la nueva Xbox como una One a la que se ha dotado de mucha más potencia para abarcar un auténtico juego 4K pero a la vez subir el listón en los títulos que no han salido al mercado en 4K desde el principio.

Microsoft ya ha confirmado que Gears of War 4, Forza Horizon 3, Minecraft, Resident Evil 7, Final Fantasy 15, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands y Rocket League, entre muchos otros, recibirán actualizaciones para mejorar su desempeño en la nueva Xbox One Scorpio. Algunos de ellos se mejorarán para que puedan ser jugador a 4K nativo desde el lanzamiento de la nueva consola.

La compatibilidad entre Xbox One y Xbox One X también se da en los accesorios, desde Kinect a por supuesto los mandos actuales. De esta compatibilidad hay que sacar lógicamente lo relacionado con títulos VR, donde la nueva Xbox será única dentro del ecosistema Xbox One.

Xbox One X: precio y disponibilidad

Tal y como había prometido, Microsoft tiene previsto que su próxima consola Xbox One X llegue al mercado en plena época de compras prenavideñas. Será a partir del 7 de noviembre, con un precio de 499 dólares.

En España, el precio oficial será de 499 euros, mientras que en México y Colombia el precio de la Xbox One X quedará en 499 dólares.