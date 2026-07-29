Prometen más de 100 horas de batería y tienen diseño retromolón: así son los auriculares de Marshall que están de oferta

Marshall es una marca que se caracteriza, sobre todo, por el diseño de sus dispositivos, un diseño orientado a lo retro que entra mucho por los ojos. Esto lo vemos en sus altavoces, pero también en sus auriculares con modelos como el Marshall Major V, que además ahora se encuentran en Amazon de oferta por un precio de 89 euros en lugar de 149 euros.

Unos auriculares en color crema muy atractivos

Los Marshall Major V tienen un diseño "retromolón" inspirado en los clásicos amplificadores, aunque en este caso nos encontramos ante un color crema. Tienen formato de diadema y la estructura se puede plegar, la marca promete que son muy resistentes y las almohadillas cubren toda la oreja.

Pero si hay algo en lo que destaca estos auriculares, al menos sobre el papel, es que según Marshall estos auriculares alcanzan una autonomía teórica de más de 100 horas, una cifra superior a la generación anterior y que permite utilizar los auriculares durante mucho tiempo sin tener que pasar por el cargador.

También vienen con carga inalámbrica, algo que no solemos ver demasiado en auriculares de diadema (también se pueden recargar por USB-C), incorporan un botón personalizable a través de la aplicación de la marca y además incorpora un botón de control para controlar la música, las llamadas por teléfono y más.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Marshall Major V hoy ✅ LO MEJOR Su diseño retro en color crema .

. Su autonomía teórica de más de 100 horas. ❌ LO PEOR No tienen cancelación activa de ruido. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres unos auriculares para utilizar en casa, sobre todo. También si buscas una gran batería y un diseño muy atractivo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Los quieres utilizar en exteriores, sobre todo en el transporte público. Carecen de cancelación activa de ruido, por lo que no ofrece la inmersión que da la tecnología.

También te puede interesar

Soundcore Space One Auriculares Bluetooth ANC Adaptativa, LDAC, 40H Hoy en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony ULT Wear Auriculares inalámbricos con Noise Cancelling, ULT Power Sound, Ultimate Deep Bass, Mismo procesador Que los WH-1000XM5, Llamadas nítidas, 30 Horas de batería, iOS y Android, Negro Hoy en Amazon — 119,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Marshall

En Xataka | Mejores altavoces Bluetooth en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros