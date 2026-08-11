Los Samsung Galaxy Buds4 Pro nuevos, pero a precio de reacondicionados: así es su nueva y espectacular oferta

No ha pasado mucho tiempo desde que Samsung lanzó la nueva generación de sus auriculares. Durante estos meses los hemos ido encontrando de oferta hasta hoy que los "Pro" han alcanzado uno de los mejores descuentos hasta el momento. De hecho, por el precio parecen reacondicionados (sobre todo viendo el que tienen en otras tiendas), pero son nuevos: Powerplanet ahora mismo tiene los Samsung Galaxy Buds4 Pro por 166,96 euros (antes 249,01 euros).

Unos auriculares muy atractivos, sobre todo si tienes un móvil Samsung

Los Samsung Galaxy Buds4 Pro son los mejores auriculares de la marca. Destacan tanto por su diseño como por el formato, ya que además de ser intraurales cuentan con puntas de silicona que permiten que podamos adaptar los auriculares a nuestras orejas.

Estos auriculares cuentan con una buena cancelación de ruido y entregan sonido con una buena calidad. No obstante, algunas funciones se reservan para su ecosistema de móviles Samsung Galaxy, como es el caso de los controles con la cabeza. Además, la app únicamente está disponible en Android, por lo que si tienes un iPhone no podrás descargarla.

También cabe añadir que estos auriculares son cómodos de utilizar y son bastante disimulados. Y respecto a su batería, aunque depende mucho del uso que le demos, en nuestro análisis nos ofreció una autonomía de aproximadamente cinco horas y media a seis horas con una sola carga y la cancelación de ruido activada.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Samsung Galaxy Buds4 Pro hoy ✅ LO MEJOR La calidad de sonido y la cancelación de ruido.

Su autonomía está bien para el precio que tienen. ❌ LO PEOR Únicamente podrás aprovecharlos al máximo con un móvil Samsung Galaxy. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un móvil de Samsung y quieres tener unos buenos auriculares Bluetooth. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un móvil Samsung Galaxy, sobre todo si tienes un iPhone, ya que no podrás exprimir al máximo sus funciones.

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Imágenes | Jose García, Samsung

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