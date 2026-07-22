Pesa tan solo 60 gramos y es perfecto para gaming y productividad: así es el ratón Logitech que está de oferta a mitad de precio

Logitech tiene un enorme surtido de ratones, algunos con cable y otros inalámbricos. Lo bueno es que, además de la gran variedad, normalmente suelen recibir muchísimas ofertas, por lo que podemos escoger un modelo bastante completo por un precio muy ajustado. Es lo que ocurre ahora mismo con el Logitech Pro X Superlight 2 SE, que se trata de un ratón que tiene un precio de 129,99 euros, pero que ahora mismo está a mitad de precio en PcComponentes: por 79,79 euros.

Un ratón gaming a mitad de precio

El Logitech Pro X Superlight 2 SE es un ratón gaming que destaca por muchas razones, pero sobre todo lo hace por dos puntos que son bastante atractivos. El primero es que hablamos de un ratón que pesa tan solo 60 gramos, por lo que es muy ligero e ideal para aquellas personas que no se apañan demasiado con modelos pesados.

Otro punto interesante reside en su batería, ya que se trata de un ratón que ofrece una autonomía teórica de hasta 96 horas, una cifra perfecta para poder utilizar el ratón en casa o fuera de ella sin necesidad de estar pendientes de tener que recargar su batería cada poco tiempo.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

Por otro lado, el ratón incorpora el sensor Hero 2 y ofrece un máximo de 44.000 DPI. También alcanza los 1.000 Hz con el receptor incluido y hasta 8.000 Hz con el receptor que se puede comprar por separado. Además, incluye cinco botones programables y es compatible tanto con Windows como con Mac.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Logitech Pro X Superlight 2 SE hoy ✅ LO MEJOR Es muy ligero con un peso de 60 gramos .

. Su batería ofrece una autonomía de hasta 96 horas. ❌ LO PEOR No incluye el receptor con el que alcanza hasta los 8.000 Hz. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen ratón gaming que además también sea bastante interesante para productividad, con botones programables y una gran batería. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un ratón ambidiestro o simplemente un ratón orientado para personas zurdas.

También te puede interesar

Logitech MX Vertical Ratón Inalámbrico Ergonómico, Multi-Ordenador, 2,4 GHz/Bluetooth con Receptor Unifying USB, Seguimiento Óptico 4000 dpi, 4 Botones, Carga Rápida, Portátil/PC/Mac/iPad OS - Gris Hoy en Amazon — 62,94 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Logitech MX Master 3S, ratón inalámbrico de Alto Rendimiento con Desplazamiento ultrarrápido, Ergo, 8000 dpi, Seguimiento sobre Cristal, clics discretos, Bluetooth, Windows, Linux y Chrome - Grafito Hoy en Amazon — 82,61 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Logitech

En Xataka | Mejores teclados para escribir y trabajar en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores teclados gaming 2026. Cuál comprar en función del uso y 8 modelos recomendados