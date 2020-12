El regalo de estas navidades para gamers fans de Oliver y Benji es este pack de Nintendo Switch con Captain Tsubasa por 329 euros

El regalo perfecto para “jugones futboleros” estas navidades puede ser un pack con la Nintendo Switch y el juego Captain Tsubasa: Rise Of New Champion basado en la célebre serie de anime que aquí hemos conocido como Campeones: Oliver y Benji. En eBay puedes encontrarlos juntos por el precio de la consola, a 329,95 euros.

Hablamos de la Nintendo Switch en color Neón, que tiene un precio recomendado de 329,95 euros. No se trata de un pack oficial, sino de una oferta de la tienda The Shop Gamer, que ofrece la consola junto al juego Captain Tsubasa: Rise Of New Champion (con un precio recomendado de 59,99 euros) por el mismo precio de 329,95 euros. Nuestro ahorro será por tanto de unos 47,90 euros como mínimo, ya que el juego se puede encontrar algo más barato en Amazon. Eso sí, aunque tienen el mismo precio, el juego que se ofrece en el pack es una descarga de la eShop de Nintendo que se hace mediante el código facilitado al comprar el pack.

La Nintendo Switch destaca por su versatilidad. Permite tanto el juego de sobremesa como portátil, gracias a su Dock y a sus Joy-Con separables.

No es la consola más potente del mercado, pero guarda en la manga el carisma de sus juegos y personajes, con títulos exclusivos de Mario Bros, Kirby, Zelda, Donkey Kong y más.

