Xiaomi tiene un robot aspirador que también friega, funciona hasta en alfombras y su precio nunca ha estado tan bajo

El pasado Black Friday di el salto a los robot aspiradores con base de autovaciado, y vaya maravilla. No es un sustituto perfecto para la limpieza, pero sí una grandísima ayuda. El Xiaomi Robot Vacuum X20+ no es el que yo compré, pero sí que fue mi segunda opción. Teniendo en cuenta que ahora cuesta 274 euros, hubiese sido la primera en el caso de querer comprar ahora mismo uno de estos dispositivos.

Si te lo preguntas, el que compré fue el Roborock QV 35A Set porque estaba de oferta por unos 350 euros.

Un robot que aspira y friega, y de qué forma

El Xiaomi Robot Vacuum X20+ es un robot aspirador que viene junto con su base de autovaciado. Es capaz de aspirar y también de fregar. De vez en cuando tendrás que repasar las esquinas (como casi con cualquier de estos dispositivos), pero permite hacerlo de forma automática y a través de la app de Xiaomi. Además, funciona en muchas superficies, incluso en alfombras para aspirar la suciedad.

Ofrece una potencia de succión de 6.000 Pa, que no está nada mal para aspirar el polvo y pelo de mascota, que suele ser de lo que más nos encontramos en casa, sobre todo en aquellas con mascota. Incluye tanto un depósito de polvo como otro para el agua y ofrece limpieza automática de la almohadilla de la mopa.

Uno de los puntos más útiles de este tipo de robot aspiradores es que es capaz de generar mapas de la vivienda para realizar limpiezas mucho más efectivas. También se puede elegir entre cuatro modos de limpieza y configurar zonas donde no queremos que limpie.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Su base de autovaciado es de las más completas del mercado.

es de las más completas del mercado. Su batería ofrece una muy buena autonomía. ❌ LO PEOR Su configuración de cepillos no es demasiado ambiciosa. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador con base de autovaciado que sea muy completo, pero que no cueste más de 300 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... La base de autovaciado es prescindible para ti, ya que hay modelos que no la incluyen y que son bastante más baratos.

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Imágenes | Eva R. de Luis, Xiaomi

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