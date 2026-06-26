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Xbox Series S, aquí en stock y rebajada desde 271 euros: un preciazo con el que va a volar tras la subida de PVP de Microsoft

Back Market mantiene a día de hoy uno de los mejores precios que hemos visto en la consola más barata de Microsoft

Oferta Xbox Series S
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Carlos Castillo

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Si ya llevábamos tiempo diciendo que no estamos, ni de lejos, en un buen momento para comprar hardware, con las novedades más recientes por parte de Apple y Microsoft la cosa es aún peor: prácticamente todo el catálogo de iPad, MacBooks y demás equipos de la compañía suben una media de un 20%, mientras que todas las Xbox Series aumentan su PVP entre 100 y 150 euros. 

Xbox Series S

Xbox Series S

Reacondicionados
PVP en Back Market — 271,00 Amazon — 402,28
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Esto es un jarro de agua fría para el bolsillo porque ya mismo vamos a tener que pagar bastante más por lo mismo. Y en el caso de Microsoft la historia no es nueva: esta es una nueva subida que se suma a alguna que otra que ya tuvo lugar desde que Xbox Series X|S saliesen a la venta en 2020. Sin embargo, si estamos rápidos podemos hacernos con una Series S muy rebajada, gracias a los reacondicionados de Back Market:

  • Xbox Series S (512 GB) en estado muy bueno por 271 euros
  • Xbox Series S (512 GB) en estado excelente por 289 euros

El nuevo PVP de Series S será de 449 euros y aquí nos la llevamos por 271

Oferta Series S

Concretamente, será a partir del próximo 1 de agosto cuando las consolas de la actual generación de Microsoft experimentarán su siguiente subida de PVP, una de las más acusadas hasta la fecha. Llegado el momento, los precios para estrenar cualquiera de ellas serán lo siguientes:

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  • Xbox Series S (512 GB) 449 euros. Esta, ahora nos sale por 271 euros en Back Market
  • Xbox Series S (1 TB) 549 euros
  • Xbox Series X (1 TB, sin lector) 699 euros
  • Xbox Series X (1 TB, con lector) 749 euros
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En 3D Juegos
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Viendo lo visto, si llevábamos tiempo valorando hacernos con una Xbox Series, el momento ideal para comprar es este. Incluso a su actual PVP, pero más aún si la encontramos rebajada. Es el caso de estas reacondicionadas de Back Market, que se posicionan como una de las alternativas más interesantes teniendo en cuenta no sólo sus precios, sino también que no hay apenas stock de Series S (y nada de Series X) en las principales tiendas.

El mercado de reacondicionados adquiere en estos casos una nueva dimensión y aquí tiendas como Back Market brillan con luz propia por varios motivos: su buena garantía (24 meses), sus facilidades de prueba y pago (30 días y la posibilidad de pagar mediante PayPal en tres plazos sin intereses) y, sobre todo, su certificación en los aspectos clave del dispositivo. Y ojo, porque en el caso de estas Series S rebajadas, lo lógico es pensar que vuelen, por lo que tendríamos que darnos prisa si queremos aprovechar sus buenos precios.

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En Xataka
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⚡ EN RESUMEN: oferta Xbox Series s reacondicionada

 LO MEJOR

  • Su precio, sin duda: no solo sale más barata de su PVP actual, sino mucho más barata de lo que costará ya mismo
  • Garantía, facilidades de pago y de prueba, aspectos vitales al tratarse de un producto reacondicionado

❌ LO PEOR

  • No es nueva a estrenar y esto es algo fundamental para muchos compradores
  • No es la consola más potente de la generación y está varios escalones por debajo de Series X, PS5 y PS5 Pro en rendimiento

💡 CÓMPRALA SI... buscabas una Xbox Series y quieres adelantarte a la inminente subida de PVP

⛔ NO LA COMPRES SI... no vas a sacarle el máximo partido o no te convence el mercado de reacondicionados

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