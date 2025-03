Surfshark es una VPN ideal para estar protegidos en todo momento, pero lo que más me interesa es que es fácil de utilizar

Hoy en día hay tantas plataformas que ofrecen servicios de VPN que es posible que nos perdamos. Sobre todo si no estamos acostumbrados a utilizarlas o si no lo hemos hecho nunca y desconocemos todo lo que pueden ofrecer. En lo personal, yo siempre priorizo la sencillez por encima de todo, y aquí es donde más destaca (no es lo único) Surfshark, un servicio que tiene tres modalidades de suscripción a muy buen precio, siendo la Starter por 2,19 euros al mes la más barata.

Una VPN útil, barata y fácil de utilizar

Surfshark tiene tres modalidades de suscripción que ofrecen de menos a más funciones. Surfshark Starter es la más básica, pero es suficiente si lo que buscamos es únicamente contar con una VPN y poco más. En cambio, Surfshark One, que cuesta 2,69 euros al mes, es la que más me interesa por muchos motivos.

Surfshark no sólo ofrece el servicio de VPN o Alternative ID (generador de correo electrónico enmascarado y generador de información personal) de la modalidad Starter, sino que sus funciones van mucho más allá: desde antivirus con protección de cámara web y protección en tiempo real hasta alertas de filtraciones de datos hasta informes de seguridad de datos personales.

La única diferencia con la modalidad más cara, que es Surfshark One+ y que cuesta 4,29 euros al mes, es que Surfshark One no cuenta con eliminación de datos de bases de datos de compañía ni con eliminación de datos de sitios de búsqueda de personas.

Ahora bien, ¿esto para qué me puede servir en mi día a día? Lo interesante de contar con una VPN es la protección que nos pueden brindar en ciertos momentos, sobre todo a la hora de conectarnos a una red WiFi de un hotel cuando vamos de viaje o cuando simplemente lo hacemos en una red pública.

Pero lo que más me llama la atención de Surfshark en concreto es la facilidad con la que se puede utilizar el servicio: basta con elegir el servidor que queramos y listo. Además, permite tenerla en varios dispositivos a la vez, ya sea en ordenadores o en móviles.

