Los gráficos de 'Call of Duty: Modern Warfare 2' son casi indistinguibles de la realidad (y eso abre una nueva era)

Llevamos tiempo hablando de 'Call of Duty: Modern Warfare 2', la última entrega de una saga mítica que no obstante da un salto adelante importante en un apartado en el que parecía que no podía haber ya mucho margen de mejora.

Se trata de su apartado visual. Los gráficos hiperrealistas de 'Modern Warfare 2' son alucinantes. Lo demuestra un vídeo viral de una misión en Ámsterdam que luego ha sido comparado con un vídeo de ese mismo pasado grabado en la vida real. Hay diferencias, sí, pero cada vez son menos apreciables.

Los videojuegos cada vez son más indistinguibles de la realidad

En Twitter un usuario compartía un fragmento de un vídeo —la versión completa está en YouTube— de una misión del modo campaña con el que se estranará 'Call of Duty: Modern Warfare 2'. En él se puede ver cómo el protagonista recorre uno de los puntos turísticos clásicos de la ciudad de Ámsterdam, y el nivel de realismo en muchos apartados es espectacular.

oh my god amsterdam looks *incredibly* realistic in the new call of duty — almost can’t believe this is a video game pic.twitter.com/KVI9Ay5dIk — juan (@juanbuis) October 21, 2022

Es cierto que hay detalles que dejan claro que estamos ante un videojuego. Eso de que las calles parezcan casi espejos es exagerado, y los personajes humanos también son prueba de que aún queda algo de camino por recorrer en esas representaciones hiperrealistas de nuestro mundo.

Aún así el entorno está reproducido de forma espectacular y de hecho un mensaje en tuit del mismo usuario poco después mostraba cómo alguien había capturado una secuencia muy similar a la del juego, pero en la vida real. Los parecidos eran realmente notables.

amazing — @korkmazmelih went to the same spot and recreated the video!



it’s just stunning how much they managed to make the game look like real life 🤯 pic.twitter.com/ecKkJGtRFK — juan (@juanbuis) October 23, 2022

El nuevo título de la saga 'Call of Duty' destaca por ese nuevo motor gráfico que según Infinity Ward será utilizado a lo largo de toda la franquicia. De hecho el motor será usado por la propia Infinity Ward, pero también por Treyarch y Sledgehammer Games, los tres estudios que lideran el desarrollo de las principales entregas de la franquicia.

Este hito técnico recuerda al que por ejemplo se produjo con la demo de 'The Matrix Awakens' realizada con Unreal Engine 5. En 'Modern Warfare 2' no se usa ese motor, pero el resultado es igualmente llamativo.

Los desarrolladores de este tíulo hablaron de cómo en realidad el motor, al que llaman 'COD 2.0', no es del todo nuevo, y en realidad es una especie de motor unificado que aprovecha lo mejor de todos los motores que ya usaban estos estudios. Este cambio permitirá trasladar todas las mejoras de una a otra entrega, y desde luego el resultado es de lo más prometedor.