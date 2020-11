Didi Chuxing, el Uber chino, presenta su coche eléctrico en colaboración con BYD y diseñado específicamente con funciones de taxi

Didi Chuxing se ha convertido en el gigante del automovilismo en China. La empresa que consiguió batir a Uber en el país asiático y la empresa que poco a poco se está expandiendo a otros lugares como México. Su última idea para mantener su posición tiene que ver con contar con su propia flota de vehículos. El primero de ellos es el D1, un coche en colaboración con el fabricante BYD y pensado especialmente para ser utilizado como taxi.

La compañía anunció en 2018 que iba a aliarse con diferentes fabricantes de automóviles con la idea de lanzar su propia flota de vehículos. Actualmente su negocio es similar al de Uber, con coches propios de cada conductor. Si bien hay una buena suma de esos coches que son eléctricos, la gran mayoría siguen siendo de combustión.

El primer vehículo eléctrico que ha salido de estas asociaciones es el D1 en colaboración con BYD. Se trata de un coche eléctrico que por ejemplo cuenta con puertas corredizas eléctricas para los pasajeros con tal de evitar posibles accidentes con ciclistas u otros coches. Así mismo, también tiene un sistema de asistencia al conductor por ejemplo. Esto último gracias a la tecnología de conducción autónoma que la propia Didi está desarrollando con los datos recogidos por su flota de millones de vehículos que opera la plataforma a diario.

