Sólo hoy en MediaMarkt, este portátil gaming con RTX 5070, 16" y doble descuento es un chollo que se adelanta al Black Friday

El Black Friday está a la vuelta de la esquina, en un año en el que cobra más importancia que nunca para ahorrarnos lo máximo posible en un contexto, como es el actual, en el que todo sube de PVP sin parar. Pero ni siquiera hace falta esperarse a entonces para aprovechar descuentazos, porque hoy (11 de noviembre) muchas tiendas están celebrando el Single's Day.

AliExpress y MediaMarkt son algunas de ellas y tienen muy buenas ofertas en toda clase de dispositivos, a las que además se suman ahorros adicionales en el carrito al tramitar la compra. Y entre ellas, destaca la de este portátil gaming Asus TUF en MediaMarkt, a un precio final de 1.075,62 euros. Disponible por tiempo limitado.

Ideal para jugar a 60 FPS a cualquier título actual, gracias a DLSS

En menos de 24 horas acaba esta promoción de MediaMarkt, que aplica un descuento del 22% adicional en el carrito de compra a las rebajas ya aplicadas en sus ofertas. Lo que, en el caso de este Asus TUF F16, se traduce en esa doble rebaja y en un buenísimo precio final. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que ofrece.

Concretamente, estamos ante el modelo FA608UP-TU177 de esta familia superventas de periféricos, portátiles y componentes gaming de Asus. Una compra ideal en plena crisis de hardware, con precios por las nubes. Perfecta para estrenar hardware a un coste interesante en un momento en el que renovar componentes se ha vuelto prohibitivo.

Es un equipo perfecto para jugar a 60 FPS (e incluso más) gracias a su compatibilidad con lo último de DLSS. Y gracias también a su elección de hardware: NVIDIA RTX 5070, AMD Ryzen 7 260, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Todo ello, con una pantalla de 16 pulgadas a 1200p y 165 Hz. Y, eso sí, sin sistema operativo, cuya instalación correrá por nuestra cuenta.

⚡ EN RESUMEN: oferta ASUS TUF a16 ✅ LO MEJOR Muy buen precio para el hardware que incluye

para el hardware que incluye Ideal para renovar hardware en uno de los peores momentos posibles ❌ LO PEOR Oferta de duración limitada : menos de 24 horas

: menos de 24 horas Con sólo 16 GB de RAM: lo deseable habrían sido 32 GB 💡 CÓMPRALO SI... esperabas al Black Friday para comprar un portátil gaming a buen precio ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa. El hardware gaming sigue lejos de sus mínimos históricos

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