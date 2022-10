Qué tablet de Lenovo comprar: consejos y comparativa

Te traemos un vídeo en el que te damos consejos para decidir qué tablet de Lenovo comprar, comparando las especificaciones de tres modelos concretos. Lo más importante es que debes tener en cuenta que los tres son modelos de menos de 350 euros, por lo que está pensado para usuarios que no quieran gastar demasiado.

Qué tablet de Lenovo elegir, en vídeo

Existen muchas tabletas en el catálogo de muchos fabricantes, por lo que para nuestro artículo hemos decidido ceñirnos a tres modelos concretos. Son la Lenovo Yoga Tab 11, la Lenovo Tab P11 Plus y la Lenovo Tab M10 Plus. Las tres tablets están por debajo de los 350 euros, y tienen características diferentes para adaptarte a distintos tipos usuarios.

En el acabado, las tres tabletas tienen un diseño elegante y robusto, aunque si estás buscando un diseño que te de algo diferente, la trasera textil de la Yoga Tab 11le da un extra de premium, y un diseño peculiar con una especie de asa que hace además de punto de apoyo para poder ponerla erguida y mirar contenidos en ella. Esto le da un pequeño extra si vas a usarla para ver contenidos y quieres que tenga una base con la que sostenerse en pie.

En el caso de que quieras añadirle un teclado a la tableta, de estos tres modelos la P11 Plus tiene en la parte inferior una serie de conexiones con las que acoplárselo. Si quieres usarlas para dibujar no hay problema con ninguna, porque las tres son compatibles con el lápiz Lenovo Precision Pen.

Las tres tabletas tienen pantallas de tamaños similares, con 10,6 pulgadas para la Tab M10 Plus, frente a las 11 pulgadas de los otros dos modelos. En los tres casos tenemos resoluciones 2K en la pantalla, que es una resolución más que suficiente para estos tamaños de pantalla. Con 60 Hz de refresco. La única diferencia es que la M10 Plus tiene unos colores un poco más fríos que las demás.

En el caso de que quieras salirte de estos modelos es posible que pienses en paneles 4K, pero en tabletas no vas a notar nada de diferencia a no ser que quieras hacer trabajos de edición fotográfica o de vídeo. Pero para uso doméstico, no habrá grandes diferencias, y con una 2K o FullHD será más que suficiente.

Si vas a consumir contenido multimedia como música, estos tres modelos tienen cuatro altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos. Esta tecnología te da un plus en calidad de sonido, al ser capaz de crear el efecto de colocar los instrumentos de las canciones que usan el formato en distintos puntos. Es como estar en medio del escenario y escuchar claramente dónde están situados los instrumentos.

Si vas a hacer un uso exigente de la tableta, para editar vídeos o para jugar deberás fijarte también en el rendimiento. Llevado a estos tres modelos, la M10 Plus se queda un poco por debajo de las otras dos, por lo que para los juegos más exigentes podrías tener problemas, con tirones incluso a la hora de usar aplicaciones.

Los otros dos modelos salen mejor parada con un uso más intensivo, aunque son tabletas de menos de 350 euros, por lo que su potencia no está pensada para jugar a los juegos más exigentes.

Otra cosa importante es la memoria. Y aquí hay dos cosas clave. La primera es la cantidad de memoria RAM, ya que cuanta más haya más aplicaciones podrás estar usando a la vez y mejor será en rendimiento general. En cuanto a la memoria interna, es un plus cuando los modelos tienen una ranura para añadir microSD, como es el caso de nuestros tres modelos.

Nadie va a salir a la calle a sacar fotos con una tableta, pero el apartado de cámaras es importante a la hora de usarlas para hacer videollamadas, y por eso también conviene fijarse en ellas. En nuestros modelos las cámaras traseras son básicas, y en las frontales tienen sensores de 8 megapíxeles con reconocimiento facial básico. Su calidad es básica, aunque bastante adecuadas para las videollamadas.

Y en cuanto a las baterías, las tres tabletas tienen batería de 7.700 mAh compatibles con cargas de 20W, aunque solo las P11 Plus y la Yoga Tab 11 incorporan un cargador de esa potencia. Su autonomía debería duraros bien para el día de trabajo, aunque aquí la M10 Plus con su pantalla con menos resolución y procesador menos potente es la que mejor aprovecha la batería.

Es importante tener en cuenta esto, que a mayor potencia, resolución y exigencia que le demos a una tableta menor será su autonomía, igual que con los móviles. Por lo tanto, si quieres que te duren el máximo tiempo posible lo mejor es concentrarte en las tareas que tienes que hacer con ellas e intentar dejar de lado las fotografías o los juegos hasta que no necesites tanto alargar la batería.

Todos estos y otros consejos los vas a tener en el vídeo, más desarrollados y explicados con nuestra experiencia para que puedas tomar la decisión adecuada.