'The Matrix Awakens' es una increíble demo hecha con Unreal Engine 5 que demuestra que los juegos next-gen ya están aquí

Distinguir entre lo que es real y lo que no lo es era uno de los mantras de 'The Matrix', la icónica película de las hermanas Watchowski. Aquel mensaje se traslada ahora al mundo de los videojuegos, donde el realismo gráfico acaba de ir un paso más allá con la demo 'The Matrix Awakens'.

Esta demo es una celebración tecnológica que acompaña al inminente estreno de 'The Matrix Resurrections' y es absolutamente espectacular a nivel gráfico. La magia la pone el motor Unreal Engine 5, que ya habíamos visto en acción pero que ahora demuestra de verdad que los juegos next-gen que esperábamos para las Xbox Series X y las PS5 tienen sentido. Así es el impresionante futuro (o más bien, presente) de los videojuegos.

Fotorrealismo, ¿eres tú?

Ya teníamos gráficos espectaculares en todo tipo de videojuegos. La calidad gráfica a la que hemos llegado a estas alturas hace difícil pensar que sean posible grandes saltos en fotorrealismo, pero esta demo demuestra que es posible lograr experiencias aún más realistas en el mundo de los videojuegos.

En ella primero accedemos a un minijuego en el que participan los protagonistas de la película —muy bien representados en ciertos momentos, pero claramente distinguibles de la realidad en otros— para luego participar en una frenética persecución en coche.

Ese minijuego está muy logrado, pero los gráficos de los coches y las explosiones no son especialmente distintos a lo que ya habíamos visto en juegos AAA de los últimos tiempos: la espectacularidad es seña de identidad de muchos videojuegos de última generación, pero esperad, que la cosa mejora.

Lo hace cuando esta demo pasa a otra fase: una en la que podremos recorrer las calles de una ciudad virtual inspirada claramente en Nueva York y que en el momento inicial nos muestra cómo la tecnología de Unreal Engine 5 es capaz de aportar un realismo gráfico alucinante, algo que ya prometía este nuevo motor gráfico hace más de un año.

Es ahí cuando tomamos el control de una de las protagonistas de la película, que puede recorrer esa ciudad andando y corriendo pero que también puede "volar", lo que hará que podramos realizar un recorrido con una visión en primera persona de la ciudad mientras descendemos o ascendemos subiendo o bajando de altura.

La experiencia recuerda a los paseos virtuales con Google Earth o con Microsoft Flight Simulator 2020 al volar, pero si andamos y corremos con la visión en tercera persona apreciaremos mejor los detalles de esa ciudad que se despliega ante nosotros con un nivel de detalle extremo.

Lo hace con sus edificios, la gente que camina por las calles, los coches que circulan o los sonidos que nos rodean, pero también con el espectacualr tratamiento de la luz y las sombras, que hacen que el fotorrealismo alcanzado en esta demo sea asombroso.

La demo recuerda a juegos como 'The Division' en los que el nivel de detalle logrado en la ciudad de Nueva York era fantástico —la cosa fue aún más allá con 'The Division 2', ambientado en Washington D.—, y aunque el realismo era estupendo en esos juegos, esto va un paso más allá.

En Xataka hemos probado la demo tanto en una Xbox Series X (quien suscribe) como en una PS5 —a través de mi compañero Jose García— y ambos coincidíamos en que esto es un paso adelante en el mundo de los videojuegos.

Carrie está menos lograda, pero Keanu casi logró engañarme al comenzar la demo.

Quizá no tan brutal como el que por ejemplo vivimos con las Xbox 360 y PS3 frente a sus antecesoras, pero es sin duda un salto que por fin demuestra de lo que son capaces las nuevas máquinas de Microsoft y Sony.

Por cierto: ni las imágenes ni el vídeo incluidos en este texto hacen justicia a la experiencia real, que aquí queda algo "difuminada", aunque el siguiente vídeo capturado en 4K puede ayudar a entender mejor lo logrado con esta demo. Ahora solo queda por ver una nueva hornada de juegos next-gen que sigan los pasos de esta demo.

Una que iniciará al fin esa nueva era de los videojuegos —y que en esta demos se aprovecha también de la tecnología MetaHuman Creator de Epic Games— y que hará más difícil que nunca distinguir entre realidad y ficción. Muy Matrix todo, eso seguro.

Más información | Unreal Engine