Ni Samsung ni precios prohibitivos: PcComponentes desploma el precio del plegable más estiloso de Motorola

Durante mucho tiempo, comprarse un smartphone plegable era un lujo reservado para unos pocos presupuestos dispuestos a pagar más de 1.000 euros. Además, los modelos de entrada solían recortar en una de las cosas más importantes: la pantalla exterior. Aunque Motorola decidió cambiar eso con el Motorola Razr 50 5G, que ahora puedes llevarte a precio mínimo histórico (469,99 euros) en su versión más llamativa y elegante, la del móvil en color naranja.
Motorola Razr 50 5G 8GB 256GB 6.9" Naranja
Podrás usar el móvil sin necesidad de abrirlo
El verdadero elemento diferenciador de este Motorola Razr 50 frente a sus rivales directos es su pantalla exterior de 3,6 pulgadas. Mientras otras marcas colocan pequeñas ventanas que solo sirven para ver la hora y un par de notificaciones, Motorola te permite ejecutar prácticamente cualquier app directamente desde el teléfono cerrado.
Cuando decides abrirlo, te encuentras con un panel pOLED de 6,9 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. La tecnología de su bisagra de gota de agua hace que el pliegue central sea prácticamente invisible a la vista e imperceptible al tacto, ofreciendo una experiencia idéntica a la de un smartphone convencional de gama alta.
En su interior, el procesador MediaTek Dimensity 7300X, junto a sus 8 GB de RAM mueven el sistema y las apps de forma fluida. Además, viene con 256 GB de almacenamiento, espacio de sobra para que no tengas que preocuparte por borrar fotos o vídeos en años.
Su diseño tampoco pasa desapercibido. El acabado trasero en cuero vegano de color naranja no solo le da un aspecto sofisticado y premium, sino que ofrece un agarre espectacular en la mano y evita por completo las molestas huellas dactilares.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta para el smartphone plegable motorola razr 50 hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil con estilo, ya que el color naranja y el formato tipo concha, llama la atención en cualquier parte.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Eres muy descuidado, ya que las pantallas plegables utilizan un compuesto de plástico flexible que es más propenso a arañarse con las uñas largas o las llaves que el cristal endurecido (Gorilla Glass) de un móvil normal.
Algunos accesorios para este móvil que pueden interesarte
HONLEN Funda para Motorola Moto RAZR 50 (6.9" Inches) Carcasa de Negocios Respaldo de Cuero Naranja
Soundcore P30i Auriculares Inalámbricos Bluetooth con Cancelación de Ruido de Anker
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Motorola
En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis
En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos. Cuál comprar y 21 modelos desde 15 euros hasta 470 euros
Ver 0 comentarios