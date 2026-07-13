Prepara tu hogar por si España llega a la final: este mini proyector de hasta 120 pulgadas está a precio imbatible

Si la Selección España sigue avanzando con paso firme, la gran final se convertirá en el evento deportivo del año para reunir a amigos y familiares en casa. Ver el partido decisivo en una televisión convencional está bien, pero si de verdad quieres recrear la atmósfera del estadio y dejar a tus invitados con la boca abierta, necesitas dar el salto a lo grande. Por suerte, no hace falta que te gastes una fortuna en un televisor enorme: Powerplanet ha desplomado el precio del Wanbo Cube 1, un mini proyector portátil capaz de proyectar una pantalla colosal de hasta 120 pulgadas y que ahora está rebajado a 89 euros.

Una pantalla de 120 pulgadas que cabe en la palma de tu mano

La gran baza de este proyector es su increíble equilibrio entre portabilidad y rendimiento visual. A diferencia de los proyectores antiguos, pesados y difíciles de configurar, este modelo destaca por un diseño cúbico ultracompacto con un asa de transporte integrada. Esto te permitirá moverlo fácilmente del salón al patio o la terraza para ver los partidos al aire libre cuando caiga la noche.

A pesar de su tamaño, su óptica es capaz de desplegar una diagonal que va desde las 40 hasta las 120 pulgadas con resolución nativa HD (720p), siendo totalmente compatible con contenidos en 1.080p. Además, cuenta con una potencia lumínica muy decente para su categoría, lo que garantiza colores vivos y un contraste óptimo para no perder de vista el balón ni un solo segundo.

Cuenta con corrección trapezoidal inteligente. Esto significa que aunque lo coloques de lado en una mesa auxiliar o el suelo, el proyector encuadrará y alineará la imagen automáticamente para que quede perfectamente recta y enfocada en la pared.

Viene con Android TV como sistema operativo e incorpora su propio sistema de sonido. En el apartado de conectividad también va bien servido, ya que cuenta con puertos HDMI y USB para conectarle directamente un Chromecast, un Fire TV Stick o una consola de videojuegos. Además, gracias a su conexión WiFi y Bluetooth, podrás duplicar la pantalla de tu móvil o tablet en un abrir y cerrar de ojos para reproducir cualquier emisión en streaming de forma inalámbrica.

⚡ EN RESUMEN: oferta para proyector wanbo cube e1 hoy ✅ LO MEJOR Portabilidad absoluta: su diseño ligero con asa lo hace idóneo para improvisar un cine de verano en cualquier rincón.

su diseño ligero con asa lo hace idóneo para improvisar un cine de verano en cualquier rincón. Autoenfoque y corrección inteligente: te ahorra el tedioso proceso de calibrar la imagen manualmente cada vez que lo mueves. ❌ LO PEOR Habitación en penumbra... Como cualquier proyector de esta gama de precios, despliega todo su potencial en condiciones de luz controlada o total oscuridad; no está pensado para usarse a pleno sol. 💡 CÓMPRALO SI... Disfrutas del deporte en grupo y quieres convertir la final del Mundial en una fiesta en casa con una pantalla gigante que todo el mundo pueda ver con comodidad. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un dispositivo para ver los informativos al mediodía con las persianas subidas de par en par, la luz ambiental lavará los colores de la proyección. En ese escenario, es mejor optar por un televisor convencional.

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Imágenes | Wanbo

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