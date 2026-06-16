Sumando sus componentes, este portátil gaming a mínimo histórico es un chollo: RTX 5070, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD

Qué difícil panorama hay ahora mismo para el que busque montarse un PC gaming por piezas (o actualizar uno viejo). No porque no haya stock, sino por el precio altísimo que tienen tanto la memoria RAM o el almacenamiento. Precisamente, portátiles gaming en oferta como este Lenovo brillan tanto: MediaMarkt lo tiene disponible por 1.569,42 euros, aunque solo hasta mañana a las 9 de la mañana.

Lenovo Legion Pro 5 Gen10– Portátil Gaming IA 16" WQXGA (Intel Core i9-14900HX, NVIDIA GeForce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, 240Hz, WiFi 6, Sin Sistema Operativo) QWERTY RGB 24 Zonas Español – Negro PVP en MediaMarkt — 1.569,42 € Amazon — 1.799,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un ordenador gaming que te durará muchos años

Varias cosas a tener en cuenta aquí. La primera es que el PVP de este portátil gaming es de casi 1.900 euros, así que tiene un auténtico descuentazo. Además, es su precio mínimo histórico, por lo que estamos ante un gran momento de compra. Y, por si fuera poco, viene de regalo con uno de los juegos más destacados de este 2026: '007 First Light'.

Lo que más destaca de este portátil gaming, modelo Lenovo Legion Pro 5 16IRX10, es su tarjeta gráfica: una RTX 5070. Es la GPU más equilibrada de la última generación de NVIDIA y nos permitirá jugar a cualquier título actual o pasado a 1440p con un gran rendimiento, además de poder usar el DLSS 4.5 y todas las tecnologías asociadas a este.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Más allá de la gráfica, también cabe destacar que viene con un procesador Intel Core i9 de 14.ª generación, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB SSD. Este conjunto de componentes nos va a permitir poder jugar sin preocupaciones durante años, por lo que, pese a que hay que hacer un desembolso importante por él, nos estaremos agenciando un portátil muy longevo. La pantalla, por cierto, tiene 240 Hz.

⚡ EN RESUMEN: oferta del portátil gaming lenovo ✅ LO MEJOR Un equipo para jugar durante años: Es un equipo que no va a tener problemas para mover juegos actuales o de los próximos años. Es muy longevo.

Es un equipo que no va a tener problemas para mover juegos actuales o de los próximos años. Es muy longevo. Viene con juegazo de regalo: No viene mal poder estrenar el portátil con el nuevo juego de James Bond, uno de los mejores de lo que va de 2026. ❌ LO PEOR Pesa mucho: Pesa cerca de 2,5 kg, por lo que no es un equipo fácil de transportar a todas partes contigo.

Pesa cerca de 2,5 kg, por lo que no es un equipo fácil de transportar a todas partes contigo. Viene sin sistema operativo: Este modelo no trae Windows instalado de serie, por lo que te tocará adquirir la licencia e instalarla tu mismo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil que te dure muchos años y que te permita jugar a 1440p. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu prioridad es tener un equipo que te permita moverte cómodamente a todas partes.

También te puede interesar

ASUS V16 V3607VM-RP011 - Ordenador Portátil Gaming de 16" WUXGA 144Hz (Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5060 8GB, Sin Sistema Operativo) Negro Mate - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon — 924,79 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8113 - Ordenador Portátil Gaming de 18" WUXGA 144Hz (AMD Ryzen 7 260, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5070 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Jager - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon — 1.399,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lenovo

En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados

En Xataka | Cuál es el mejor ordenador portátil para trabajar en 2026. Consejos y recomendaciones