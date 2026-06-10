Precio mínimo para el dispositivo estrella de Xiaomi que transforma cualquier tele vieja en una smart TV de última generación

Si tu televisor inteligente ha empezado a ir lento, ya no recibe actualizaciones o su catálogo de apps se ha quedado obsoleto, no necesitas cambiar de pantalla. La solución más inteligente y económica sigue siendo apostar por un reproductor multimedia. La renovada Xiaomi TV Box S (3rd Gen) es una muy buena opción de compra, y más ahora que está de oferta en AliExpress. Te la puedes llevar por 37,46 euros aplicando el código 'SSES06' al añadir el dispositivo a la cesta de compra.

Una nueva generación de la TV Box minimalista de Xiaomi

Estéticamente, esta Xiaomi TV Box S 3rd Gen mantiene el diseño minimalista en forma de pequeña caja negra que pasa desapercibida en cualquier mueble, pero los cambios importantes van por dentro. La novedad más celebrada de esta tercera generación es el almacenamiento, ya que por fin da el salto a los 32 GB de memoria ROM (frente a los escasos 8 GB de la generación anterior). Esto significa que podrás instalar más apps de streaming, juegos y herramientas de reproducción sin recibir el molesto aviso de "espacio insuficiente".

En el apartado de conectividad, el dispositivo se actualiza con WiFi 6 y Bluetooth 5.2. El salto a WiFi 6 es crucial si consumes contenido de alta definición, ya que ofrece una conexión mucho más estable, con menor latencia y sin tirones, incluso si tienes varios dispositivos conectados al router de casa.

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En cuanto a la experiencia visual y sonora, la nueva Xiaomi TV Box S es un auténtico titán para su rango de precio. Ofrece reproducción nativa en 4K Ultra HD (siempre que tu tele acepte dicha resolución) y es totalmente compatible con las tecnologías de imagen Dolby Vision y HDR10+, así como con el audio envolvente Dolby Atmos. Todo ello movido bajo la interfaz de Google TV, que destaca por encima de sus competidores gracias a un sistema de recomendaciones personalizadas y la comodidad de integrar un Chromecast para enviar contenido desde el móvil en un segundo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para Xiaomi tv box s 3rd gen hoy ✅ LO MEJOR Por fin 32 GB de espacio: duplicar (y casi triplicar el espacio libre real) la memoria respecto a la generación anterior elimina el gran cuello de botella del aparato.

duplicar (y casi triplicar el espacio libre real) la memoria respecto a la generación anterior elimina el gran cuello de botella del aparato. Google TV integrado: para muchos, el mejor sistema operativo para televisión actual por fluidez y compatibilidad de apps. ❌ LO PEOR Sin puerto Ethernet nativo... Sigue dependiendo exclusivamente del Wi-Fi. Si quieres conectarlo por cable al router, tendrás que comprar un adaptador USB-Ethernet por separado.

Sigue dependiendo exclusivamente del Wi-Fi. Si quieres conectarlo por cable al router, tendrás que comprar un adaptador USB-Ethernet por separado. 2 GB de memoria RAM... Aunque Google TV se mueve de forma muy fluida para contenido multimedia, se mantiene en los 2 GB, lo que limita su potencia para juegos exigentes de la tienda de Android. 💡 CÓMPRALO SI... Si tienes un televisor antiguo o "tonto" es la mejor forma de darle una segunda vida con el sistema inteligente más moderno del mercado sin gastar lo que cuesta una tele nueva. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un dispositivo para exprimir la sección de videojuegos o emuladores pesados de la store, la potencia gráfica se te quedará algo justa. Para eso, es mejor mirar hacia una Nvidia Shield.

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