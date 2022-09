'Los Sims 4' se pasa al free to play: el juego base será gratis, aunque conseguir todas las expansiones costará un (buen) pico

Cuando hablamos de juegos antiguos que siguen vivos a día de hoy podemos pensar, fácilmente, en 'GTA V' (2013) y 'World of Warcraft' (2004), pero seguramente no caigamos en 'Los Sims 4'. El título de simulación de vida se lanzó en 2014 y, desde entonces, no ha dejado de recibir expansiones, DLCs, kits y, en definitiva, vida.

Ocho años han pasado desde su lanzamiento. Desde el mismo, los jugadores tenían que comprar el juego base y, además, las expansiones, pero eso se acabó. ¿Por qué? Porque a partir del 18 de octubre 'Los Sims 4' serán free to play. El juego base pasará a ser gratuito en todas y cada una de las plataformas (PlayStation, Xbox, PC y Mac vía Origin y Steam) y los jugadores solo tendrán que comprar, si quieren, las expansiones de contenido.

'Los Sims 4', ahora gratis

Según han expresado Electronic Arts y Maxis en el comunicado, "el equipo está más dedicado que nunca a desarrollar experiencias nuevas y significativas para los jugadores, y continuará desarrollando y lanzando packs, kits y drops de 'Sims Delivery' Express en el futuro inmediato". Vamos, que el juego parece estar lejos de quedarse desactualizado o sin contenido.

El juego base cuesta 19,99 euros en Origin. No es un precio alto, y menos viendo cómo está el panorama de los triple A actuales, pero sí supone una pequeña barrera de entrada para un juego que es un claro ejemplo de juego como servicio. Poniéndolo gratis, EA y Maxis pretenden enganchar al jugador y generar ingresos mediante las expansiones.

Todos los DLCs de 'Los Sims 4' cuestan cerca de mil euros.

Y no son pocas, porque entre packs de contenido, expansiones y kits, el juego completo en Steam cuesta la friolera de 984,43 euros en este momento. 19,99 euros más si sumamos el juego base. Es decir, que conseguir el juego completo seguirá costando un buen pico. Desgraciadamente, en la vida real no funciona el "motherlode".

Ahora bien, no es ningún secreto que 'Los Sims 4' tiene una enorme comunidad y una enorme cantidad de mods extraoficiales que permiten hacer todo tipo de virguerías en el juego. Pero sea como fuere, al menos los jugadores podrán probarlo sin tener que pasar por caja y decidir hasta dónde quieren pagar.

¿Y qué pasará con los que hubieran comprado el juego base en su momento? Recibirán gratis el kit Desert Luxe, un kit con muebles de interior y extrior inspirados en paisajes naturales del desierto con materiales como la piedra y la madera. Todos los jugadores que compren el juego antes del 17 de octubre podrán reclamar este pack.