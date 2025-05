Usar Android Auto o CarPlay con cables es un rollo. Este adaptador rebajado te permite utilizar tu móvil de forma inalámbrica

Soy usuario habitual de CarPlay en mi coche y lo reconozco, cada vez que me voy a subir y tengo que enchufarlo para un desplazamiento corto me da pereza. Llevo tiempo pensando en comprarme un adaptador inalámbrico y ahora, me he encontrado que el OTTOCAST Mini está rebajado en Amazon, gracias a un cupón del 20%, por lo que puede obtenerlo por 63,99 euros.

Mejorado 2025 2-en-1 Adaptador inalámbrico CarPlay y Android Auto, OTTOCAST Mini PVP en Amazon (PVP con cupón) — 63,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un adaptador muy compacto que pasará desapercibido en tu coche

Gracias a este pequeño dispositivo OTTOCAST vas a disfrutar de libertad a la hora de utilizar el sistema Android Auto o CarPlay en tu coche, ya que podrás hacerlo sin tener que enchufar el móvil por cable cada vez que te montes en el vehículo.

Es compatible con la gran mayoría de vehículos (excepto las marcas BMW y Tesla). Eso sí, podrás utilizarlo si tu coche dispone de una pantalla de infoentretenimiento que sea compatible con CarPlay o Android Auto.

Con este adaptador inalámbrico también podrás utilizar los asistentes de voz Siri o Google Assistant, para que así no tengas que tocar el teléfono en ningún momento. De su diseño, destaca su cuerpo en aluminio adonizado, que le otorga un toque de estilo y le aporta durabilidad.

Cuenta con conexión WiFi de 5.8 GHz y Bluetooth 5.2, para que puedas disfrutar de velocidades de conexión ultrarrápidas. Asimismo, se puede destacar que con este adaptador vas a poder seguir utilizando todos los controles nativos de tu coche, tal y como lo hacías antes de tenerlo.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

