Ya puedes jugar gratis a la saga 'Monkey Island' desde el ordenador mientras esperas la nueva entrega

El nuevo 'Monkey Island' está a la vuelta de la esquina, y pese a una absurda polémica inicial por el estilo de sus gráficos, es uno de los juegos más esperados por los amantes de las aventuras gráficas clásicas, ya que tras él está Ron Gilbert. Es de esperar que inyecte a esta nueva aventura de Guybrush Threepwood todo el humor y frescura del original (las posibilidades son altas teniendo en cuenta la calidad de juegos suyos recientes como 'Thimbleweed Park').

Pero mientras esperamos la llegada del título, inicialmente previsto para PC, Mac y Nintendo Switch el próximo 19 de septiembre, tenemos la ocasión de refrescar los dos primeros juegos de la serie, que ya dirigió y coescribió. Archive.org nos lo pone f´acil con su soberbia librería de títulos en MS-DOS. Solo hay que entrar en los apartados de 'The Secret of Monkey Island' o 'Monkey Island 2 - LeChuck's Revenge' y cargar la emulación que ofrece la página.

La época dorada de las aventuras gráficas de LucasArts revolucionó los videojuegos de la época. Su inteligentísimo humor, su vibrante colorido y lo imprevisible de su desarrollo cambiaron el medio, y entre las paredes del estudio no solo se gestó la saga de piratas por excelencia, sino también clásicos como 'Loom', 'Maniac Mansion' y su secuela 'Day of the Tentacle', 'Indiana Jones and the Fate of Atlantis', 'Sam & Max' o 'Grim Fandango', entre muchos otros.

El calado de los dos primeros juegos de 'Monkey Island' en la cultura pop es indiscutible. Éxitos como la saga 'Piratas del Caribe' habrían sido imposibles o, como mínimo, muy distintos, e iconos de la franquicia como el Grog o las peleas de insultos dan buena fe de la popularidad de la franquicia y la calidad de sus guiones. Y ahora puedes volver a disfrutarlos como el primer día.