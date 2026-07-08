El sábado 11 de julio llegan a Aldi tres ventiladores de sobremesa para aliviar las olas de calor desde 5,99 euros

Las olas de calor no paran y no se espera que nos abandonen durante todo el verano. Si en esta época del año estás teletrabajando y no quieres tirar todo el rato del aire acondicionado para no llevarte un buen susto a final de mes con la factura de la luz, lo ideal es que tengas un ventilador de sobremesa en el escritorio (que también te puede venir muy bien en la mesita de noche para dormir).

Si no quieres gastarte mucho, Aldi tiene la solución y, en su folleto de esta semana, hemos encontrado tres opciones de ventiladores de sobremesa que te pueden interesar y que llegan a sus tiendas el próximo sábado 11 de julio. Eso sí, si no tienes un Aldi cerca o en tu localidad, las cosas de bazar se agotan rápido. No te preocupes, porque te ofrecemos algunas alternativas que pueden servirte.

Ventilador de escritorio portátil Amazon Basics por 22,41 euros: con tres velocidades, inclinación de 90º y funcionamiento silencioso.

por 22,41 euros: con tres velocidades, inclinación de 90º y funcionamiento silencioso. Ventilador de sobremesa Orbegozo TF 1015 por 17,90 euros: con oscilación horizontal y cabezal inclinable.

por 17,90 euros: con oscilación horizontal y cabezal inclinable. Ventilador portátil recargable Warmco por 49,99 euros: con batería de 10.000 mAh e ideal incluso para viajes.

Los tres ventiladores baratos que puedes conseguir en Aldi

El gran protagonista de la sección de bazar de Aldi este sábado será este mini ventilador de mesa disponible por 5,99 euros. Es recargable, cuenta con tres velocidades y tiene hasta tres horas de autonomía. Al ser un dispositivo pequeño, ligero e inalámbrico, se puede trasladar sin esfuerzo y sin tener cables de por medio.

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Otro de los ventiladores que llegan a Aldi el sábado (por 9,99 euros) es este que está diseñado para quienes buscan una mayor autonomía. Uno de ellos es plegable, destaca por sus cuatro velocidades y una autonomía máxima de 13 horas. La otra opción cuenta con un trípode flexible, dispone de tres velocidades y un giro de 360º que ofrece hasta seis horas de funcionamiento continuo.

También podrás encontrar una opción que va más allá. Se trata de este ventilador esférico (39,99 euros). Cuenta con ocho velocidades, tres modos de funcionamiento, giro automático horizontal y vertical, temporizador de 1 a 8 horas y mando a distancia.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Aldi

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