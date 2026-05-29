Ni Samsung ni precios prohibitivos: PcComponentes desploma el precio del plegable más estiloso de Motorola

Durante mucho tiempo, comprarse un smartphone plegable era un lujo reservado para unos pocos presupuestos dispuestos a pagar más de 1.000 euros. Además, los modelos de entrada solían recortar en una de las cosas más importantes: la pantalla exterior. Aunque Motorola decidió cambiar eso con el Motorola Razr 50 5G, que ahora puedes llevarte a precio mínimo histórico (469,99 euros) en su versión más llamativa y elegante, la del móvil en color naranja.

Podrás usar el móvil sin necesidad de abrirlo

El verdadero elemento diferenciador de este Motorola Razr 50 frente a sus rivales directos es su pantalla exterior de 3,6 pulgadas. Mientras otras marcas colocan pequeñas ventanas que solo sirven para ver la hora y un par de notificaciones, Motorola te permite ejecutar prácticamente cualquier app directamente desde el teléfono cerrado.

Cuando decides abrirlo, te encuentras con un panel pOLED de 6,9 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. La tecnología de su bisagra de gota de agua hace que el pliegue central sea prácticamente invisible a la vista e imperceptible al tacto, ofreciendo una experiencia idéntica a la de un smartphone convencional de gama alta.

En su interior, el procesador MediaTek Dimensity 7300X, junto a sus 8 GB de RAM mueven el sistema y las apps de forma fluida. Además, viene con 256 GB de almacenamiento, espacio de sobra para que no tengas que preocuparte por borrar fotos o vídeos en años.

Su diseño tampoco pasa desapercibido. El acabado trasero en cuero vegano de color naranja no solo le da un aspecto sofisticado y premium, sino que ofrece un agarre espectacular en la mano y evita por completo las molestas huellas dactilares.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el smartphone plegable motorola razr 50 hoy ✅ LO MEJOR La pantalla exterior: con 3,6 pulgadas y acceso total al sistema, puedes respondar mensajes, usar GPS o cambiar de música sin tener que abrir el móvil.

con 3,6 pulgadas y acceso total al sistema, puedes respondar mensajes, usar GPS o cambiar de música sin tener que abrir el móvil. Pliegue casi invisible: Motorola domina la tecnología de la bisagra y ha conseguido que la arruga de la pantalla interna apenas se nota a la vista ni al pasar el dedo. ❌ LO PEOR Batería más justa que en móviles tradicionales... Aunque los 4.200 mAh rinden bien gracias al uso de la pantalla pequeña, sigue estando por debajo de los 5.000 mAh que montan los móviles mayoritariamente (sin contar los móviles de última generación con baterías de mayor capacidad).

Aunque los 4.200 mAh rinden bien gracias al uso de la pantalla pequeña, sigue estando por debajo de los 5.000 mAh que montan los móviles mayoritariamente (sin contar los móviles de última generación con baterías de mayor capacidad). Potencia equilibrada, pero no gaming... El procesador rinde bien en el día a día, redes y multitarea, pero si eres un jugador intensivo de títulos en 3D muy pesados, notarás que no es un chip de fuerza bruta. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil con estilo, ya que el color naranja y el formato tipo concha, llama la atención en cualquier parte. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres muy descuidado, ya que las pantallas plegables utilizan un compuesto de plástico flexible que es más propenso a arañarse con las uñas largas o las llaves que el cristal endurecido (Gorilla Glass) de un móvil normal.

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Imágenes | Motorola

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