Muere el ambicioso remake de 'Star Wars: Knights of the Old Republic' creado por fans en Unreal Engine 4 tras amenazas legales

Así es como tres años de intenso trabajo desparecen de un día para otro. Vamos, no se trata de ninguna sorpresa, John Taylor Trotter, responsable del proyecto, sabía que este día podría llegar y así ha sido. Poem Studios, quienes desde 2015 estaban desarrollando una nueva versión actualizada del clásico de 2003 'Star Wars: Knights of the Old Republic', recibió una carta de 'cese y desista' que les pedía que abandonaran el proyecto si no querían enfrentarse a acciones legales.

Adiós, 'Apeiron'

Conocido bajo el nombre clave de 'Apeiron', este ambicioso proyecto buscaba rescatar y darle un nuevo aire a uno de los juegos clásicos más importantes de los últimos años: 'Star Wars: Knights of the Old Republic', un grandioso RPG de BioWare lanzado en 2003 para Xbox y PC. Aquí la combinación de la historia, la libertad de elegir si queríamos ser un héroe o villano y el maravilloso universo de Star Wars lo convirtieron en un clásico instantáneo, que a día de hoy sigue recibiendo todo tipo de críticas positivas y buenos comentarios.

En 2015, un grupo de programadores, artistas, dobladores y guionistas, apasionados de 'Star Wars: KOTOR', crearon Poem Studios y pusieron manos a la obra para trabajar en lo que sería un reinicio del famoso RPG, un desarrollo desde cero basado en Unreal Engine 4 que no sólo renovaría el juego, sino que también añadiría nuevos mundos, misiones, una nueva interfaz, inventario y muchas mejoras más.

John Taylor Trotter, responsable de Poem Studios, sabía que estaba jugando con fuego, ya que no contaba con la licencia por parte de BioWare o Lucasfilm para el desarrollo de este juego. Por lo anterior, Trotter se negó a recibir donaciones y la idea era poder ofrecer el juego de forma gratuita, para que así no hubiese fines de lucro y por tanto no tuvieran que enfrentarse a problemas legales.

De hecho, esta ha sido una de las filosofías que George Lucas inyectó a Lucasfilm desde su fundación: cualquiera puede usar el universo de Star Wars para crear contenido no oficial (fan-made) siempre y cuando no se tengan fines comerciales. Es así como tenemos una cantidad inimaginable de cortos, cómics, videojuegos e historias no oficiales. Esta filosofía fue una condición que Lucas exigió mantener para que Disney adquiriera su empresa, por lo que sigue vigente a día de hoy.

Entonces ¿qué fue lo que pasó con el 'Proyecto Apeiron'? Nadie lo sabe hasta el momento, ya que ni Lucasfilm ni Disney han ofrecido declaraciones al respecto. Lo único que se tiene es la versión de Trotter, quien mostró la carta que recibió por parte de los abogados de Lucasfilm, donde se le pedía que "destruir todo el código y los materiales relacionados con el proyecto. "A pesar del afecto y entusiasmo de Poem Studios por la franquicia de Star Wars y el juego KOTOR original, debemos objetar cualquier uso sin licencia de la propiedad intelectual de Lucasfilm".

It's with a great sadness that I'm posting today; I recently received a letter from Lucasfilm instructing Poem to end production on Apeiron. After a few days, I've exhausted my options to keep it afloat; we knew this day was a possibility. I'm sorry and may the force be with you pic.twitter.com/OCRmMIjwGT — Poem Studios (@PoemStudios) 11 de octubre de 2018

Trotter declaró que esta carta fue "como recibir noticias de la muerte de un ser querido", un documento legal seco y triste recibido a través de correo electrónico a última hora de la tarde.

"Soy consciente de lo dramático que me hace sonar, pero hay que entender que me entregué a este proyecto todos los días, los fines de semana y los días festivos. Discutí conmigo mismo durante horas sobre imágenes mundanas en el juego como: '¿Cómo deberían verse las tablas en Korriban?' o '¿Cuál sería la economía de Tatooine?' Se trata de una pérdida devastadora de un proyecto personal que se volvió una constante en mi vida".

Tras esta carta, Trotter ha decidido poner punto final a 'Apeiron' como proyecto, mientras que Poem Studios, el cual está conformado por nueve voluntarios, ha empezado a trabajar en un nuevo proyecto de nombre 'Novella', el cual nació de un hackaton y que será anunciado más adelante.