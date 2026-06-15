Un robot aspirador ideal si tienes mascotas y alfombras en casa: este Dreame alcanza hoy un nuevo precio mínimo histórico

De todas las cosas que podemos comprar para ayudarnos con la limpieza, un robot aspirador es, sin duda, de las mejores opciones. Aunque el Prime Day todavía tardará unos días en arrancar, ya estamos viendo algunas ofertas anticipadas muy jugosas, como es el caso de este Dreame L10s Pro Gen 3, disponible por 178,99 euros (su PVP es 299 euros).

DREAME L10s Pro Gen 3 Robot Aspirador y Friegasuelos Inteligente, Succión Vormax de 13.000 Pa, Sistema de Fregado DuoScrub, Mopa con Elevación Automática 7 mm, Alcanza lo Inalcanzable, 5200 mAh, Negro Amazon — 178,99 € Acaba en 11 días 7 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Buena potencia de succión, sistema LiDAR y elevación automática de las mopas

Este robot aspirador Dreame ha estado, hasta el día de hoy, entre los 249 y los 299 euros casi todo el tiempo, aunque estuvo rebajado a 199 euros. No ha sido hasta esta oferta anticipada del Prime Day cuando ha roto esa barrera, situándose en un nuevo mínimo histórico que solo durará hasta el próximo 26 de junio (o hasta fin de existencias).

¿Qué ofrece este robot aspirador Dreame? Es un modelo que tiene 13.000 Pa de potencia de succión, unas cifras bastante altas que irán genial para que no se deje atrás polvo fino o pelo de mascotas. Por norma general, los robots aspiradores de este rango de precio no suelen llegar a esas cifras, lo que hace que sea una gran opción calidad-precio mientras dure la oferta anticipada del Prime Day.

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Además, es un robot aspirador que friega con dos mopas circulares. Lo hace con un sistema que emula el fregado manual, logrando buenos resultados. Además, levanta las mopas hasta 7 milímetros para evitar superficies delicadas o alfombras. Todo redondeado por un sistema de guiado LiDAR para evitar obstáculos y una autonomía de hasta 155 minutos en modo silencioso.

⚡ EN RESUMEN: oferta del dreame l10s pro gen 3 ✅ LO MEJOR Muy buena potencia de succión: Cuenta con 13.000 Pa de potencia de succión, algo que no es tan común en robot aspiradores de este precio.

Cuenta con 13.000 Pa de potencia de succión, algo que no es tan común en robot aspiradores de este precio. Sistema de fregado: Además de aspirar, cuenta con dos mopas para fregar y depósito para el agua. ❌ LO PEOR No tiene base de autovaciado: Este modelo no tiene base de autovaciado, por lo que nos tocará hacerle más mantenimiento que a otros modelos que si que tienen. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador que funcione bien en casas con animales u alfombras y no quieres gastar demasiado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción con mejor sistema de guiado o base de autovaciado para que apenas haya que hacerle mantenimiento.

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Imágenes | Dreame

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