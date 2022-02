Lenovo Tab M10 Plus 2022: 2K, Dolby Atmos y una enorme batería para para un gama media centrado en el consumo multimedia

El Tab M10 Plus de Lenovo es uno de los muchos dispositivos que ha traído el fabricante chino a este Mobile World Congress de 2022. Se trata de la tercera generación del tablet Android de gama media con el que el fabricante apuesta por la versatilidad, y que es compatible con el Precision Pen 2 y el modo de lectura mejorado de Lenovo.

Estamos hablando de una tableta de gama media, en la que se busca un precio bastante asequible y ofrecer unas prestaciones con las que disfrutar sobre todo del contenido multimedia. Para eso, cuenta con armas como una pantalla 2K, o un sistema de sonido con cuatro altavoces compatible con Dolby Atmos.

Ficha técnica de la Lenovo Tab M10 Plus (2022)

Lenovo Tab M10 Plus Pantalla 10,61" IPS LCD

2K (2000 x 1200)

72% NTSC

400 nits Procesador MediaTek G80 en versión WiFi

Snapdragon SDM680 (LTE/Wi-Fi SKU) Almacenamiento 128 GB Memoria Hasta 6 GB RAM Batería 7.700 mAh

Soporta carga rápida de 20W Cámaras traseras 8 MP con autofocus Cámara frontal 8 MP con autofocus Dimensiones Desde 7,45 mm de altura

Desde 465 g de peso Otros Altavoces cuádruples, Dolby Atmos Sistema Operativo Android 12

Se espera Android 13 en 2023 Precio Desde 249 euros

Una tableta versátil para el contenido multimedia

El Lenovo Tab M10 Plus es una tableta que no busca impresionar por su potencia, sino intentar ser un dispositivo muy asequible y enfocado a permitirnos disfrutar del contenido multimedia. Esta apuesta de la gama media la vemos en uno de sus procesadores, el MediaTek G80 utilizado para la versión WiFi, que fue lanzado en 2020. La versión con LTE tiene un procesador diferente pero también de gama media, el Snapdragon SDM680.

Este dispositivo cuenta con una pantalla IPS LCD de 10,61 pulgadas, con resolución 2K y un brillo de 400 nits. El 85% de la superficie frontal es pantalla, lo que quiere decir que estamos ante un dispositivo con marcos bastante ajustados en la parte delantera, y sin ningún botón físico.

Como hemos dicho, tiene una resolución 2K a 2000 x 1200 píxeles, lo que según el fabricante, va a permitir disfrutar de los contenidos de plataformas de streaming de vídeo a resoluciones FullHD. Esto es menos que el 2K, pero es que muchas plataformas de streaming no tienen esta resolución, y saltan directamente del 1080p al 4K.

Una de las grandes bazas de esta tableta a la hora de disfrutar de este contenido está en el audio. No es que te lo vayan a ofrecer en alta definición, pero sí que es compatible con el sonido Dolby Atmos. Esta tecnología de sonido hace que a través de los 4 altavoces que tiene la tableta, puedas escuchar cómo los diferentes están colocados en distintos puntos, dándote una sensación de estar dentro de la canción. Evidentemente, para esto necesitarás que la canción o vídeo que estés escuchando utilice esta tecnología de sonido envolvente.

Además de esto, la tableta cuenta con optimización para las configuraciones de modo de lectura y la funda folio case opcional que puedes añadir. Su pantalla también está certificada por TÜV por su baja luz azul, lo que permite que los ojos sufran una menor fatiga, sobre todo por la noche.

Y si te gusta tomar notas o dibujar, también es compatible con el Precision Pen 2 de Lenovo, y la aplicación de notas Instant Memo. Esto te va a permitir escribir rápidamente lo que tengas en mente, y si lo tuyo es dibujar, Lenovo asegura tener 4.096 niveles de sensibilidad de presión para saber exactamente cuánto estás apretando el lápiz digital, y que los resultados sean fielmente reflejados. Habrá que esperar a un análisis para comprobarlo.

La Tab M10 Plus tiene unas dimensiones de 7,45 mm de altura y 465 gramos de peso en sus configuraciones iniciales, aunque no se ha especificado los tamaños y pesos exactos de sus modelos. Cuentan con unas cámaras de 8 megapíxeles tanto en la frontal como en la trasera, pensadas para cumplir con lo básico. También cuenta con configuraciones de hasta 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, aunque no se han especificado otras configuraciones.

Por último, decir que el dispositivo viene equipado con una batería de 7.700 mAh, que según Lenovo ofrece una autonomía de hasta 12 horas en reprodución continua de vídeo. Sin embargo, como pasa siempre en estos casos, dependiendo de las tareas que realices el consumo puede ser mayor, por lo que puedes esperar menos autonomía su utilizas juegos o aplicaciones más exigentes.

Precio y disponibilidad de la Lenovo Tab M10 Plus

El Lenovo Tab M10 Plus de tercera generación tendrá un rango de precios que empieza en los 249 euros, aunque de momento no se ha anunciado las versiones que tendrá y el resto de precios. Este es el precio de la tableta en sí, ya que el Precision Pen 2 se vende por separado.

En cuanto a la disponibilidad, Lenovo ha dicho que estará disponible a partir del próximo mes de abril de este 2022. No ha concretado fecha concreta, pero es de esperar que en las próximas semanas precisen un poco más.