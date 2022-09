'Assassin's Creed Mirage' y su regreso a los orígenes arranca la reinvención de la franquicia que busca UbiSoft

Con los últimos estertores de 'Assassin's Creed Valhalla' aún dando coletazos (su último DLC, 'The Last Chapter', ha sido presentado también hoy), UbiSoft sabía que la nueva y esperada entrega de la franquicia no podía ser un juego más, ya que marca el decimoquinto aniversario del arranque de la serie. Y así ha sido: en un evento que ha desvelado detalles sobre el futuro de la franquicia, UbiSoft ha dado más pistas sobre el argumento y la ambientación del nuevo 'Assassin's Creed Mirage', que supone un homenaje a los primeros tiempos de la franquicia.

Vamos a revisar cuáles son esas novedades por puntos. Ojo, que no solo hay 'Mirage', sino una avanzadilla completa de lo que le espera a la franquicia en los próximos (muchos) meses. Este es el futuro de 'Assassin's Creed'.

Assassin's Creed Mirage

Tres claves destacaron en UbiSoft para esta nueva aproximación a la saga que regresa a las raíces de la misma: se trata de una entrega absolutamente conducida por la narrativa y recuperan su importancia primigenia tanto el siglo como el parkour. Su protagonista es un viejo conocido: Basim, veinte años antes de lo que vimos en 'Valhalla'. Aquí conoceremos sus orígenes y su iniciación como asesino.

Ubisoft Bordeaux será el estudio de la compañía gala, fundado en 2017, encargado de dar forma a esta entrega, que en 2023 nos llevará a Bagdad, en una aventura ambientada en el año 861. Se trata de la época de mayor prosperidad de la metrópoli oriental, cuando era un núcleo mundial del desarrollo de la ciencia, el arte, el comercio y la tecnología. El juego dividirá la ciudad en cuatro distritos, todos ellos muy diferentes entre sí, y se nos permitirá visitar desde los jardines imperiales a zonas industriales.

Ubisoft ha desvelado que se trata de un juego más lineal y completamente conducido por la historia. Según ésta se vaya desarrollando veremos el Alamut, la fortaleza (aún en construcción) desde la que opera la naciente orden de los Ocultos, precedentes de la futura Orden de los Asesinos. 'Mirage', de este modo, supone una oportunidad única de adentrarse en los primeros pasos del lore de la saga, en una de las primeras apariciones cronológicas de la Orden junto a lo que vimos en 'Origins' y 'Valhalla'.

Para llevar a cabo sus asesinatos, Basim tendrá la capacidad de ralentizar el tiempo, una habilidad denominada Focus y que le permitirá una mayor precisión en sus crímenes. Para planificarlos mejor, tendremos la inevitable vista de águila, con el añadido de que esta vez nuestra ave amiga podrá ser abatida por arqueros, con lo que quedará en nuestro terreno el decidir si queremos localizarlos y eliminarlos o arriesgarnos a quedarnos sin vista aérea. Un sistema mejorado de detección de golpes en el combate y un parkour más agil y rápido, con una Bagdad especialmente diseñada para recorrerla redondean algunas de las mecánicas que llegarán con esta entrega.

Entre los personajes que hemos podido ver no solo está el propio Basim, sino su mentora, una mujer llamada Roshan. Es su voz la que se oye durante todo el trailer contando la historia de Basim, y los aficionados a la televisión de calidad la reconocerán de inmediato: es Shohreh Aghdashloo, ganadora de un Emmy como Actriz de Reparto por 'House of Saddam'.

Assassin's Creed: Codename Red

Más nombres muy significativos, en este caso un futuro 'Assassin's Creed ambientado en el Japón feudal, donde los jugadores podrán vivir una "fantasía ninja". Se trata de un juego de la saga que se adentra en el género de los RPG de mundo abierto y está desarrollado por Ubisoft Québec, responsables de algunos de los títulos recientes más notables de la serie, como 'Black Flag', 'Origins' u 'Odyssey'.

Assassin's Creed: Codename Hexe

Un juego más del que no se han dado detalles, un título desarrollado por Ubisoft Montreal y que promete ser "un tipo de juego muy distinto" a lo habitual en la serie. ¿Un survival horror, quizás? Lo que está claro es que su ambientación está relacionada con la brujería. ¿Nos vamos a las persecuciones de brujas de Salem?

Assassin's Creed: Codename Jade

Aunque no es el primer 'Assasssin's' para móviles, sí que es el primero que está planteado como un mundo abierto. Estará ambientado en la China imperial, y entre sus atractivos, Ubisoft afirma que nos permitirá hacer parkour en la Gran Muralla China. No es el único juego móvil en proyecto: Ubisoft prepara otro juego de la franquicia que lanzará Netflix en exclusiva, como parte del crecimiento dentro del sector que busca la plataforma de streaming y de los futuros proyectos que tiene con Ubisoft, como una nueva serie de imagen real.

Project Infinity

Y a Ubisoft le quedaba una última sorpresa: Infinity, un hub para entrar en los distintos 'Assassin's Creed'. Con la estética propia del Animus, como si fuera una máquina del tiempo, Ubisoft está explorando la posibilidad de traer de vuelta las experiencias multijugador a la franquicia, e Infinity sería el nexo de unión de todo ello.