La solución de MediaMarkt para aliviar las olas de calor en casa: un aire acondicionado portátil sin obras por menos de 220 euros

Combatir las altas temperaturas en pleno verano sin meterse en obras ni un gran desembolso económico puede ser todo un reto. Si buscas enfriar una habitación rápidamente, los climatizadores evaporativos a veces se quedan cortos y la instalación de un aire acondicionado split no siempre es viable. Por suerte, ahora en MediaMarkt hemos encontrado una alternativa barata y sin obras. Si trata del aire acondicionado portátil OK OAC 9026 ES, que ha pasado de costar 299 a 219 euros.

Aire acondicionado portátil - ok. OAC 9026 ES, 2236 fg/h, 25m², 55 dB(A), Deshumidificador, Ruedas, Blanco PVP en MediaMarkt — 219,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un pingüino muy eficaz contra las olas de calor

Este equipo de la marca OK (propia de MediaMarkt) destaca por sus 2.236 frigorías, una potencia más que suficiente para enfriar de forma rápida dormitorios, despachos o salones pequeños. Al ser un dispositivo plug & play, basta con enchufarlo, sacar su tubo de evacuación por la ventana y empezar a notar el aire frío en cuestión de minutos.

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Además de enfriar, incorpora una función de deshumidificador (ideal para ambientes cargados o húmedos) y modo ventilador para los días en los que solo necesites una leve brisa. Cuenta con ruedas multidireccionales para moverlo sin esfuerzo de una habitación a otra y un diseño que no desentona.

Con las altas temperaturas apretando, este aire acondicionado portátil de MediaMarkt se consolida como un auténtico salvavidas: ideal para enfriar estancias concretas en minutos y sin complicarte con instalaciones; algo que te resultará perfecto, sobre todo si vives de alquiler.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aire acondicionado portátil OK OAC 9026 ES de mediamarkt hoy ✅ LO MEJOR Relación precio-potencia: rompe el mercado al ofrecer 2.236 frigorías por menos de 220 euros, una cifra de potencia donde la competencia suele rozar los 300 euros.

rompe el mercado al ofrecer 2.236 frigorías por menos de 220 euros, una cifra de potencia donde la competencia suele rozar los 300 euros. Cero complicaciones de instalación: listo para usar nada más sacarlo de la caja; solo necesita un enchufe y la salida del tubo a la ventana. ❌ LO PEOR Requiere salida al exterior... El tubo de evacuación obliga a tener una ventana o puerta cerca y usar un kit de sellado para no perder eficiencia.

El tubo de evacuación obliga a tener una ventana o puerta cerca y usar un kit de sellado para no perder eficiencia. Ruido perceptible... Sus 55 dBA están en la media de la gama, pero pueden resultar molestos si tienes el sueño muy ligero y pretendes usarlo toda la noche pegado a la cama. 💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler es la alternativa perfecta si el casero no te permite instalar un sistema split con unidad exterior o si no quieres invertir dinero en un piso provisional. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres enfriar un salón muy grande o un espacio abierto, sus 2.236 frigorías se quedarán cortas, ya que están pensadas para hasta 25 metros cuadrados.

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Imágenes | Webedia y MediaMarkt

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