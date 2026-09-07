Los primeros auriculares Dual-Coaxial del mundo que plantan cara a la gama alta gracias a esta oferta

La marca de audio EarFun vuelve a dar un golpe sobre la mesa en el sector del sonido con el lanzamiento de los EarFun Wave Pro. La firma da el salto al formato de diadema de alta definición incorporando una arquitectura acústica basada en un sistema de doble driver coaxial, un avance técnico poco habitual fuera de los rangos más premium que busca rivalizar de tú a tú con los referentes del mercado en cancelación de ruido y fidelidad sonora. Su precio es de 149,99 euros, pero ahora te los puedes llevar con un descuento de 15 euros si aplicas el cupón disponible, quedándose en 134,99 euros.

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Alta resolución, cancelación potente y batería de larga duración

Estos auriculares de diadema montan un sistema de doble transductor alineado en el mismo eje para separar de forma precisa las frecuencias graves de las medias y agudas, logrando una escena sonora más amplia, detallada y sin distorsión.

Cuentan con certificación Hi-Res Audio tanto por cable como de forma inalámbrica, siendo compatibles con el códec LDAC para transmitir hasta el triple de datos que el Bluetooth convencional en dispositivos compatibles.

Su sistema de aislamiento reduce hasta 45 dB del ruido exterior, contando además con varios modos de transparencia ajustables desde la app oficial, para así adaptar la escucha al entorno o entablar conversaciones sin tener que quitártelos.

Ofrecen hasta 90 horas de reproducción continua (sin ANC). Además, disponen de carga rápida mediante USB-C que otorga unas 10 horas de uso con solo 10 minutos de carga.

Asimismo, incorporan un algoritmo con Inteligencia Artificial respaldado por ocho micrófonos para limpiar la voz en llamadas y soporte para Bluetooth 6.0 con conexión multipunto, permitiendo alternar el sonido entre el ordenador y el teléfono sin esfuerzo.

⚡ EN RESUMEN: auriculares de diadema earfun wave pro ✅ LO MEJOR Calidad de sonido avanzada en su categoría: la arquitectura de doble driver coaxial junto a la compatibilidad con el códec LDAC logra un nivel de detalle, claridad y separación instrumental impropios de su franja de precio.

la arquitectura de doble driver coaxial junto a la compatibilidad con el códec LDAC logra un nivel de detalle, claridad y separación instrumental impropios de su franja de precio. Autonomía sobresaliente: sus hasta 90 horas de reproducción continuada permiten olvidarse del cargador durante semanas en un uso diario convencional. ❌ LO PEOR Aprovechamiento condicionado del Hi-Res... Para sacarle todo el partido al flujo de datos del códec LDAC se requiere un dispositivo Android compatible y fuentes de audio en alta definición.

Para sacarle todo el partido al flujo de datos del códec LDAC se requiere un dispositivo Android compatible y fuentes de audio en alta definición. Aprovechamiento condicionado del Hi-Res... Para sacarle todo el partido al flujo de datos del códec LDAC se requiere un dispositivo Android compatible y fuentes de audio en alta definición. 💡 CÓMPRALAS SI... Buscas una escena sonora detallada con buena respuesta en graves y agudos sin tener que pagar los precios de la gama alta tradicional. ⛔ NO LAS COMPRES SI... Los quieres usar para deporte o durante muchas horas, ya que al ser auriculares circumaurales de diadema, el calor acumulado en las almohadillas y su peso son son idóneos para entrenar o salir a correr.

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