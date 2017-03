Si no pagas, te lo pierdes: Spotify planea restringir su catálogo dejando los éxitos sólo para usuarios premium

Se avecinan cambios en Spotify para los usuarios cuya cuenta no es de pago. No son más anuncios o menos ventajas a nivel de la reproducción o lo que puede hacerse en las apps, sino que los cambios son en relación al catálogo disponible. ¿No tienes suscripción premium? Entonces tu catálogo se verá restringido.

Esta información viene del Financial Times, que se hace eco de los acuerdos que la compañía estaría finalizando con las grandes compañías musicales. Dichos tratos implicarían ventajas para Spotify, a cambio de que éste cambie las condiciones de su servicio.

Ni lo más nuevo ni lo más candente

¿Qué canciones se verán restringidas para los usuarios no premium? De momento la compañía no ha publicado nada al respecto y no se conoce en detalle qué artistas, álbumes y/o canciones se encontrarán dentro de esta selección premium (ahora más que nunca), pero lo que sí han especificado en la publicación es que se tratará de los últimos lanzamientos y las canciones más escuchadas y de más éxito.

Esto sería a cambio de obtener una rebaja en el precio que paga por canción (royalties), que como vimos en 2015 el pago a los artistas y sus discográficas superó el 85% de los gastos (subiendo hasta los 1630 millones de euros). Un movimiento para ampliar el número de cuentas premium, que actualmente está en torno al 50% del total (unos 100 millones de usuarios en todo el mundo), y aumentar así los beneficios dado que las cuentas gratuitas sólo aportan alrededor del 10% de los ingresos.

Lo que también parece es otra manera de preparar la IPO (Initial Public Offering) de Spotify, lo cual también según se rumorea lleva preparando desde hace tiempo. Un modo de captar el interés de los inversores tras haber presentado unas pérdidas de 173 millones de dólares en 2015, aunque con unos ingresos de 1.950 millones de dólares y aumentando en 20 millones las suscripciones de pago (las mismas que tiene en total Apple Music).

Esta noticia no gustará a los usuarios con cuenta gratuita, pero posiblemente sí sea del gusto de los artistas que consideran que la empresa no tiene un modelo de negocio justo para los autores, como Taylor Swift, que decidía retirar toda su música del servicio en 2014. Puede que de este modo logre llevar de freemium a premium a parte de los usuarios, aunque habrá que ver si por contra éstos optan por otro servicio en el que puedan seguir escuchando los éxitos de manera gratuita.

En Xataka | Spotify: 17 trucos (y algún extra) para aprovechar el servicio de música al máximo