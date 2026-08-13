Tener entre manos un buen plegable hoy es más asequible: este móvil con formato libro está de oferta

El mercado de los móviles plegables va creciendo y mejorando con modelos de reciente hornada como los Samsung Galaxy Z Fold8. Pero no hace falta ir a la marca de Samsung para encontrar buenos modelos, y el Oppo Find N5 es un buen ejemplo de ello, sobre todo ahora que se encuentra de oferta por 1.339 euros.

Oppo Find N5 (16 GB, 512 GB) PVP en Powerplanet — 1.339,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil plegable con un precio más ajustado

El Oppo Find N5 no será el móvil más actual (ese es el Oppo Find N6, que oficialmente no ha llegado a España), pero sí que es de los más atractivos a día de hoy. Hay varios motivos: su potencia, por ejemplo, gracias al procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

También ofrece una muy buena autonomía gracias a la batería de 5.600 mAh que, además, soporta carga rápida de 80W y carga inalámbrica de 50W. Las pantallas se ven de escándalo, y aquí nos encontramos con dos: una interna plegable de 8,12 pulgadas y una externa de 6,62 pulgadas.

Por otro lado, hablamos de un móvil muy delgado con un grosor de 4,21 mm cuando lo tenemos desplegado. También viene con una buena configuración que incluye 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno y viene con un módulo de cámaras trasero compuesto de un sensor principal de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP y un ultra gran angular de 8 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Oppo Find N5 hoy ✅ LO MEJOR Es un móvil plegable muy delgado.

Sus pantallas se ven muy bien.

Cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite. ❌ LO PEOR No es el modelo más actual. 💡 CÓMPRALO SI... Llevas un tiempo queriendo comprar un móvil plegable de formato libro y no quieres gastar lo mucho que cuestan los modelos más actuales. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil más pequeño (los plegables con formato concha son más atractivos en este sentido).

También te puede interesar

XIAOMI REDMI Buds 8 Pro, Auriculares inalámbricos, ANC, Negro Hoy en Amazon — 54,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

XIAOMI Watch S5 46 mm, smartwatch Hombre y Mujer, GPS, 21 días, Negro Hoy en Amazon — 169,82 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Iván Linares, Oppo

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados