Un error de software en los Airbus A350 obliga a apagarlos cada 149 horas para evitar problemas en el vuelo

No solamente Boeing tiene problemas con sus aviones, Airbus, la compañía de aviación europea, también se enfrenta a un problema que requiere de reiniciar cada cierto periodo de tiempo algunos de sus aviones. El error lleva presente más de dos años y se podría solucionar con una actualización de software, pero dos años después muchos aún se siguen apagando y encendiendo cada 149 horas.

En una nueva directiva de aeronavegabilidad de obligado cumplimiento publicada esta semana, la organización europea EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) insta a las aerolíneas a ha para evitar la "pérdida parcial o total de algunos sistemas o funciones". Hay que tener en cuenta que no todos los Airbus A350 están afectados, tan sólo los modelos Airbus A350-941 y de estos tan sólo los que no cuentan con la actualización de software.

"Prueba a apagarlo y encenderlo de nuevo"

El error es simple: si el avión está más de 149 horas encendido de forma continua, colapsa el software. Una investigación de 2017 advertía de que de no hacerlo se producía "una pérdida de comunicación entre algunos sistemas del avión y la red de aviación". Es decir, se podría provocar la pérdida de sistemas de comunicación potencialmente críticos durante un vuelo.

Todo parece indicar que se trata un desbordamiento de la memoria del avión. Generalmente los aviones no e apagan cuando llegan a tierra, sino que se mantienen encendidos para que los controladores puedan realizar diferentes pruebas de revisión y mantenimiento mientras el avión no vuela. 149 horas no llega ni a una semana, por lo que al menos una vez a la semana los Airbus A350-941 deben apagarse por completo para que se libere "la RAM" del avión.

La solución para los Airbus A350-941 en realidad es sencilla. Si no quieren estar pendientes las aerolíneas de apagar y encender de nuevo los aviones cada 149 horas, deberían instalar la actualización de software disponible. Muchas aerolíneas parecen optar de momento por seguir "reiniciando" el avión cada varios días. Entre las aerolíneas que operan con este Airbus A350-941 encontramos Air France, American Airlines, Delta o Lufthansa.

Como anécdota, el Boeing 787 Dreamliner sufrió un problema similar en 2015. Si el avión pasaba más de 248 días encendido se desbordaba la memoria y en consecuencia los generadores del Boeing 787 se apagaban.

Vía | The Registrer