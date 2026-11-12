PcComponentes está rebajando (solo hoy) este MacBook Air M5 con 1 TB y casi 200 euros de descuento

Conseguir un portátil de Apple con un buen almacenamiento interno sin disparar el presupuesto (sobre todo después de la subida de precios que hizo oficial la compañía) suele ser complicado. Sin embargo, dentro de las ofertas flash que tiene hoy disponibles PcComponentes, hemos visto rebajado este MacBook Air M5 de 13 pulgadas en su configuración de 16 GB de RAM y 1 TB de SSD, dejándolo en 1.579 euros frente a los 1.759 euros habituales (superando también su precio más bajo de los últimos 30 días, que estaba en 1.619 euros).

Un portátil ligero ideal para estudios o trabajo

Este MacBook Air M5 en oferta en PcComponentes soluciona el principal problema de los modelos de entrada: la capacidad de disco. Al contar con 1 TB de almacenamiento SSD junto a la versión completa del procesador M5 (con CPU de 10 núcleos y GPU de 10 núcleos), se convierte en un equipo solvente tanto para ofimática pesada como para edición de vídeo en 4K o flujos de trabajo con inteligencia artificial local.

Una de las cosas por las que destaca este portátil de Apple es por mantener un diseño ultrafino en chasis de aluminio reciclado con un peso inferior a 1,3 kg, operando en completo silencio incluso bajo carga de trabajo exigente.

Por otra parte, sus 16 GB de memoria unificada permiten mantener decenas de pestañas, aplicaciones creativas y herramientas de IA abiertas sin tirones, mientras que el tera de SSD evita depender constantemente de discos externos.

Su batería supera las 15 horas de uso real lejos del enchufe, lo que facilita trabajar fuera de casa o viajar sin cargar con accesorios. Por último, en el apartado de conectividad, se puede destacar que incorpora un puerto de carga magnética MagSafe 3 (con cable trenzado de dos metros incluido en la caja), puertos Thunderbolt y USB-C, soporte para WiFi 7 y Bluetooth 6.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el portátil macbook air m5 hoy ✅ LO MEJOR Configuración equilibrada a largo plazo: tener 16 GB de RAM y 1 TB de SSD en un equipo tan ligero garantiza una vida útil muy larga sin problemas de espacio.

tener 16 GB de RAM y 1 TB de SSD en un equipo tan ligero garantiza una vida útil muy larga sin problemas de espacio. Portabilidad y autonomía: su peso por debajo de 1,3 kg y sus más de 15 horas de batería siguen siendo referencia en su categoría. ❌ LO PEOR No incluye adaptador de corriente en la caja... En cumplimiento con la normativa europea, viene únicamente con el cable USB-C a MagSafe 3, por lo que necesitarás usar un cargador USB-C de al menos 30-35 W que ya tengas o comprarlo aparte.

En cumplimiento con la normativa europea, viene únicamente con el cable USB-C a MagSafe 3, por lo que necesitarás usar un cargador USB-C de al menos 30-35 W que ya tengas o comprarlo aparte. Puertos físicos justos... Si necesitas conectar monitores HDMI, tarjetas SD o varios periféricos USB-A a la vez, seguirás dependiendo de un hub USB-C. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles editar fotografía en RAW, vídeo 4K o manejas proyectos pesados y necesitas espacio local de sobra sin cargar con el peso de un MacBook Pro. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu uso se limita a navegar, redactar documentos y consumir contenido en streaming, el modelo de 512 GB te permitirá ahorrarte más de 100 euros.

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Imágenes | Álvaro García (Applesfera) y Apple

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