La actualización de octubre de Xbox One ya está aquí: nuevos avatares, soporte a Dolby Vision y Amazon Alexa

Lo prometido es deuda, y hoy Microsoft está liberando la esperada actualización de octubre para el dashboard de Xbox One, la cual llega con novedades importantes que hará que sus usuarios saquen mayor provecho a la consola.

Nuevos avatares animados e inclusivos

Tras un año de pruebas, hoy finalmente llegan los nuevos avatares para Xbox One, los cuales estarán disponibles para usarse en perfiles, publicaciones de actividad y en el bloque de amigos en la pantalla de inicio. Estos nuevos avatares añaden nuevos niveles de personalización y opciones, donde se abre el campo hacia personas con alguna discapacidad o en un estado en especifico.

Para quienes no deseen cambiar a los nuevos avatares lo podrán hacer y mantener el mismo que tienen a día de hoy. Asimismo, Microsoft está habilitando una nueva tienda para adquirir artículos para personalizar nuestros avatares ya sea con ropa y accesorios.

Alexa y Cortana para controlar nuestro Xbox One

Otra de las adiciones dentro de esta actualización es el soporte a Cortana y Alexa, la cual está disponible en un inicio para Estados Unidos, pero existe la promesa de un mayor despliegue cuando el asistente de Amazon llegue a nuevos países durante este año.

Alexa permitirá, a través de un dispositivo compatible, usar comandos de voz para encender nuestro Xbox One y activar funciones, que van desde ajustar el volumen hasta lanzar juegos, todo con sólo comandos de voz.

Dolby Vision

Xbox One se convierte, junto al Apple TV y Chromecast Ultra, en un dispositivo con soporte a Dolby Vision y Dolby Atmos, algo que por el momento queda restringido a Netflix, pero que prometen estará disponible en una mayor cantidad de aplicaciones antes de que termine el año.

Asimismo, dentro de las opciones de accesibilidad, la opción de 'Narrador' ahora añade nuevos idiomas donde se incluyen el español, portugués, polaco, sueco y neerlandés.

La nueva actualización de octubre para Xbox One está disponible desde hoy para todas las consolas Xbox One, Xbox One S y Xbox One X.