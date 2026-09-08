El ratón perfecto para la vuelta al cole se puede plegar, cabe en el bolsillo de la chaqueta y tiene carga rápida

A la hora de comprar un ratón que vayamos a utilizar fuera de casa, conviene que tenga un diseño compacto, pero sobre todo que pese poco. Hoy en día hay muchos modelos a elegir, pero no hace demasiado tiempo Logitech lanzó uno de los más atractivos por su diseño y formato: el Logitech Mobi Fold, que ahora mismo se encuentra de oferta en Amazon por un precio de 63,99 euros (antes 79,99 euros).

Logitech Mobi Fold Hoy en Amazon — 63,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un ratón compacto, ligero y con buena carga rápida

El Logitech Mobi Fold es un ratón que, pese a que cuenta con un formato que ya habíamos visto antes, resulta de lo más atractivo de cara a utilizarlo en casa, pero sobre todo fuera de ella. Y es que hablamos de un ratón que se puede plegar gracias al pliegue central que le da formato tipo concha, de tal forma que su tamaño se queda bastante reducido.

A la hora de plegarlo, el ratón se queda con un formato lo suficientemente compacto como para poder guardarlo en un bolsillo. Además, también es bastante ligero con un peso de 79 gramos y Logitech promete que tiene una resistencia al uso diario de hasta 15 años.

También cuenta con carga rápida, de tal forma que con tan un solo minuto de carga es capaz de conseguir una autonomía de hasta 22 horas. Y se puede utilizar en múltiples sistemas al ser compactible tanto con Windows y MacOS como con ChromeOS, Android, iPadOS y Linux.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Logitech Mobi Fold hoy ✅ LO MEJOR S e puede plegar , por lo que su tamaño se reduce para poder guardarlo en un bolsillo de forma más cómoda.

, por lo que su tamaño se reduce para poder guardarlo en un bolsillo de forma más cómoda. Su batería , sobre todo por la carga rápida.

, sobre todo por la carga rápida. Es un ratón muy ligero. ❌ LO PEOR Su diseño cóncavo puede no resultar demasiado cómodo si estamos habituados a utilizar otro tipo de formatos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ratón que te puedas llevar al instituto o universidad de forma cómoda sin que el peso o el tamaño sea un inconveniente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo vas a utilizar únicamente en casa. Por menos dinero hay modelos más grandes, pero también más completos, incluso dentro de la propia marca, como es el caso del Logitech G502 Hero.

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