Si no puedes enviar correos no estás solo: Gmail, Google Drive y Meet están sufriendo caídas del servicio en todo el mundo

En los últimos minutos son muchos quienes han indicado en redes sociales que no pueden consultar o enviar correos electrónicos a través de Gmail o acceder a su Google Drive.

En Google han confirmado que está habiendo algunos problemas con el acceso a sus servicios, que están sufriendo caídas en diversos países del mundo y que impiden el funcionamiento normal de plataformas como Gmail, Google Drive o Google Meet.

Caída parcial, Google está investigando

Los propios miembros del equipo de Xataka y Webedia hemos experimentado estos problemas, aunque la incidencia no es total: cuentas personales y cuentas de G Suite se ven afectadas o no de forma distinta, y de momento la caída no es generalizada, pero está claro que hay problemas en el acceso a esos servicios.

El servicio de detección de caídas de plataformas online Downdetector también muestra algunos puntos conflictivos en los que el servicio de Gmail por ejemplo está caído para muchos usuarios que están avisando.

La propia Google ha indicado que efectivamente está habiendo problemas con Gmail y otros servicios como Docs, Meet, Keep o Voice. También destacan que están investigando el alcance de esos conflictos, aunque por ahora no califican como una caída del servicio, sino como una disrupción parcial de su funcionamiento.

