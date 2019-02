YouTube buscará evitar que los vídeos con menores sean un punto de encuentro para pedófilos desactivando los comentarios

Ha pasado una semana desde que se descubrió que YouTube permitía que un grupo de pedófilos crearán una especie de comunidad, donde descargaban vídeos de jóvenes menores de edad para subirlos nuevamente, comentar en ellos acerca de los momentos sexualmente sugestivos y además, comercializar con ellos, ya que sí, estaban monetizados.

Hoy, Susan Wojcicki, CEO de YouTube, publicó una serie de medidas con las que buscarían evitar estas prácticas, cuyo objetivo sería proteger a los menores y las familias, o al menos eso es lo que dice YouTube. Estas medidas se basan principalmente en deshabilitar los comentarios de casi todos los vídeos donde aparezcan menores de edad.

A través de un breve comunicado, YouTube dio a conocer tres puntos que, en teoría, ayudarían a resolver el tema de la comunidad de pedófilos en la plataforma. Según la compañía, desde la semana pasada, cuando se dio la alarma de estas actividades, estuvieron desactivando comentarios en "decenas de millones de videos que podrían estar sujetos a un comportamiento depredador".

Recently, there have been some deeply concerning incidents regarding child safety on YouTube. Nothing is more important to us than ensuring the safety of young people on the platform. More on the steps we're taking to better protect children & families: https://t.co/5ZYaMrMpsI